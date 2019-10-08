謝安琪28歲高齡出道　從箍牙被嘲到貼地女神　回顧14年必聽歌單

「沒有得你的允許 我都會愛下去」，謝安琪（Kay）在2008年憑着林夕填詞的《鍾無艷》人氣急升，其後因為唱出多首香港本土味的歌曲為人所熟悉。 事業如日方中，Kay卻沒有為事業而放棄愛情，兩度「放棄」事業，在2006年，人氣上升時她未婚產子，她又在3年前為家庭，放棄如日中天的歌手事業，她就是一名如此不按常規的女子。闊別2年，她一別以往風格再次回到歌壇，明天（9/10）更在紅館舉行演唱會，樂迷當然要先溫書。

2018年謝安琪回歸樂壇，大家都對新形象的Kay充滿好奇心。（kaytse@instagram）

謝安琪回歸樂壇，加入麥浚龍的幻國文化娛樂後，無論造型上還是曲風上，Kay都作出巨大轉變，麥浚龍更創造了「浦銘心」給她，Kay曾接受01眾樂迷訪問，指角色是她，也不是她：「寫這個角色時，我們有將大家對我的既定認識套進去，但其實我和浦銘心是兩個不同的人。」樂迷或更想清楚知道「謝安琪」到底是甚麼人？

如泣 如詩 如歌 如癡 要盡唱懾人的歌 不諱言 《我歌...故我在》（2005年）

謝安琪（Kay）初出道時期唱出不少本土歌，因而封為「平民天后」 。(Vcg)

Kay在2005年出道，當年已經28歲的她，對比同行，年紀上確是較輸蝕，但聽着她唱出的《我歌...故我在》，單純而優美的旋律，配上動人的歌詞，歌聲中都充滿她用心想唱歌的心。

樂壇同樣是娛樂圈的一員，不單要比外貌、比實力、比運氣，更是一個「龍蛇混雜」的地方，追夢不易。然而，她樣貌不出眾，不懂化妝，沒有大眼睛、高鼻樑，更箍牙 ，不少朋友都勸她不要放棄人工不錯的老師職務入行，不想她成為笑話：「因為很多人對歌手都有既定印象，一定要後生、要靚。」，但Kay堅持自己，希望唱出最攝人的歌，認識更多知音人，願望就像歌詞最後一句：「如果曾經留心的聽過，這首歌 還可否請你，記住我」

Kay又曾分享關於名字的故事，並指將與演唱會裡第一首開場曲有關：入行前有人建議她改名，因為「Kay」與廣東話「崎」同音，意指崎嶇、畸型、畸怪，而且「Kay」是單音，對於慣用雙音節的華人社會，有點不完整，然而，她偏偏沿用這名字，確是我行我素，就如她早期作品《喪婆》的一句歌詞「天生我係喪婆／風格太自我／飄忽本性專搞爆破」。

我只盼 這裡有天 變回樹 撤回路 疏忽了趕快去補 趁還未老 遺落美好枝葉 換到好前途 皆負數 《山林道》（2016年）

不斷重複做同一件事是會令人變成那方面的專家，同時會開始迷失自己。 （kaytse@instagram）

出道以來謝安琪一直跟周博賢合作無間。十年，是一個不長不短的數字；十年，可以讓人迷茫，可以讓人成功，而謝安琪選擇在出道十年時，用《山林道》一歌暫別她嚮往的歌唱生涯，此曲亦是周博賢作曲。

山林道是謝安琪經常到訪錄音的地方，黃偉文選用了山林道，為她這十年的樂壇生涯作一個總結。十年前，她是一個放棄穩定生活的追夢人，十年後，她已經是一個街知行聞的歌后，但她多了一份迷茫，她當初奮鬥追夢，但追着追着，名成利就，卻像是忘記了自己核心價值和重要的事下一步該是如何？「我活著 只因我愛／吃玩睡身邊至愛」，她告訴我們，她決定為了家庭、生女和過平淡生活，在2016年暫別樂壇。

你問她對於過去十年做過的事和決定有沒有每半分後悔？她唱：「問我初衷 鏗鏘的答 不吞吐」，而你呢？

能叫你確信我極幸福不是偽善 始終好過對往日懷念 《人妻的偽術》（2018年）

對於新風格的Kay，你又有甚麼感覺？（幻國文化娛樂有限公司@facebook）

Kay暫別樂壇享受家庭樂，她竟然在兩年後擔着一口煙，以暗黑的風格回歸樂壇。

在《人妻的偽術》中，謝安琪飾演「浦銘心」簡單回答：｢自問做自己都有很多個」，與Juno飾演的董折，來了一場多首歌曲貫穿的愛情故事，吸引大家一再追聽新歌。



而謝安琪亦從過往「貼地」形象，變成「女人」代言人。一般人都認為全心全意做一個賢內助，一定是幸福無比，Kay卻告訴我們殘酷的事實，做一個賢內助會慢慢失去自己：從前有主見的女生，如今會為了和睦，為了孩子，而讓步忍讓；從前看不過對方的圓滑嘴臉，如今卻成圓滑的人妻，長期的演出，有時令自己也覺得虛偽。



不少樂迷時常嘆道，還是喜歡《囍帖街》年代的謝安琪。但人又怎會停留在一點，今天謝安琪的歌可能少了那股衝勁貼地感，卻實實在在「誠實地」面對自己的感受，作為歌迷，你又較喜歡哪一面的她？

到底哪一面才是Kay呢？

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