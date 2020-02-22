與愛人甜蜜約會，總想留住兩人美好的時刻，渴望拍出溫馨感的照片高調宣揚愛的宣言，同時卻擔心閃光彈太強惹人討厭，如何不經意的流露彼此恩愛互動而不嬌情造作，也許是情侶放閃的一大學問。

想拍出自然不造作的情侶照其實沒有想像中那麼的困難 (ig@iam.hee)

有時候想與另一半拍下浪漫的一刻，卻在鏡頭下呆若木然不知那個時候才是最自然不造作，想下想下也讓甜蜜感隨時間而逝去，導致沒有興致拍攝情侶照，也浪費彼此刻意佈置的場境。不過，筆者相信現時很多情侶拍拖的活動也是在家中看看電影、親自下廚、一起玩卡牌和電腦遊戲等，時間久了也想偶而放閃一下，縱然沒有華麗節日的裝飾佈置，但或許也能產生讓人意想不到的效果，不如就學習參考以下韓國情侶四招「自然不嬌情」的情侶照拍攝技巧吧！

第一招：偶爾的搞怪

偶爾的搞笑也可以讓平平無奇的情侶照變得更特別 (ig@halfmoon__s2)

相信每對情侶也會與另一半拍攝情侶照並上傳到社交網絡上秀恩愛，可是有時也不經意傷害了單身人士的心情。於是，唯有最自然不造作的日常搞怪照最得民心，加上現時單純只展現情侶甜蜜互動的親密照，也不及生動搞怪的搗蛋照為之吸引，雙方偶然在對方不經意的時候作弄一下對方，或甚是互相比較誰醜，以上不怕在對方面前展露醜怪搞笑且有趣一面的情侶，相信看照片的對方也不小心笑了出聲呢！

+ 4 + 3 + 2

第二招：捕捉甜蜜日常行為

每每浪漫的一刻就是那麼的簡單 (ig@gingnanang)

有時候女生是「表情控」，可以在鏡頭前造出一個自然非常的表情或是動作，可是男生一向不是一個善於表達自己情感的一方，叫對方在鏡頭表現自己恩愛一面時，可能便頓時變得四肢僵硬，表情不到位等。但其實有時候，情侶之間最讓人回味的是不刻意且自然流露的濃濃愛意，如男生對鏡頭不敏感或是對它總是不自然的話，女方便可以擔當攝影師隨意地捕捉對方的日常時刻。

筆者也建議使用Apple手機的朋友可以將平日拍照轉為「原況（Live）」的模式，那可以捕捉每一刻不經意的甜蜜日常行為，然後再從中挑選最好的表情，也不怕自己會錯過最美好的一幕。

+ 5 + 4 + 3

第三招：對鏡拍照

對鏡拍照可說是一個不用學習技巧的拍攝方法，男女都適合 (ig@y.nnni)

對鏡拍照可說是一個不用學習技巧的拍攝方法，男女都適合。有時候對著鏡子更可以擺出自己認為樣貌當中最美好的一面，同時拿起手機或相機的時候，更可以遮著自己的樣貌，不會讓照片過份的甜蜜，可是卻可以秘密地透出情侶之間的小甜蜜和默契感。情侶們可以在鏡子上展現雙方的情侶物品，例如：衣物、情侶拖鞋、配飾和手機殼等等，從而在鏡子面前秀出低調的情侶感。

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第四招：背影照

背影照可說是最簡易的情侶甜蜜照之選 (ig@halfmoon__s2)

有時候情侶照可不用刻意展現兩人的樣貌而展現彼此之間的默契感，拍攝背影照正是一例，雙方可以共同做出一個動作展現彼此的默契感、擺出自然地望著遠方聊天的動作和男方輕撫女方髮絲的動作等，沒有表情的負擔，讓人可以在背後充分地感受到你們雙方濃厚的愛。