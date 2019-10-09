電視劇《金宵大廈》以大廈中的神秘事件帶出李施嬅與陳山聰的宿世姻緣，近日播出的單元《美魔女》則以康華飾演的賓館老闆為主角，她為追求年輕美貌不惜花上六十萬，接受美容偏方。現實中47歲的康華不如劇中角色般執著於不老之術，曾為工作錯過姻緣，更是個不折不扣的孝順女生。

康華於大熱電視劇《金宵大廈》中飾演愛美的賓館老闆Yuki。（《金宵大廈》劇照）

康華飾演賓館老闆Yuki非常愛美，閒來無事便對著鏡子欣賞自己的容顏。她更不惜花費六十萬接受中醫師的古法美容療程，事後如墜入魔咒般終日陶醉於自己的美貌。劇中康華執迷於年輕美貌，為了擁有美麗的外表而不惜一切，戲外的康華雖然皆是美魔女，只是保養得宜並非依靠古法偏方，而是良好的生活習慣。她甚少進食煎炸食物，平日飲食清淡，正餐以蔬菜與豆腐為主，更喜歡以滋潤湯水進補。除了注重健康飲食，康華也養成運動的習慣。不論工作多忙，她也會抽空做運動，保持肌肉的線條，睡前又會做瑜伽及健身操。

47歲的康華保養得宜，為照顧父母而放棄愛情。（微博＠康華）

47歲的康華風情萬種卻一直單身，眼下一個個朋友已組織家庭，她仍不趕不慌，只求一切順其自然。康華曾於電台節目《1圈圈星光背後》訪問中透露自己已單身十年，多年來都把生活重心置於工作與家人上，入行至今始終未能遇上那個對的人，所以便決定不去強求緣分，只為自己開心。

理性的背後必然是久經歷練，才能成就出獨立自愛的個性。康華入行初期多以性感角色為主，也曾扮演青樓女子。她表示由於角色設定令人深刻，招致當時交往對像父母的不滿，戀情也因此無疾而終。

按圖回顧康華的經典作品：

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於康華的眼中，沒有什麼比家人更重要。她獨力照顧年過80歲的父母，更承擔起沉重醫藥費。康華經常於訪問中流露對家人的關懷，她寧願放棄於內地拍劇的機會，留在香港珍惜與父母相處的時間。放棄享樂，努力工作也是為了給予家人安穩的生活，父母就是康華艱苦工作的動力。

康華獨力照顧年過80歲的父母，更承擔過沉重醫藥費。於她的眼中，沒有什麼比家人更重要。（FB＠康華）

對於未來，康華仍然期待能遇到同樣孝順的他，可以一起照顧家人，兩人相處舒服開心。她同時明白強求的愛情未必擁有好結果，不為別人而活也無需他人屈就。緣分沒有早晚之分，在對的人出現前，自己便先擔當著這個角色。任憑年月追趕，康華仍然是那個初入行時忠於自己、不懼未來的勇敢女生。