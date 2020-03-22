朴信惠是當今灸手可熱的韓國女演員，常與韓國男神拍擋出現，如玄彬、李敏鎬等，有「男神收割機」之稱。 朴信惠現在都是鎂光燈的焦點，但是童星出身的她並不代表從小富有，最近她上綜藝節目《認識的哥哥》便談論了不少自己的往事。

朴信惠經已出道17年，是韓國數一數二的女演員。（ssinz7@instagram）

不經不覺已經30歲的朴信惠，從童星時期到現在拍過多部人氣的劇集，有《天國的階梯》、《原來是美男》和《Doctors》等，演技受眾人肯定，回望過去，朴信惠在《認識的哥哥》透露，小時候並沒有想過當演員，而是警察，皆因「愛家」的心。

朴信惠提到小時候家人為了協助自己成為演員而捱苦。（《認識的哥哥》擷圖）

朴信惠為演戲搬去首爾 家人陪捱苦

朴信惠指小學一年級時，家裡遭到小偷偷竊，當時媽媽銀包內的80萬韓圜（約5024港元）拿走，因而立志成為警察；但陰差陽錯下，老師喜歡的李承煥舉行mv試鏡，因而把她的照片寄去，雖是失敗而回，但被邀請當演員了，在光州出身的朴信惠，加上家境清貧，去首爾不是易事，幸好得到家人支持，為了她演戲之路，舉家搬到首爾，事情也不是順行，在朴信惠成名前，她爸媽吃了很多苦：「爸媽真的特別辛苦，爸爸來到首爾後，開計程車、賣保險等各種工作都試過了！」

上天也眷佑朴信惠，2003年拍攝的第一劇《天國的階梯》已成為為人所知的童星，片約陸續有來，2010年在《原來是美男》更擔任女主角，紅遍亞洲。

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小時候的經歷令朴信惠非常愛家，在節目《名單公開2015》中，她在圈中盡孝行為的排行是第7位，她為家人開設烤牛腸店，成名了也會到店內幫忙，更曾因在節目《三時三餐》為李瑞鎮和澤演烤大腸，令父母的大腸店大排長龍；當然小不了為父母置業，朴信惠飲水思源，愛惜家人，確是惹人喜愛。

朴信惠是個勇於表達的女生。（ssinz7@instagram）

重情重義圈中好友一籮籮 唯與李洪基稱上「閨密」

朴信惠不單止是重家庭的女生，更是一個重義氣的人。

朴信惠接拍多部劇集，她每次都與劇組相處得來，而且更與演員們成為朋友，當中與同為童星出道的李洪基是「至親好友」，二人在2010年拍攝《原來是美男》認識，友誼已達10年之久，不時私下見面，二人更會彼此支持大家的作品，送上祝福或是到場支持，李洪基數年前受邀出演《朴明秀的Radio Show》時提到與朴信惠非常合拍，情同兄弟姊妹一樣，更會交換秘密：「她在人生的方向上比我更成熟，常會給我很多建言。」

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朴信惠參演是次《認識的哥哥》全因她對李洪基的承諾：「遵守他做的約定而出演。」就算正是電影《Call》宣傳期，朴信惠也只出現這節目中，朴信惠的重情重義，「國民女神」當之無愧。