早前英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）一同宣布脫離王室，更決定他們所創立的「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）品牌也不會再使用「王室」（Royal）二字。看來是哈里王子甘願為了愛放棄與生俱來的王室身份，但外國大部份的傳謀也說是含有「反叛」個性的梅根影響哈里，網上更出現梅根分化王室的新詞語「Megxit」，愛讓他不昔一切也要離開王室的制肘向外闖蕩，也令哈里同樣被冠以「反叛王子」之命。

早前英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）一同宣布脫離王室。(GETTY)

英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）在發表脫離王室聲明前，並沒有咨詢過其他皇室成員的意見，最重要的是疼愛他的英女王更被他們蒙在鼓裡，直到脫離的消息通天後，才得悉他們一早的決定，令她只好無奈接受。

英國哈里王子（Prince Harry）自幼便失去母親戴安娜王妃 （Diana Frances）。(GETTY) 其實自幼便失去母親戴安娜王妃 （Diana Frances）照顧的哈利，也曾多次在訪問中表示自己純粹是因責任與國民福祉的原因，才繼續履行王室職責，更直言自己沒有想做國王的心，年少時過著糜爛生活的他更因17歲吸食大麻和未成年喝酒，同時在2012年時被傳媒拍攝到在五星級酒店內開裸體派對，當時他更被外媒批評是英國王室中的新一代「反叛代表」，所以是次他反叛的行徑或許也是內心深處的反叛基因作祟。但其實皇室成員也是人，也都會經歷青春時間的反叛期，不知道哪位英國皇室成員是最「反叛」呢？

接下圖看多英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的照片：

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戴安娜王妃姪女發展忘年「父女戀」 更被傳嫁61歲富商？

已故戴安娜王妃姪女—姬蒂（Lady Kitty Spencer）經常都被傳媒大讚富有已故戴妃的影子(GETTY)

有「最美皇室成員」之稱的已故戴安娜王妃姪女—姬蒂（Lady Kitty Spencer）經常出席不同皇室活動時，都被傳媒大讚富有已故戴妃的影子，舉手投足都散發陣陣的氣質感。擁有碧藍色的眼珠和迷人酒窩的她不只是乖乖擔當皇室的一份子，而是運用自己與生俱來的樣貌和身材的優勢，為不同的時裝品牌擔當代言人和模特兒。

Lady Kitty Spencer的右手無尾指帶上了戒指？(ig@kitty.spencer) 在紙醉金迷的生活當中，Lady Kitty Spencer卻戀上比自己年長32年的英國時裝大亨Whistles的老闆路易斯（Michael Lewis），更多次被傳媒拍攝到兩人前後腳進出酒店。不久前，外國傳媒的報道指出，Michael Lewis更在浪漫的聖誕節期，已向Lady Kitty求婚成功，令人以為純粹玩樂的戀情竟突然變得認真，而未婚夫的年齡甚至比其父親還要年長5歲。對於傳統保守的皇室來說，發展忘年「父女戀」，對皇室來說真是一大的挑戰。

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英國皇室中唯一有過刑事案底——安妮公主

英國皇室中唯一有過刑事案底的安妮公主（Princess Anne） (GETTY)

英國安妮公主（Princess Anne）是英女王唯一生下的女兒，這或代表從小的她就周旋在四位哥哥和父母的寵愛之下。可是她並沒有過著像童話故事中，公主就是住在城堡中，做一個等待王子拯救的「公主」。安妮公主從小便擁有直爽、我行我素和愛自由的個性，比起另外的哥哥更享受和喜歡擔當皇室大大小小的事務，個人的行程比起幾位哥哥王子可說是更為的忙碌。

現年69歲的安妮公主（Princess Anne）走路的時候，仍有當年的風範 (GETTY) 愛自由奔放的她也遺存了英女王愛騎馬的興趣，而英國每年的皇室閱兵典禮上，她也會刻意換上英風颯颯的軍服並坐在馬上，一同參與閱兵。但熟讀英國歷史的人也明白，閱兵一向都是男人的強項，女性也不可以坐上馬背上進行閱兵的活動。女性的皇室代表也只可以坐在英式的馬車上參與活動。不過，安妮公主也愛我行我素，不理會繁文縟節，更因為超速駕駛而被罰款和留有案底，更是首位有過刑事案底的英國皇室成員。

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英女王孫女 成為首位被捕的王室成員

英女王孫女扎拉·廷德爾（Zara Phillips）是英女王的女兒安妮公主（Princess Anne）與Mark Phillips所生下的女兒(GETTY)

相信要說到「最叛逆的」英國皇室成員，那應該是英女王的女兒安妮公主（Princess Anne）與Mark Phillips所生下的女兒—扎拉·廷德爾（Zara Phillips），她也是英女王與菲臘親王的外孫女。或許是出於母胎的關係，Zara Phillips有著與母親相同的個性，也是不愛守規矩和喜愛自由，有傳曾犯下校規，當時她更衝入男廁，因而停學一年，格外也算是較為的火爆。

Zara Phillips有著與母親相同的個性，也十分愛騎馬 (GETTY) 叛逆的她卻擁有驕人的運動細胞，對於馬術有很高的領悟能力，更成為英國奧運馬術代表。她更愛上與她一樣「火爆」和熱愛自由的英國職業賽馬師男友Richard Johnson，當時男友被傳有暴力傾向的同時，更是一位不折不扣的「花花公子」，更因為在Zara Phillips的生日派對上遲到兩小後，與她大罵一場的時大打出身，更驚動警方將她拉回警局。她亦曾因出席售賣性玩具的派對而成為王室醜聞，種種出位行為都令她成為傳媒焦點之一。在需要規行舉步的王室內成長，有人努力迎合，有人則無法妥協。

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資料來源：dailymail，telegraph.co.uk