女調酒師為入行18歲搬離家　被否定到大賽冠軍：曾有客要求換男的

在酒中，有人求一夜糊塗，神經鬆弛，甚麼都美一點；有人深耕細作，微醺之中，一「釀」便是十年，愈發香醇。 調酒師Shelley Tai嬌小玲瓏，說話總是安靜淡定的。由傳統名女校走到半夜酒吧，經過反叛與否定，直要近年屢屢在調酒師大賽獲獎。蒸餾出來的不只是堅持與勇氣的備受肯定，更是女性從不應受規限的另一個體現。 「能做一件自己喜歡的事，就是花很多時間、就是日夜癲倒，也不辛苦。」這句不辛苦，她押上了十年時間。 （攝影：黃寶瑩）

要調酒師Shelley Tai選最能代表自己的雞尾酒，她選了Negroni。 原因這是杯，三種材料1:1:1的雞尾酒，但它卻是變化多端。放不同的基酒，就會變成不一樣的雞尾酒，名字也會轉變。「我覺得與我現在有一點相似，我想做一個很多變的人。」Shelley如是說。（黃寶瑩攝）

倔強女生拒當一世「乖乖女」 為調酒搬離家住劏房

做自己喜歡的事，很多人聞風喪膽，埋怨那定是一種奢侈。Shelley卻把這種「喜歡」拉到地面，說：「大概是我個性任性又倔強，喜歡便是堅持去做。」

有別於對調酒師一般刻板印象，Shelley從小在傳統名校就讀，對於未來的職業，沒有太多的幻想。畢業後，便似一般人作文職，晚上卻到酒吧兼職工作。後來覺得文職太悶，便把酒吧工作轉成全職。她憶述，那時只覺調酒很「有型」，很有趣，還未視之為專業。家人卻是十分反對，道是尋常女子便應該做一份「正正經經」的工作，而調酒師於他們而言不夠斯文。於是，因為爭吵，Shelley搬到劏房居住，一住便是一年多，那年她只有18歳。

因為與家人意見不合，Shelley搬到劏房居住，一住便是一年多，那年她只有18歳。（黃寶瑩攝）

入行最難是由低做起

但即使下定決心，也不是一下子便能立即當上調酒師。最困難是，要由低做起。她憶述，調酒師日常是下午四、五點回到公司，直到淩晨兩點才放工。剛開始時的工作包括清潔與切生果等準備工作。她道：「即是好一段時間，都未能接觸調酒，那就要看你有多喜歡這件事了。」於是她時時在下班後，留守在酒吧，獨自一人練習。

日夜顛倒於Shelley來說是等閒事，她笑言初入行時，甚至玩至通宵達旦。但工作始終是工作，必不會時刻如你所願。於她最難的，是調酒師必須學懂與客人打開話匣子。

性格內向的她憶述，本來就不太喜歡跟陌生人談天，但她道：「調酒師應該把所有客人當朋友，於是我花了很長時間來克服。怎樣克服？天天都要逼自己做，即使有多不喜歡。」於是說話混和雞尾酒，客人有工作上、感情上的煩心事，都跟她分享，一晚下來酒調成了一種情調，正是每位調酒師不同之處。

Shelley表示為了讓自己看起來「硬淨」一點，她最重視眉和眼線的描畫，以淡妝為主。（黃寶瑩攝）

「我不是來賣笑的，認真工作為何要笑？」

酒，有人用來放肆，有人用來放下。於調酒師Shelley來說，卻似是畫家的畫布，在日常與「酒吧朋友」的噓寒問暖後，比言語更有力的溝通渠道。然而，在男性主導的行業，礙於女兒身，竟有客人問：「你可以笑嗎？」更甚者，直接要求換成男調酒師。Shelley憶述：

曾經有客人，要求換一個男調酒師。我相信那是因為，他覺得女調酒師的雞尾酒不適合男生？也試過有客人問我可不可以笑，我不太喜歡那樣的說法。或許他覺得女調酒師就要笑，我們是來賣笑的。但我在認真工作，為何要笑？ Shelley Tai

她不想客人把女調酒師當成是花瓶，因此上班也以淡妝為主，道：「我不想別人專注在我的臉上，漂亮或不漂亮，因此平日都以淡妝為主，穿衣也簡潔。」話雖如此，她每日還是會梳整好頭髮、畫好眉與眼線才上班，非常簡潔有梭角的妝容，不單是對自己職業的尊重，也是為表現出女性也有硬朗認真的時候。

到底年輕，還是有少客人以「妹妹」相稱，也絕對看不出她已入行十年呢。（黃寶瑩攝）

困難不困難？我已經5個月冇放過假

於是Shelley這杯「雞尾酒」，一調便是十年之久，可是到底年輕，還是有人以「妹妹」相稱，但她分享：「我覺得信心是自己建立的，可能還有很多客人覺得女調酒師不可靠，不過正因如此，所以要更努力，參加更多比賽，或是進修自己。」

於是多年來一直積極參與比賽，增取不同機會，亦由數年前開始，時時可到世界各地當客席調酒師，在多個比賽中也有一定的成績，最近更在Diageo World Class調酒師大賽中勇奪港澳區冠軍，與家人的關係也日漸修補。她道：「由開初對我的工作不聞不問，到後來看到我留在這行業這麼久，便終於知道我是認真的了。」

訪問當天正席Shelley出發比賽前夕，她分享自己已有4、5月沒有放假，因為即使是假日，她也會回公司練習。訪問完結時候，已是黃昏，病倒了卻表示要回公司，說：「我覺這回事十分輕鬆，但我覺得可以做一件自己喜歡的事，其實不辛苦。就是花很多時間、就是日夜顛倒，也不辛苦。你享受與喜歡，便不困難。」

+ 9 + 8 + 7

記者：許芷婷

攝影：黃寶瑩

拍攝：吳雋、劉浩樂、岑卓熹

剪輯：黎家浩

造型：林芷欣

化妝及髮型：Maki Ho@Benefit Cosmetics 首席眉師

場地提供：Blush

製作人：林芷欣、陳愷盈