宋慧喬離婚後首個生日　收花展甜美笑容　失婚後的她們都重獲幸福

在宋慧喬離婚後首個生日，好友在網上公開與她慶祝的照片。相中的喬妹笑得甜美，依舊美麗動人，似乎不再受困於離婚的傷痛，而是更積極快樂地活出屬於她的人生。 娛樂圈中有很多被標籤為「童話婚姻」的明星夫妻，但現實歸現實，並不是每一個童話故事，都有完美的結局。兩個曾經相愛的人，也會因為種種關係，避不過離婚收場。即使擁有明星光環，但說到底，在愛情面前也其實是一個普通人，要從離婚的傷痛走出來並不是一件容易的事情。不過痛苦終究會過去的，圈中有不少經歷離婚的女星也重新出發，找到了比以前更多姿多彩的生活模式。

宋慧喬

轟動全城的「雙宋戀」結束後，宋慧喬重新出現公開活動狀態極佳。(IG@chaumetofficial)

被稱為童話婚姻的「雙宋戀」在7月份正式結束後，兩人仿如各有各的生活和忙碌，不過宋慧喬最近狀態大勇，仿佛已經從離婚的陰霾中走了出來，生活變得更精彩，網民大讚她回到了婚前的顏值顛峰時期。

網民大讚離婚後的宋慧喬回到了婚前的顏值顛峰時期。(IG@ansunghee7)

今年38歲的宋慧喬剛剛過完了離婚後的首個生日，11月22日是喬妹的正日生日，她在Instagram的動態上傳了多張生日慶祝照，可以看到喬妹在圈中人緣極佳，不但收到了不同圈內外朋友贈送的花同蛋糕之外，她的幕後團隊工作人員更花心機為她送上驚喜，溫暖又有愛。另外最讓人震驚的是喬妹的各國粉絲們更下重本買下大型廣告牌為喬妹慶生，就連紐約時代廣場的大型電子廣告牌都是播放喬妹的生日祝福，粉絲們十分有心，喬妹也在Instagram的動態感謝了她們。

圈中好友為宋慧喬慶生：

不過網友們的注意力似乎都放在了喬妹的美貌上，從喬妹的朋友Instagram上見到離婚4個月後的喬妹心情大好，手上捧著友人贈送的鮮花面上充滿笑容，散發著少女般的光彩，明艷照人。38歲的她即使淡妝皮膚也白滑細緻，跟二十多歲的女少無異，站在好友劉亞仁旁邊更像是一對年輕的小情侶。喬妹後來在Instagram動態上傳了一張穿著吊帶背心裙的沙灘照答謝所人送給她祝福的人，看到喬妹身形比以往纖瘦了，但身材卻更加凹凸有致。

喬妹和好朋友劉亞仁一起合照，展現少女味十足的甜美笑容。(IG@hongsick)

38歲宋慧喬散發少女味：

宋慧喬在6月離婚就很少更新Instagram，默默療傷了2個多月後，她開始慢慢浮面，出席一些公眾活動，也開始更新了Instagram。初頭更上傳了3張日常生活的黑白照，相片中的她綻放出燦爛的笑容，一掃離婚時的憔悴。另外可以看到喬妹廣告工作不斷，不停出席品牌活動，每次的造型都掀起熱話，美出新高度。

離婚後的喬妹也有暫停了工作療傷，之後也慢慢回復了心情，更主動上載生活照到IG。(IG@kyo1122)

宋慧喬離婚後更新的生活照片：

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除了工作之外，喬妹一有假期就會去旅遊散心，從她的旅伴上傳的外遊照中可以看得出喬妹心情大好，非常享受旅遊的時光，也有網民在法國偶遇她，更大讚女神「素顏一樣很有氣質」、「仙女喬」、「看起來同十幾年前無分別」等等。穿著露肩間條裙和公主帽的喬妹充滿著可愛的少女氣息，完全不像接近40歲的女人。她最近上傳到Instagram的多張看海照片也顯得非常寫意，不知離婚帶給她的傷痛是否也隨著時間慢慢被治癒了，她也找到了讓自己快樂的模式。

除了寄情工作，喬妹也很喜歡去旅遊散心。(IG@hyun.0509)

網民偶遇旅行中的宋慧喬：

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呂慧儀

36歲的呂慧儀在今年3月宣佈離婚的消息。(IG@konniecrab)

36歲的呂慧儀和結婚8年的前夫黃文迪在今年3月的時候突然宣佈離婚，原來兩人在2018年已經離婚，消息讓網友們都十分震驚。因為呂慧儀和前夫經常都會在Instagram甜蜜放閃，也經常曬一家人的幸福生活照，可惜最後還是傳出黃文迪有第三者而離婚收場。

結婚8年的呂慧儀和黃文迪在2018年原來已經離婚，消息讓人震驚。(VCG)

不過呂慧儀離婚後生活一樣精彩，她寄情於工作和兒子身上，呂慧儀在TVB熱播處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演的熊若水一角很有觀眾緣，角色性格非常討好，讓她的人氣大升，出道多年也終於嶄露頭角。呂慧儀除了有觀眾緣外，她亦很有朋友緣，在圈中結交了不少好友，更會時常相約聚會，特別是跟《愛回家》同劇中一班演員老友鬼鬼，今年9月生日時更有一大班同劇演員為她慶生，笑容滿面的她看起來心情極佳。

呂慧儀在TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演的熊若水一角很受歡迎。((IG@konniecrab))

呂慧儀跟《愛回家》同劇演員慶生：

呂慧儀也會經常攜同兒子一起運動，也會跟好友們遊山玩水，去旅行散心，看得出來她也已經慢慢脫離了離婚帶來的傷痛。今年36歲的呂慧儀依然狀態大勇，素有「長腳蟹」之稱的她身材依然十分火辣，散發女人味，也會在IG大放福利相。另外呂慧儀一樣無懼素顏示人，皮膚同氣色都很好，看到她享受當下生活，相信就是最好的結果了。

36歲的呂慧儀保養得很好。(IG@konniecrab)

呂慧儀離婚後的豐富生活：

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趙頌茹

趙頌茹(Yu)和前夫周永恆的婚姻當年也十分轟動。(IG@yuchiu24x7)

提起趙頌茹(Yu)很多人都會想起她與前夫周永恆的婚姻，Yu表示自己曾經封閉了自己很長一段時間去療傷，身邊的人對她的支持和鼓勵讓她慢慢面對和接受這個現實，她也發現自己更享受一個人的美好時光，而且也懂得如何不再一味迎合別人，為自己而活，兩個可愛的女兒也成為了她的依靠。

離婚後的趙頌茹曾經封閉自己，什麼人都不想見。(IG@yuchiu24x7)

期待下一段愛情的趙頌茹：

Yu經常會在Instagram上載和女兒們愉快的日常照片，讓人感受到簡單生活的幸福。她也會時常分享自己的感受，真摰的話語透露出Yu仿似已經不再受困於過去婚姻的傷痛，而是更努力地去追求未來屬於她的幸福。Yu也有著童顏的眷顧，照片中的她完全看不出來已經37歲，不管是皮膚還是身材都保持得很好，很難令人相信已是兩個小孩的媽媽，仿佛還是當年《青出於藍》時的學生妹。所以經常都說，心境決定一切，離婚的經歷讓這些女星的人生經歷更豐富，心態更成熟，在下一次愛情來臨的時候，她們或許就會懂得以一個更好的心態去面對。

2個女兒就是Yu最好的心靈寄託。(IG@yuchiu24x7)

離婚後的趙頌茹生活更精彩：