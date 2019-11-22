梅根帶兒子回娘家　不與英女王過聖誕　哈里與威廉兄弟不和升級？

公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)自從嫁給哈里王子後就風波不停，傳媒和網民對哈里王子和梅根的攻擊言論不止，更經常拿哈里夫婦和威廉夫婦做比較，讓他們承受著巨大的壓力。

哈里王子和梅根經常受到網民和媒體的攻擊。(Getty Image)

最近英國白金漢宮發言人表示，今年聖誕哈里王子和梅根公爵夫人將不會陪伴英女皇伊麗莎白女王二世(Queen Elizabeth II)留在肯辛頓宮過聖誕，而是會跟梅根的娘家一起共渡節日。哈里夫妻這個行動卻引起部份網民的不滿，因為今年聖誕是英女王與她的曾孫阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）共渡的第一個聖誕，這樣分離讓網民認為哈里夫妻一點也不尊重英女王。

哈里和梅根宣佈今年聖誕將不會同王室成員一起過，消息引起大眾熱議。(Getty Image)

梅根哈里回娘家過聖誕引起不滿言論：

另外英國王室資深記者Richard Kay也表示，英女王和丈夫菲利普親王都已經90幾歲高齡，年紀老邁，子孫們就應該有責任讓他們過輕鬆快樂的日子，而且聖誕節是一個意義重大的日子，哈里和梅根的缺席應該會讓兩位長輩感到沮喪難過。

雖然外界討論熱烈，但是哈里夫婦似乎並不受言論影響，依然堅持決定。事實上梅根也已經連續兩年沒有跟自己的母親過聖誕，而且威廉王子也曾經試過舉家回到凱特的娘家過聖誕。皇室回應也表示指英女皇對於哈里夫婦此舉也十分理解和支持。

其實哈里夫妻和王室成員之間的關係一直都撲朔迷離，早前哈里和梅根一同到非洲協助英國獨立電視台ITV拍攝記錄片《Harry&Meghan: An African Journey》時就曾經親口承認，活在英國王室和媒體的巨大壓力下一點也不好受。

哈里曾在記錄片訪問中透露自己與威廉王子關係緊張。(Getty Image)

哈里在紀錄片中表示，他和哥哥威廉有過美好和不好的日子，但因為彼此都太忙碌，很少時間見面，因此也不復以往般親近，加上他們的身為王室的重要成員，令兩人都背負著重大的職責和壓力，但兩人角色又有不同，難免會產生分歧，更坦言自己同威廉逐漸走在不同的道路，分歧也讓他們的關係變得緊張。

哈里在訪問中透露與威廉王子的關係：

另外梅根也首次在紀錄片中吐真言，表示要適應王室生活其實很難。梅根指她和哈里拍拖時間都很快樂，她的朋友更勸告過她若果嫁入王室，那些英國小報將會毀了她的一生。當記者Tom Bradby問到她懷孕前後的心理同身體健康時，梅根更一度咽哽說：「謝謝你的提問，很少人會問我好不好，但私底下有時真的會很難受，也有過掙扎。」紀錄片播出後，威廉王子則透過肯辛頓宮消息人士表示對弟弟哈里感到「擔憂」，希望哈里和梅根能夠一切安好。

梅根也在訪問中流露真實想法，坦承自己在王室的生活不好過。(Getty Image)

梅根首次在媒體前承認生活不愉快：

其實從某些跡象也可以看得出，哈里夫婦似乎與王室也漸行漸遠，他們曾經提出過要搬離肯辛頓宮，只是因為哈里王子想要更多獨立性，也透露出他認為身處王室有很多的制肘，更不想經常在媒體和大眾前曝光，想與梅根遠離紛擾。

過往也有不少跡象顯示哈里夫婦不適應王室生活和傳媒輿論帶來的壓力。(Getty Image)

的確，我們經常可以看到媒體的報導總是圍繞著梅根的外表、行為和過去等等，而且大多數都是負面新聞，更經常將她和凱特作比較，除了默默把這些輿論吞下肚並消化掉之外，作為一個新手媽媽的梅根更要擔起母親、媳婦和公爵夫人的職責。始終梅根也是平民出身，王室生活對她來說始終是翻天地覆的改變，要面對這種巨大的壓力，若果沒有很強的心理素質也很難渡過。

資料來源：itv 、Daily Mail