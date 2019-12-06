李嘉欣內地綜藝演楊貴妃被批太瘦　大美人竟不及這歷代演員驚艷？

李嘉欣自從下嫁富商許晉亨後便淡出演藝圈，專心相夫教子。不過，最近她參與內地綜藝節目《演技派》，並出演楊貴妃一角，瞬間成為熱話。大美人復出卻被網民批評造型顯老、演技生硬。回顧歷代飾演楊貴妃的女星，每位都各有韻味。

李嘉欣最近參與內地綜藝節目《演技派》，並出演楊貴妃一角。（《演技派》）

李嘉欣的上一部作品已是2009年的電影《十月圍城》，十年後受內地金牌製作人于正的邀請再現銀幕，參與綜藝節目《演技派》，以導師身份指導參與節目的新一代演員。四十九歲的李嘉欣凍齡有道，換上古裝造型令人驚艷。她夥拍飾演唐玄宗的吳鎮宇重現安史之亂中逃難的一幕。

最特別是兩人以廣東話對白呈現劇情，就連有份參演的內地演員也被配上廣東話，於內地節目中屬於罕有的處理手法。李嘉欣亦表示，劇組採用廣東話對白的安排讓她對表演增添了幾分親切和自信。

李嘉欣夥拍飾演唐玄宗的吳鎮宇重現安史之亂中逃難的一幕。（微博圖片）

對於李嘉欣復出幕前參與《演技派》，網民的回應好壞參半。有網民大稱讚她擁有凍齡美貌，不過大部分網民認為她的身形太纖瘦單薄，未能演活唐朝女性體態豐腴的特色。根據古書記載，唐代女性以體胖為美，而被封為四大美人之一的楊貴妃更是雍容華貴、氣度不凡。除了外形與史實不符，李嘉欣也被網民質疑有欠演技，認為她的代表作廖廖可數，被喻為「演技派」實在牽強。

【按圖看】李嘉欣自十八歲入行，曾演出多套電影及電視劇：

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多年來有不少演員也曾飾演楊貴妃一角，而當中讓人印象深刻的要數向海嵐與范冰冰的演出。

向海嵐

向海嵐也曾飾演楊貴妃（《楊貴妃》劇照）

向海嵐於1998年參加香港小姐競選獲得四料冠軍而入行，並於2000年TVB劇集中飾演楊貴妃而一鳴驚人。雖然那時的向海嵐仍帶點Baby fat，卻依然風情萬種，演活這位唐代美人。十八年後，向海嵐獲四川省合江縣的邀請宣傳荔枝旅遊節，再次穿起古裝扮演楊貴妃，氣質更勝從前。

【按圖看】向海嵐憑楊貴妃一角一鳴驚人，卻被網民稱為「最醜楊貴妃」：

范冰冰

范冰冰繼《武媚娘傳奇》後，在《王朝的女人．楊貴妃》中再次挑戰古代美人的角色。（《王朝的女人．楊貴妃》劇照）

自從范冰冰演出《武媚娘傳奇》後，古裝造型便深入民心。她其後於2015 年在《王朝的女人．楊貴妃》中再次挑戰古代美人的角色，一度備受矚目。電影由三大導演張藝謀、十慶、田壯壯聯合指導，充滿中國色彩的場景與劇服讓電影充滿視覺震撼，加上范冰冰的動人演了，電影成為一時佳話。

【按圖看】范冰冰由武媚娘變身楊貴妃，充滿視覺震撼：