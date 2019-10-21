【清真寺】梅根短袖披肩包頭仍受批評？女性入寺衣着有國際慣例？

昨日（10月20日）尖沙咀一帶出現反對逃犯條例氣訂的示威活動，警方驅散時出動水炮車，在尖沙咀彌敦道噴射藍水，波及清真寺大閘及正門樓梯位置。其後有示威者及市民自發幫忙清潔染藍清真寺，警方亦在深夜時分派出代表向教長解釋、表達關注，及於門外協助清潔。不過此引起另一輪討論，是女警穿短袖t-shirt到寺是否有欠尊重。今早（21日）特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰到清真寺與教長Muhammad Arshad會面道歉，特首以一身長衫長褲抵達，肩上掛上圍巾，但未有披於頭上。 是次事件大眾嘩然，同時亦引關注：女性進入清真寺，如何穿着才算合適？

位於尖沙咀彌敦道的九龍清真寺，是全港最大的清真寺，現時建築物1984年建成。（hkislam.com）

清真寺不是「Temple」 非穆斯林可誰內嗎？

清真寺英文為「Mosque」，而非「Temple」，是穆斯林禮拜進行活動的場所，分為禮拜的地方（禮拜殿）及其他非禮拜的地方，非穆斯林除了禮拜殿不能進入外，其他寺內地方基本上都歡迎參觀。若在禮拜殿外參觀，請低聲說話，或許有穆斯林在殿內禮拜。若要攝影，不管是人或物，請盡量徵求主人同意，以示尊重。

清真寺在祈禱時間會關閉，遊人不得進入清真寺內。根據伊斯蘭教義，穆斯林每天需要做五次定時的禮拜，加上星期五是他們的禮拜天，不少清真寺都會在這天禁止遊客入寺參觀。世界各地的清真寺的規則都大同小異。

而是次驅散行動波及的九龍清真寺其實是香港最大的清真寺，佔地1100平方米，樓高4層，內有3個禮拜堂，可容納最多3500名信眾，每天也會舉行5次禮拜。而九龍清真寺，也設伊斯蘭教育中心、圖書館及社區中心，不時舉行開放日，只要不打擾禮拜禱告，平日也歡迎遊客參觀，讓遊客更認識清真寺。而香港另外還有四所清真寺，分別位於灣仔、中環、柴灣與赤柱監獄。

林鄭月娥逗留約25分鐘後離開清真寺，向九龍公園停車場方向離去，最少20名便衣警員在寺外護送。（陳蕾蕾攝）

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女性怎樣穿才符合「國際慣例」？

昨夜到今日，特首林鄭月娥與女警員都分別到訪九龍清真寺。從照片清晰可見，林鄭穿着長袖上衣、長褲，並撘上圍巾；而昨晚的女警員則是短袖上衣與長褲。此舉引公眾好奇，到底她們的衣着可合適？

其實，根據清真寺的規定，嚴格來說女性進入清真寺只能露出臉部和手，女性都會包上頭巾、穿長袖衣服、長裙或長袍。而這項規定，對遊客來說或會比較寬鬆，但穿着太暴露，也不大適合進入清真寺，有些清真寺也會提供罩袍，免得尷尬。另外，進入清真寺也必須脫鞋。

至於外交層面，怎樣穿才算合適？劍橋公爵夫婦威廉王子與凱特於10月18日出訪巴基斯坦，作了一個非常好的示範。期間二人參觀清真寺，凱特王妃配合當地風俗穿上傳統服裝、赤腳踏入清真寺，一身彩藍色衣服成為國際女性出訪訂下新標準；而英國薩塞克斯公爵夫婦哈利王子及梅根在9月並曾到訪南非，兩人於24日到當地歷史最悠久的清真寺參觀，梅根當日身穿長裙，披上頭巾，雖只露臉和手，但同時露出大把頭髮，惹來群眾批評欠缺尊重。

不少人將兩位王妃相比，梅根被批評得體無完膚。若然與林鄭月娥道歉裝束相比，你又覺得如何？

英國薩塞克斯公爵哈利王子及梅根在9月並曾到訪南非，兩人於24日到當地歷史最悠久的清真寺參觀，梅根有披圍巾卻被指欠尊重？(Getty)

參考資料：bbc、standard.co.uk