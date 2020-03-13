《色慾都市》Carrie自家品牌開設旗艦店　店面選址勾起影迷回憶

知性女生
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《色慾都市》（Sex and the City）的忠實粉絲對於女主角 Carrie Bradshaw 的愛鞋痴狂一定不陌生，連被搶匪搶劫時也誓死保護愛鞋，而她最愛鞋牌就是Manolo Blahnik，在《色慾都市》電影版 Mr.Big 就是用 Manolo Blahnik 寶藍色 Hangisi 高跟鞋取代婚戒贏得美人心。

按圖看看這對更勝婚戒的 Manolo Blahnik 寶藍色 Hangisi 高跟鞋▼▼

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而現實生活中，飾演Carrie Bradshaw的莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）也非常鍾愛高跟鞋，更於2014 年創立了自己同名鞋履品牌 SJP Collection，親自參與設計推陳出新系列鞋款，至今營運6年，SJP品牌官方IG於日前宣布將於4月在紐約開設全球首間旗艦店，值得注意的是店面地點就選在Manolo Blahnik的舊址，對於影迷或莎拉潔西卡派克都是意義非凡的事！

首間旗艦店座落於曼哈頓下城區，內部空間1350平方英尺大，相當寬敞，店面裡頭將會展示品牌全系列飾品，包括太陽眼鏡、香水、香氛蠟質、書籍和海灘巾等，特別的是SJP未來也將把公司辦公室和展示間搬到旗艦店隔壁。有機會到紐約的朋友們可以去逛逛。

按圖回味經典美劇《色慾都市》的劇照▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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