不少藝人都開設了YouTube Channel,與大家分享鏡頭下最真實的一面。鄭欣宜(Joyce)近日也在其YouTube Channel分享了自己早前遊日時模仿渡邊直美的影片,帶給大家另類娛樂。 不過,除了造型相似,欣宜的性格以及遭遇亦與渡邊直美甚為相似,兩者的樂觀性格同樣值得欣賞。

欣宜遊日時模仿渡邊直美,你又覺得似嗎?(princejoyce@Instagram)

正版渡邊直美 VS 欣宜

從欣宜遊日的影片中所見,欣宜為了模仿渡邊直美,特意穿上粉紫色的運動套裝,束起孖辮以及戴上橙色鏡片的太陽眼鏡。不過,為了營造更相似的效果,欣宜更進入了一間Salon,打造了與渡邊直美一樣的齊劉海與彩色雙包髻。欣宜亦在影片中模仿渡邊直美的表情,以及加以她的照片,讓大家能夠清楚看到其對比。

你又分得出哪個是渡邊直美嗎?

左:渡邊直美;右:欣宜(Joyce Cheng@YouTube截圖)

欣宜遊日時模仿渡邊直美的過程===>

+ 4 + 3 + 2

欣宜與渡邊直美,同樣32歲,一個是香港歌手、一個則是日本諧星,二人的身形同屬肉肉身形,進入娛樂圈後亦曾因為身形而遭受到眾多批評,不過她們卻同樣以樂觀積極的態度戰勝他人的說話,以自信散發自己獨有的魅力,比起別人的認同,更希望做好自己。

【按圖看】正版渡邊直美的照片,你又覺得欣宜模仿得夠神似嗎?

曾因身形受批評:那些人不是給你意見,只是說你壞話

220磅的身形渡邊直美曾因大碼身形受到批評,就連於2018年,以一身Gucci連身短裙出席Gucci東京青山分店開幕,也遭網民嘲諷。

不過,渡邊直美並沒有因留言而擊倒;相反,她更在Instagram回應那些批評她身形的人:「我以為現在已是個什麼身形都能享受時尚的美好時代,沒想到Gucci官方Instagram裡,我的照片仍引爆了世界級的罵戰,大家都是因為我的魅力感到驚訝吧?」更自我嘲笑的指自己只出了2%的功力就能迷到這麼多人:「那些人不是給你意見,只是說你壞話,說的人是有愛還是沒愛,還是分得出來的,沒有愛的人說的話,我不會去面對,也不會聽他們在說什麼。」

從前有關欣宜的新聞,都跟「肥」扯上關係。(princejoyce@Instagram)

因肥胖而沒自信

面對身形上的惡意批評,渡邊直美選擇不理會旁人的說話,在背後默默付出、做個自己喜歡的自己。然而,欣宜所經歷的亦同樣。

從前的欣宜,大部份有關於她的娛樂新聞,都跟「肥」扯上關係,而她亦曾於社交平台指,從小到大,肥胖都令她缺乏自信,並寫道:「別人看我總是恥笑的,小至玩過山車,大至我的畢業典禮,大家都衹會關心我的身形,玩過山車?你坐唔坐到呀?安全帶扣到嗎?畢業了嗎?你要訂做畢業衣服嗎?有你尺碼嗎?」於是,因為大眾的目光與攻擊,欣宜試過瘋狂減肥,由235磅減至約139磅,更成為瘦身公司的代言人。

曾經試過瘋狂減肥的欣宜:

瘦身過後卻不快樂

欣宜卻沒有因身形變瘦而快樂,就例如2011年拍攝電影《我愛HK開心萬歲》,因為一個特寫雙腿的鏡頭需要使用替身而感不快,回到家中就強逼自己嘔吐,哭着入睡。種種壓力與過份節食引致的胃痛,令她不再執著於身形,決定不再減肥。

我初入行那幾年,很努力嘗試改變自己去讓大家更喜歡我,但不行,自己也很辛苦。那我為什麼要這麼辛苦呢? 鄭欣宜(Joyce)

堅信做自己,瘦不等於快樂

欣宜於社交網站發表「不減肥宣言」,寫道:「由細到大, 肥 = 我......我不是死肥婆,不是終極豬扒,我的願望是做一個普通人。我墜入一個沒有快樂的世界,只有減肥,減肥,減肥。我想告訴所有人,你要做回自己,令自己最快樂,要令自己最健康,現在我開始展開我新的人生,甚麼都不會再擊倒我。請不要將自己快樂放在你的身形上。大家一起加油!」其後先後推出了歌曲《你瘦夠了嗎?》及《女神》,希望帶出不同的審美觀以及做自己的訊息。

+ 2

雖然身形回復從前被惡意攻擊時的模樣,但在欣宜身上卻找到了一份自信;時至今日,欣宜仍是按照自己喜愛的方式生活,更在Instagram引用麥當娜的一句名言:「If you don’t like me but you’re still watching... Bitch, you a fan(如果你不喜歡我,但你仍然在留意我,你根本是我的粉絲!)」

或許,人總不能讓每個人也喜歡你,但至少也要讓自己喜歡自己。維持樂觀、做自己的心態才是吸引之處。正如欣宜在一次媒體訪問中所說:「自信是你走進一間房裏,你不需要跟任何人比較。我也很希望我身邊、認識的所有人也能得着這份自信。」