湯唯被爆產後尿頻落淚　袁詠儀曾鬧婚變　哪女星美腿佈橙皮紋崩潰

外貌至上的社會，作為公眾人物，時刻也要呈現最完美的人面給觀眾。 對於女名人更是苛刻，結婚要有夢幻婚禮才夠得體，婚後要有美滿婚姻生活，產後身材要比產前更完美，這樣才符合公眾對她們的幻想，然而婚後不代表人人都能活得更好，也有一些失敗的例子，女星湯唯早前被爆產後失禁，忍不住流下淚水，更一度離場。

湯唯在2014年與韓國導演金泰勇結婚，2016年誕下女兒Doris，在2018年開始復出。（VCG）

湯唯被爆尿頻 產後造成生理困擾？

今年40歲的湯唯，2013年與拍攝電影《晚秋》而認識的韓國導演金泰勇走在一起，並在拍拖1年後便宣布結婚，在2016年8月更誕下二人的愛情結晶品 --- 女兒Doris。

作風低調的湯唯，甚少使用社交媒體，想了解她的近況，便要透過訪問才能知道些事。早前，她與男演員雷佳音一同宣傳新戲《吹哨人》，並參加了直播訪問，大談拍戲趣事，當中雷佳音突然說出，他因為湯唯在拍攝一場哭戲時，頻頻要去廁所，讓他無法專注入戲，本來心情愉悅的湯唯，突然忍不住淚水，要離席補妝兼緩和情緒，為打圓場，她笑說：「你們兩個聊1分鐘，我哭1分鐘。」，事後湯唯也解釋因為拍攝前身體不舒服，服用過多抗生素，因而令身體機能出問題。

雖然湯唯沒有怪責雷佳音，但網民紛紛為她抱打不平，指不少女生因為產後造成膀胱脫垂，出現尿頻問題等生理困擾，雷佳音無預警地透露湯唯的私事，對她造成傷害，也不顧慮產後婦女感受。

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我們經過看到許多女明星也在產後數月便修身成功並復出，事實上，並非每一個女藝人懷孕後都能回復完美姿態。

靚靚袁詠儀和台灣藝人陳艾琳分別面對不同的產後問題。（anitayuenwy@Instagram／chenailing51@Facebook）

我們都不完美：女星產後抑鬱、橙皮紋都找上門

常說媽媽偉大是不無道理，無論是生前生後，她們都要承受極大風險，鎂光燈下的藝人也不例外。

靚靚袁詠儀給人感覺我行我素，強悍硬朗，仍然能得到老公張智霖（Chilam）寵愛，兒子張慕童（魔童）經已13歲，是一個乖寶寶，會陪靚靚行街，買東西又會與媽媽商量，是一個幸福美滿的女性代表。然而，在產下魔童後，靚靚曾患上產後抑鬱半年。年初靚靚出演大陸綜藝節目《妻子的浪漫旅行2》時，透露因為產後只待在家中，養成了病，看甚麼都不過眼，心情極差，常常只懂得哭，後來發現是受荷爾蒙影響而得病，更差點婚變，最後靚靚正視問題，走出陰霾。

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精神健康不一定常見，但身材的變化一定是最顯然易見，女星都要花非常大的氣力才可以成功修身，近年更有不少女星靠外來協助，如古法紮肚，快速修身。

另外，由於懷孕令皮下組織撕裂、肥肪囤積因而在光滑的皮膚出現妊娠紋、橙皮紋，所有愛美的女生都會崩潰，台灣藝人陳艾琳在10月時誕下女兒「巧巧寶」，但在懷孕期間增磅15KG，令她從前修長的雙腿出現橙皮紋和脂肪，令她非常崩潰，現在她正在努力做運動、調整飲食瘦身。

每位女生產後都可能面對大大小小的生理、心理問題，明星也如是，不用為自己的不完美而苦惱，能成為母親，妳已經非常勇敢和完美。