不少藝人都開設了YouTube Channel，與大家分享鏡頭下最真實的一面。鄭欣宜（Joyce）近日也在其YouTube Channel分享了自己早前遊日時模仿渡邊直美的影片，帶給大家另類娛樂。 不過，除了造型相似，欣宜的性格以及遭遇亦與渡邊直美甚為相似，兩者的樂觀性格同樣值得欣賞。

欣宜遊日時模仿渡邊直美，你又覺得似嗎？(princejoyce@Instagram)

正版渡邊直美 VS 欣宜

從欣宜遊日的影片中所見，欣宜為了模仿渡邊直美，特意穿上粉紫色的運動套裝，束起孖辮以及戴上橙色鏡片的太陽眼鏡。不過，為了營造更相似的效果，欣宜更進入了一間Salon，打造了與渡邊直美一樣的齊劉海與彩色雙包髻。欣宜亦在影片中模仿渡邊直美的表情，以及加以她的照片，讓大家能夠清楚看到其對比。

你又分得出哪個是渡邊直美嗎？

左：渡邊直美；右：欣宜（Joyce Cheng@YouTube截圖）

欣宜遊日時模仿渡邊直美的過程===>

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欣宜與渡邊直美，同樣32歲，一個是香港歌手、一個則是日本諧星，二人的身形同屬肉肉身形，進入娛樂圈後亦曾因為身形而遭受到眾多批評，不過她們卻同樣以樂觀積極的態度戰勝他人的說話，以自信散發自己獨有的魅力，比起別人的認同，更希望做好自己。

【按圖看】正版渡邊直美的照片，你又覺得欣宜模仿得夠神似嗎？

曾因身形受批評：那些人不是給你意見，只是說你壞話

220磅的身形渡邊直美曾因大碼身形受到批評，就連於2018年，以一身Gucci連身短裙出席Gucci東京青山分店開幕，也遭網民嘲諷。

不過，渡邊直美並沒有因留言而擊倒；相反，她更在Instagram回應那些批評她身形的人：「我以為現在已是個什麼身形都能享受時尚的美好時代，沒想到Gucci官方Instagram裡，我的照片仍引爆了世界級的罵戰，大家都是因為我的魅力感到驚訝吧？」更自我嘲笑的指自己只出了2%的功力就能迷到這麼多人：「那些人不是給你意見，只是說你壞話，說的人是有愛還是沒愛，還是分得出來的，沒有愛的人說的話，我不會去面對，也不會聽他們在說什麼。」

從前有關欣宜的新聞，都跟「肥」扯上關係。(princejoyce@Instagram)

因肥胖而沒自信

面對身形上的惡意批評，渡邊直美選擇不理會旁人的說話，在背後默默付出、做個自己喜歡的自己。然而，欣宜所經歷的亦同樣。

從前的欣宜，大部份有關於她的娛樂新聞，都跟「肥」扯上關係，而她亦曾於社交平台指，從小到大，肥胖都令她缺乏自信，並寫道：「別人看我總是恥笑的，小至玩過山車，大至我的畢業典禮，大家都衹會關心我的身形，玩過山車？你坐唔坐到呀？安全帶扣到嗎？畢業了嗎？你要訂做畢業衣服嗎？有你尺碼嗎？」於是，因為大眾的目光與攻擊，欣宜試過瘋狂減肥，由235磅減至約139磅，更成為瘦身公司的代言人。

曾經試過瘋狂減肥的欣宜：

瘦身過後卻不快樂

欣宜卻沒有因身形變瘦而快樂，就例如2011年拍攝電影《我愛HK開心萬歲》，因為一個特寫雙腿的鏡頭需要使用替身而感不快，回到家中就強逼自己嘔吐，哭着入睡。種種壓力與過份節食引致的胃痛，令她不再執著於身形，決定不再減肥。

我初入行那幾年，很努力嘗試改變自己去讓大家更喜歡我，但不行，自己也很辛苦。那我為什麼要這麼辛苦呢？ 鄭欣宜（Joyce）

堅信做自己，瘦不等於快樂

欣宜於社交網站發表「不減肥宣言」，寫道：「由細到大， 肥 = 我......我不是死肥婆，不是終極豬扒，我的願望是做一個普通人。我墜入一個沒有快樂的世界，只有減肥，減肥，減肥。我想告訴所有人，你要做回自己，令自己最快樂，要令自己最健康，現在我開始展開我新的人生，甚麼都不會再擊倒我。請不要將自己快樂放在你的身形上。大家一起加油！」其後先後推出了歌曲《你瘦夠了嗎？》及《女神》，希望帶出不同的審美觀以及做自己的訊息。

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雖然身形回復從前被惡意攻擊時的模樣，但在欣宜身上卻找到了一份自信；時至今日，欣宜仍是按照自己喜愛的方式生活，更在Instagram引用麥當娜的一句名言：「If you don’t like me but you’re still watching... Bitch, you a fan（如果你不喜歡我，但你仍然在留意我，你根本是我的粉絲！）」

或許，人總不能讓每個人也喜歡你，但至少也要讓自己喜歡自己。維持樂觀、做自己的心態才是吸引之處。正如欣宜在一次媒體訪問中所說：「自信是你走進一間房裏，你不需要跟任何人比較。我也很希望我身邊、認識的所有人也能得着這份自信。」