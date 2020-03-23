Netflix的3月「重頭劇」，除了是萬眾期待、連日來登香港最受歡迎劇集的《李屍朝鮮》（Kingdom）第二季外，還有由蜷川實花執導，澤尻英龍華客串的《東京星夢》（Followers）。 一貫蜷川實花的華麗鏡頭，首次兼任編劇，《東京星夢》（Followers）連日來登日本Netflix最受歡迎劇集，劇情描繪不同的女性在演藝圈打滾，卻非一般「勵志日劇」的作風，好比去年8月的《全裸監督》，不乏裸露與性愛鏡頭，卻又不覺低俗突兀。

劇集主角奈良里美（中谷美紀飾）是一個知名攝影師，不少觀眾都認為與蜷川實花有許多相似的地方，她在劇頭甫一開始便遙看着東京鐵塔說：「每次我都問自己，我夠相信自己嗎？」也是她回望自己成就的疑惑嗎？（《東京星夢》劇照）

蜷川實花 華美鏡頭探演藝圈黑暗

《東京星夢》（Followers）是蜷川實花首次兼任劇集編劇，劇集主角奈良里美（中谷美紀飾）是一個知名攝影師，不少觀眾都認為由造型到工作內容，與蜷川實花有許多相似的地方，猶如她的「自傳」一樣。她在劇頭甫一開始便遙看着東京鐵塔說：「每次我都問自己，我夠相信自己嗎？」。



這問題，也是她回望自己成就的疑惑嗎？

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追看程度直逼《全裸監督》

《東京星夢》似《全裸監督》，一樣不乏裸露與性愛鏡頭，卻不低俗，兩劇同樣在日本大受歡迎。同樣探討女性主題，一共9集，每集30到40分鐘不等，兩位女主角奈良里美與百田夏目（池田依來沙飾），前者是成功的攝影師，後者是在東京打拼、白紙一般的年輕演員。二人相差二十多歲，一高一低，各有前身後事，加上社交媒體把所有美與不美都一併放大，各有追求，也慾求不滿，叫作《東京星夢》，其實換作《迷失東京》也不失為過。

早前被捕的澤尻英龍華，一場戲份未有因毒案而被刪走，由於澤尻早前在庭上表示沒有資格再當演員，不排除就此引退，此劇或成她的最後作品。（《東京星夢》劇照）

（內含劇透）

我們是在利用數位時代 還是被數位時代利用？

《東京星夢》英文名字是《Followers》，劇集探討在這一世代，人人生活都似有兩「層」，放在網上的那一套，與真實的那一套，兩碼子的事，人人卻愈活愈胡塗。

默默無聞的百田夏目在東京只是臨時演員，演死屍、只作用來測試燈光的模特兒，在片場中其他工作人只視她為垃圾，直到她含淚又憤怒地在鏡頭前把拍照用的廣告商品吃掉，攝影師把奈良里美的照片上載到社交媒體，她在一夜之間成了明星。

劇情發展，可想而知，百田夏目可在一朝間走紅，也可在一夕間失去所有，當中一句對白：「根本沒有人在乎真偽。」那些在網絡上不消一秒的「喜歡」到底算是怎樣的喜歡呢？那些充滿憎恨的留言，惡意到底又從何以來？「追蹤」一個「KOL」或明星的動態，事實上我們又在追求甚麼？

劇集沒有給人完整的解答，但確是能夠引人反思。數位時代，人人都能粉墨登場，人人也能心安理得地作個敢言的觀眾，不過，筆者卻想起亦舒筆下的喜寶，寫於差不多40年前，那時沒有Facebook與IG，寫到在人生誰去誰留下，說道：「他不是理想觀眾，他是粵語片水準，我這樣的超級演技，瞧得他一頭霧水，七葷八素。」

時代轉變，網路發達，我們免不了一層又一層地披上面具，但要小心選擇觀眾。

在人人都迷失的網絡世界，我們又該如何自處？（《東京星夢》劇照）

影評好壞參半？女性誠實，便能真正的獨立自主？

《東京星夢》IMDb評分只有6.1分，不少外國影評都指蜷川實花的鏡頭雖然華美，服飾、佈景與顏色之美也十分出色，但說故事技巧欠奉，還是攝影師比較適合。不過，筆者並不這樣認為，只因沒有多少電影與劇集，在這樣的鏡頭下對比成熟與年輕女生的對比、說女生們如何在社交媒體的濾鏡下錯失了世界的甚麼、追蹤女性的獨立自主，是沒有愛情、沒有年齡之分。

《全裸監督》與《東京星夢》同樣有裸露與性愛的鏡頭，前者改編自真實事件，說女主角以拍攝「AV」在鏡頭前解放性欲，實現真我，這樣的女性自主，筆者很是懷疑；相反，《東京星夢》以女性角度拍攝女性裸體，重點不在那些動作與裸體本身。

說到女性自主這主題，劇中一眾「40+」的角色比起年輕的女主角更為出色，不過分別並不在於富有就能自主，而是她們大膽地承認自己的慾望與追求－如奈良里美想要小孩子，卻不想要男伴，便一直找優秀的男生來跟她發生一夜情、又如她的朋友與年輕的健身教練「相戀」，卻十分清楚彼此之間沒有愛情，又後來她因為乳癌而要切去一邊乳房。在劇中的女性獨立，並沒有公式，卻是以最誠實的自己生活。

這種追尋屬於自己人生的勇氣，《東京星夢》或許給不了完整解答，結局也天真了點，但劇集絕對不只是畫面賞心悅目。