月經於21世紀仍是禁忌所以不能高談闊論？馮盈盈日前於電台節目《口水多過浪花》中分享2018年TVB台慶當日正適逢生理期，自己如何兼顧性感晚裝與經期不適的言論引起網民批評，而一向敢言的她事後亦於IG上感慨回應自己對於公開談論月經的看法。

馮盈盈日前於電台節目《口水多過浪花》中分享2018年TVB台慶當日正適逢生理期的言論引起網民批評（IG＠crystalfyy）

馮盈盈日前受邀成為《口水多過浪花》的節目嘉賓，當被問及為何於2018年TVB台慶時會大膽選擇那條性感透視的晚裝時，她便分享了與造型師挑選晚裝的過程與台慶當日身穿晚裝時的尷尬事。馮盈盈指當晚為了美觀決定真空亮相，惟月經來潮，在未能使用衛生巾的情況下首次試用了衛生棉條。其實在訪問的過程中，馮盈盈並未有把敏感字眼直接言明，只是以「女生一個月不太方便的幾天」去形容生理期，又分別以「一塊塊的」與「一條條的」暗指衛生巾與衛生棉條，言談未見露骨妄為。

馮盈盈於2018年TVB台慶時以性感透視的晚裝亮相（IG＠crystalfyy）

然而，節目播出後於坊間引起不少迴響，有網民批評馮盈盈的言論只為出位。事實上，公開談論月經並非一件大膽的事，而馮盈盈亦於IG中就網民的意見作出回應。她表示月經是每個正常健康沒有懷孕的女生每個月都會經歷一次的生理現象，可能於傳統觀念上經血是不潔、污穢、甚至不祥，令人對月經產生恐懼和負面的印象。然而，現代醫學解釋，經血其實是脫落的子宮內膜混合血液，而馮盈盈並沒有覺得談論月經是「核突」、「肉酸」與「變態」。

【按圖看】馮盈盈當晚身穿的性感晚裝出自以色列品牌Galia Lahav，價值近20萬：

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她亦感嘆如果女性連討論生理衛生都處處受制，更不要說爭取兩性平等了。「自古以來，因為各種對月經的成見和忌諱，令不少女性由少女時期開始就要受到不必要的限制和打擊，對自己身體感到尷尬和羞恥，這是對女性價值的貶抑。女性應該有正確的自我認知和生理觀念，好好了解自己的身體，才能拋開各種束縛，更自由、無負擔的實現自我。」

馮盈盈談月經一事受到網民關注，令人不禁疑惑以性別平等自稱的香港何時倒退如印度。在印度，月經是不可以被公開討論的，當地女性所承受的月經之苦不只是經痛，更多的是男性歧視與不屑的眼光。在長期的壓迫下，一群印度女性開始爭取自主權，透過販賣低成本的自家製衛生棉而改善生活環境，繼而向經濟獨立的目標推進。

而整個故事被導演Rayka Zehtabchi以紀錄片的方式拍下，並取名為《月事革命 Period. End Of Sentence》。該片更奪得第91屆奧斯卡的「最佳紀錄短片獎」，無疑令人鼓舞。導演希望透過紀錄片給予各地女性力量，繼續為爭取月經平等(Menstrual equality)而努力。

馮盈盈談月經一事受到網民關注，令人不禁疑惑以性別平等自稱的香港何時倒退如印度。（《月事革命》劇照）

是的，我們都知道月經是女性正常的生理現象，更反映著身體的健康狀況。不過，談起月經還是會覺得難以啟齒，也總是隱晦地以代名詞暗示月經來潮這回事。正如馮盈盈與導演Rayka Zehtabchi所言，月經從來不是一件尷尬或羞恥的事，任何關於身體的每一部分都是美好的存在。