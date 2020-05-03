蒼井優被公認讀書多女藝人　半淡出成幸福「嚴妻」處世具內涵智慧

曾作一訪問，受訪者小小手袋內藏一本書，佔去大部分位置，立即竊喜，喜歡閱讀的人總有故事樂於分享。 不過，事實上也有許許多多的人，書本只是一個裝飾，挾一本、句子掛在嘴邊，製造出一種氣質，唯是日本藝人蒼井優，讀書不是個性，是生活，是日常，被日本民眾被公認為讀書多的女藝人，只因她真的十分喜歡讀書，多而博。

蒼井優與男諧星山里亮太結婚之後，漸漸減少演出。（《東京喰種》劇照）

蒼井優：總之手頭上必須要讀着某本書，不然就會覺得心慌

蒼井優與山里亮太結婚後，成為日本新一代模範夫妻，除了她半淡出打理家務，日本雜誌《女性SEVEN》更拍到山里亮太一收工便短訊老婆報到，笑指她是位懂得管教老公的「嚴妻」。但她最大的優點，絕不止於此。

蒼井優被公認為讀很多書的藝人，與曾寫書並獲芥川賞的又吉直樹齊名。於是有媒體標題蒼井優為「愛演戲的讀書家」，發現新大陸一般，似在暗示藝人與涵養本來就似「水溝油」一般。

蒼井優黑長直髮，多淡妝上陣，予人「文青」感覺，先不論現在廣泛所認知的文青，跟本來的意思有多大的分別，蒼井優其實就是一個把讀書視為生活的人，不把書本作道具。她從小喜歡閱讀，有事沒事都跑到圖書館。工作也離不開閱讀，除了劇本，也必定會閱讀原著與那作者的相關作品。她濃濃的讀書氣質吸引以閱讀為主題的酒店邀她到訪，她說：「總之手頭上必須要讀着某本書，不然就會覺得心慌。」相片都是一卷在手的她，一點也不別扭造作。

她分享，去旅行必定要帶一書，卻也都是自己喜歡的作家，因為不想冒險，而遇到精彩的句子，也會抄下來。這些讀書的習慣，其實於好讀書的人來說，一點都不陌生，不過因為我們習慣別人挾一本、掛數句名言在嘴邊裝模作樣，才覺蒼井優可愛；但對喜歡閱讀的人來說，因此更欣賞蒼井優，不是因為她真的有踏實地閱讀，而是她「接地氣」，養這一個孤獨的習慣。

＝＝＞蒼井優的閱讀小習慣反映處世之道，內含不少智慧＝＝＞

男生原來真的比較喜歡「文青女生」？

米蘭・昆德拉在《生命中不能承受之輕》中寫道：「特麗莎找到托馬斯時，手上拿著一本厚厚的書：俄國文豪列夫・托爾斯泰的《安娜・卡列尼娜》，彷彿那是入場券，可以帶她走進托馬斯的宇宙。」

村上春樹書中的女生也會讀《安娜・卡列尼娜》，不過，現實中托爾斯泰的《安娜・卡列尼娜》大多都只是放在書架上作「裝飾」之用，不過書是「入場券」，原來真有其事。根據配對網站的調查，在800名參加者中，超過8成的人希望約會的對象有閱讀習慣，而在另一個4萬多人的調查中，閱讀也是「十大最性感習慣」之一。可見，或許「文青女生」真的比較歡迎。

參考資料：Elite Singles