39歲方皓玟推新歌《人話》　愛情事業不循規不妥協：要做最好的你

方皓玟剛推出新歌《人話》，由她作曲作詞及主唱，MV片段穿插數月來反修例運動事件的畫面，歌詞唱到：「聽你講嘢聽到忟／用你的特殊技能扮中肯／錯就錯在已被禁／欠公允倒退的厄運」，一如既往的直率。 不過最喜歡的還是一句：「要是暗淡世情有日放晴／你知我知佢知也知一臉莫明」，一如概往的，滲着力量。

方皓玟於周末推出新歌《人話》。（charmainefong@instagram）

方皓玟入行19年，去年終奪叱咤樂壇我最喜愛女歌手，成為大家的「最喜愛」，當然還有不少好歌。由愛恨離仇到暗世間中的自處，不傷春悲秋，不似一般情歌唱得呼天搶地，反是淡淡的無奈，柔情中滲着堅毅與力量。

==>下圖看方皓玟如何一路走來，人如其歌，不妥協，堅毅地做自己：

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錯愛也可瀟灑－「誰與你過生活／答案永遠未知道／沒有他都好／仍要呼吸美好」

成人愛戀，悲喜都是自己責任，也是一種姿態。分手了，縱然有多傷心失意，明早洗臉更衣，若無其事，多痛多懷疑都要重新造人，是一種責任。方皓玟的歌唱出這樣的偏執，給成熟愛戀，倔多又脆弱的歌迷一個避風港。

還要去過生活／誰與你過生活答案永遠未知道／沒有他都好／仍要呼吸美好／誰與你過生活／還振作過生活／對與錯有誰知道 《還要去過生活》

人不會生而瀟灑，總必經一些糾結。在糾纏與混沌中，總有些偏執，思前想後，還是害怕自己錯決定，午夜夢迴，只管錯愛也不肯錯過。而她的歌不跟你說對錯，反提醒有他沒有他，也要好好過活。人生既是一條直線，哪能比較？

最美好的一切／請你別硏究／誰值得／不值得／明日看雨點灑到滿天／總會掛念／我會隱藏我淚線 《分手總要在雨天》

說別離，撘細雨。綿綿雨下，別離卻不一定要淚給雨下，正如瀟灑也不一定是絕情。在別離一刻，不開因由，不追究，也是一種修養。最為人熟知的一句是「分手總要在雨天」，筆者卻最愛這句：「如果再見面學會面對／世界轉變」。

面對世界晦暗－「明白不可心死／要做最好的你」

《人話》是直截了當的指罵，而方皓玟更多令人喜歡的作品，是向內索求的。世界晦暗，或不能控制，但或許快樂與自由，向來都是先向來尋找的。

就算今天的你哪年紀 ／活著就無悔地做個你愛的你／請記得發夢定能飛 《你是你本身的傳奇》

當一切完全不像你預期／才明白不可心死／沿路再走幾千公里／要做最好的你 《假使世界原來不像你預期》

世界或沒有公義，或要人追金錢與地位，愛人或許不再留在身邊，但風雨總會停止，只要堅持地做最好的自己，便會等到放晴的那一天。