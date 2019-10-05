鼓勵人心的金句或文章被稱作「心靈雞湯」，字裏行間為你營造美好的未來，喝一口，暖意湧上心頭，重拾希望往往振奮人心。然而，現實卻是一壺「毒雞湯」，苦澀得很，只是你不願相信，不願面對，死也不願離開溫暖又舒服的火爐，寧願相信世界是美好。

每次遭遇挫折，就如吃藥般把「心靈雞湯」吞下肚子，心理上舒服一點，卻漸漸脫離現實。身邊總有一兩個如此天性樂觀的朋友，在你失意之時，送上一句「明天會更好」、「時刻保持希望」等，你只好強裝微笑地回應他的好意。久而久之，你反而怕了這種過度正能量的朋友。其實你深知一兩句勵志句子並不會為你解決問題，面對現實過程很痛，但唯有做好受傷的準備，你才能變成更堅強的大人。

有時再努力也只是徒勞。（《29+1》劇照）

插畫家Harsh Gopal在Instagram賬號「Truth Potato」上傳自己的作品，以平凡不過的薯仔作為主角，三言兩語殘酷卻又一針見血，道破人生的真相。看似負面的句子當頭棒喝，卻比心靈雞湯來得更真實，更有共鳴。見識過世界的殘酷，大哭一場，重新上路，總好過抱著世界很美好的「假希望」，愈陷愈深。Harsh筆下的薯仔，又是否能讓你發出久違的會心微笑？

1.失敗不是成功之母

心靈雞湯告訴你從失敗中學習，下次就會成功。然而，現實卻是努力過也可能會徒勞，失敗多次也不一定會迎來成功。即便如此，世界上總是會有些事讓你不計結果地付出，有時候，不一定要計較結果，認為對的事就全力以赴吧！

失敗不一定是成功之母（IG@truth.potato）

2.日久不一定見人心

不少人會用時間來衡量友情的深厚，總覺得認識已久的人就是最值得珍惜的朋友。事實上，年月不一定可以讓你了解一個人，所以，不要再迷信於日久見人心。相識多年的「好友」也可以傷害你，相識數天的好友也可以成為一生知己。

認識已久的人不一定會成為好朋友。（IG@truth.potato）

3.別人總會記住你的小錯誤，忘記所有你做過的好事

心靈雞湯總是說多做好事就能感動別人，再努力點就能得到賞識。然而，現實很殘酷，記得你做好事的人只是少數，反而一個小錯誤會使人更深刻。因此，學懂不活在別人的意見中，才會讓你的世界更美好。

別人總會記住你的小錯誤，忘記所有你做過的好事（IG@truth.potato）

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