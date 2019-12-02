麥明詩改簽一年一騷　盤點法律女生　高學歷兼顏值達頂峰只有她？

「十優港姐」麥明詩改簽「綠葉約」一年一騷，爭取更多個人時間，重拾專業，到律師樓當顧問工作。

高學歷不一定關乎地位薪金 但法律女生有是不是較自由「任性」？（louisa mak@instagram）

麥明詩改簽「綠葉約」 計劃律師樓當顧問工作

「十優港姐」麥明詩改簽一年一騷的「綠葉約」，指希望爭最更多私人時間，建立自己的生活與事業，並會學以致用，重拾專業，到律師樓當顧問工作。

麥明詩自2015年奪港姐冠軍後，獲無綫力捧，更掀起高學歷的香港人小姐潮。今年27歲的麥明詩於澳洲出生，就讀香港傳統名校拔萃女書院，更是當屆會考狀元，後來在英國劍橋大學修讀法律系，回到香港未從事法律界，卻參選港姐，大熱摘冠。數年來她的工作機會不俗，拍劇又當主持，與馮盈盈主持的節目《#後生仔傾吓偈》，大受年輕人歡迎，內容大膽，同時她又大騷口才；在《是咁的，法官閣下》、《使徒行者2》等電視劇中亦擔當重要角色，有不少發揮空間。

是次重大決定，不少網友揣測在麥明詩的Instagram上已早見端倪，只因她缺席一年一度的台慶，放大假到沖繩旅遊，表示：「呢段時間心情都幾差，所以放自己成個月大假去咗沖繩潛水...呢排後生仔見唔到我喇」或許，高學歷不一定關乎地位與薪金，而是讓人有選擇的自由。演藝事業或不合心意？還可回頭重拾專業，誰說藝人要當一輩子呢？不過，近年的演藝圈中的法律女生又怎止麥明詩？

戴祖儀在劇集《多功能老婆》中飾演周柏豪女友。（joeythyee@instagram）

戴祖儀法律系畢業轉行做歌手

戴祖儀在劇集《多功能老婆》中，與周柏豪有感情線，一雙長腿是她的標記。原是歌手的她當上演員，令人耳目一新。

今年24歳的戴祖儀在香港就讀中小學，在DSE中不俗的成績，最後聯招結果未如理想，於是便到英國萊斯特大學攻讀法律系，回港後曾在律師樓實習，當上法律學徒，後來卻發現自己不適合當律師，便決定轉行當歌手，《多功能老婆》其中一首主題曲《天光之前分手》，亦由她主唱。

不過，她早前接受01娛樂訪問指出，當歌手雖然生活不穩定，但最重要自己快樂，她想要以行動說服家人，音樂才是她最喜歡的事。不過，若有天她想要重拾專業，不當歌手當律師，曾經嘗試也至少無悔當初。

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