唇膏只買同色系、打算看書卻到處找藉口　10個女生常做的小舉動

偶爾我們都會有些小舉動，雖然不是罪惡至極，也稱不上是壞習慣，但仔細回想起來好像也會默默造成一些小困擾，以下這些小事情你是不是也中槍，越看越心虛了呢？

▼▼你有沒有以下十個不經意但說中會心虛的小舉動？▼▼

+ 10 + 9 + 8

1. 每次年底都會寫下新年新希望，甚至列了一大堆正面又積極的目標清單，但不到一個月後，這些目標卻又變成了下次明年的新心願，總是有拖延症的話可不行啊！

2. 打算開始認真唸書時，卻總是突然發現房間好亂好像該整理一下，或是有點嘴饞想出門買個吃的，結果給自己到處找藉口，想著處理完等等再看書就好，現實是，最後你根本沒看到書，還白白浪費了難得的假期。

3. 明明週末沒有要忙，甚至閒的發慌，但是看到不熟的朋友打算約個聚會，還是會偷偷推掉假裝有約了，不過也別太有罪惡感，或許你只是有社交宿醉。

4. 保養品、化妝品總是用到只剩最後一點點就擺著捨不得用完，結果直接買新的來用，但是舊有的卻不想用，只想用新買的，久而久之房間就堆滿了一堆沒用完的瓶瓶罐罐，甚至擺到過期只能丟棄（淚）

5. 明明這個顏色的唇膏已經有類似的，但是因為包裝、品牌不同，還是會說服自己可以買來用，最後累積一堆不常擦的唇膏。

明明週末沒有要忙，甚至閒的發慌，但是看到不熟的朋友打算約個聚會，還是會偷偷推掉假裝有約了，不過也別太有罪惡感，或許你只是有社交宿醉。（《螢之光》劇照）

6. 和情人道個晚安說要睡覺後，還是繼續滑手機。

7. 明明對某個活動、某位歌手、某本書沒有興趣，但為了和喜歡的對象能繼續聊天，所以假裝自己也很喜歡，然後狂翻相關的資料，只為和對方能在擁有多一點話題。

8. 和上司開會時總會不小心偷偷放空，或是打了呵欠擔心被看到，但其實已經很努力集中精神了。

9. 在房間想拍照上傳 IG 時，其實只有拍照的背景很乾淨，旁邊卻一團亂，或者只有朋友、戀人要來家裡作客時才會趕緊把房間整理的相當整潔，平常總有一座會遷徙的衣服山在房間亂移動。

10. 減肥時，總會告誡自己：「這是最後一口」。

Dappei 結語： 其實每個人或多或少都有些他人不知道的小秘密和不為人知的小癖好吧！搭編自己覺得第 4 點的小習慣真的應該趕緊改掉，每次整理房間時總是整理不出個所以然啊！

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外面人很多，我只想待在家！你會不會也「社交宿醉 Social Hangover」了？

你喜歡現在的自己嗎？即將年末，來為明年做準備寫下願望清單吧！​

原文：你也不小心中槍？「和情人道過晚安後，繼續滑手機」，盤點那些沒有錯但會讓自己心虛的小舉動！

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