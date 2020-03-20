近日劇集《法證先鋒IV》正熱播中，早前劇情講述高安（黃浩然飾）在台灣找尋被拐多年的妹妹高善，在劇中飾演同名同姓的「高善」是台灣女神許維恩，雖剛出埸便被編劇安排命喪車禍之下。 可是，短短幾分鐘的露面卻令她的天仙外貌烙印在觀眾心中，但原來許維恩的全家都擁有超高顏值的面孔，完美遺傳上一代良好的基因，大姐許路兒更因凍齡美貌，被外國的傳媒大肆報導。

娛樂圈中也不泛高顏值的姊妹花，例如：前少女時代成員鄭秀妍（Jessica）與妹妹鄭秀晶（Krystal）、徐熙媛（大s）與徐熙娣（小s）和孔昇延與TWICE成員俞定延等。

44歲許路兒 (左)、38歲的許維恩和41歲的許菲菲被網民大讚是「超強美顏」的姐妹花 (ig@sharon701111) 不過要數近日網民討論度最高的，可算是台灣「宅男女神」許維恩、「凍齡女神」許路兒和許菲菲的氣質非凡姐妹花，雖然許維恩首次露面在香港劇集，不過她在台灣當地卻是知名的寫真女神，而大姐許路兒的名字更長期曝光在外國媒體上，相對地二姐許菲菲是最為低調，不過許氏三姐妹花仍是各有特色的。

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「宅男女神」許維恩 擁火辣均秤身材

現年38歲的台灣「宅男女神」許維恩擁有火辣均秤身材，更是台灣數一數二的性感女神 (ig@sharon701111)

現年38歲的台灣「宅男女神」許維恩擁有火辣均秤身材，更因混合荷蘭人血統的關係，深邃的大眼配上高挺的鼻子，讓身為婚紗模特兒身份出道的她，便因為先天好條件，招徠不同品牌的廣告或是性感硬照拍攝，隨後首露面在「樂壇天后」王菲歌曲《旋木》中，隨後星途似錦，參與偶像劇《敲敲愛上你》和拍攝不同的電影，同時更推出個人歌唱專輯《維恩的秘密花園》，歌影視三棲的發展，更加奠定她在台灣的地位。

現年38歲的許維恩，雖然在感情路上一波三折，但是她仍對愛情有很大的信心 (ig@sharon701111) 可是事業暢順的許維恩，在愛情上卻一波三折，初戀男友楊明學是音樂才子，可惜英年早逝，死於罕見的癌症，男友過世她卻念念不忘，歷經生離死別後遇上前B.A.D.成員田恩沛後，4年的婚姻還是敵不過新鮮感，與同門師弟呂銳的戀情也一閃即逝，不過「女人當自強」，沒有愛情還是可走自己的人生。

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「擁有難以置信的童顏」44歲許路兒

你會相信許路兒現年是44歲嗎？ (ig@lurehsu)

不得不提許維恩的大姐許路兒是台灣知名的「凍齡女神」，現年44歲的許路兒更被外國傳媒以「你絕對無法相信她真實年齡」為標題來講述她的凍齡差，而韓國傳媒則以「擁有難以置信的童顏」來讚賞她的外貌。許路兒是台灣小有名氣的室內設計師，但她首次登上幕前的原因是陪伴妹妹許維恩錄影綜藝節目《康熙來了》，自始她出眾的美貌便成功引起網民熱烈的討論，更同時獲得有數之不盡的廣告和節目邀約，可是她都一一的婉拒，不過平日她都會透過個人的社交網絡分享自己的美照、穿搭和保養。

不少的外國傳媒更報道，44歲許路兒 是「擁有難以置信的童顏」(ig@lurehsu) 現年44歲的許路兒常被外媒說她外貌看起來像一位「大學生」，某程度上都是因為她平時都十分注重個人皮膚的保養，例如：每天總會使用面膜來為皮膚保濕、順應季節改變保養品、分區保養臉部皮膚、大量喝水和盡量不吃加工食品及肉類。許路兒重視內在的保養外，外在方面她也不會忽視，平日凍齡私服穿搭也不輸行走在時尚台的明星或是模特兒，輕閒的有運動風衛衣配上白鞋、清新優雅的駝色系穿搭和俏麗可愛的減齡上衣配上時尚手袋等，讓她看起來十分的年輕。

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許菲菲—兩位女兒的母親

現年41歲的許菲菲已經生下兩位的女兒 (ig@hsufayfay)

41歲的許菲菲在「超強樣貌姐妹花」中排第二位，雖然她的知名度不及許維恩和許路兒，但她也是有高顏值和擁有幸福愛情的人妻。她也是一名室內設計師，青春標緻的外表讓人意想不到，原來她已經是兩個孩子的媽媽，更是與初戀男友相戀10年後，結束幸福愛情長跑而步入教堂的幸福女生，當時她在籌備婚禮的時候，意外懷孕，但她並沒有打算延後婚期，而是頂著懷孕六個月的肚子進行婚禮，可是當時的她依舊四肢十分的纖幼，皮膚看起來更是吹彈可破且富有光澤，直到現在已經擁有兩位女兒的她，外表仍是十分的年輕。

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資料來源：dailymail，insight.co.kr