Chanel十年首用大碼模特兒　Jill Kortleve：女生擁有小腹沒問題

今個巴黎時裝週,Chanel的時裝騷中出現了一位與別不同的模特兒—26歲的Jill Kortleve。她擁有豐腴的身材,是Chanel十年來首度採用的大碼模特兒。對於女性的審美標準,她很有自己的一套想法。

今個巴黎時裝週,Chanel的時裝騷中出現了一位與別不同的模特兒──26歲的Jill Kortleve。(IG@Jilla.Tequila)

Karl Lagerfield曾說過:「沒有人想看到有曲線的女人(No one wants to see curvy women)。」他認為美麗服裝的世界是關於夢想和幻想,而他亦為了能夠穿上由Hedi Slimane 設計的Dior Homme西裝而在一年內減去超過90磅。Karl Lagerfield於時尚界的影響力毋庸置疑,不過他就女性身型的評論卻未必人人認同。Chanel創意總監Virginie Viard於今季時裝週就選用了大碼模特兒,傳遞更多元美的訊息。

Jill kortleve分別亮相四大時裝週,成為今季的耀眼新星(IG@jilla.tequila)

Jill Kortleve除了有份參與巴黎時裝週,其實她亦分別為Michael Kors和Rag & Bone、Molly Goddard、Fendi和Valentino模特兒的身份出席紐約、倫敦與米蘭四大時裝週,成為今季的耀眼新星。多年來,縱使我們知道模特兒以病態的方式維持身形,卻仍嚮往著她們的骨感身材。其實美麗不只有一種標準,要是人人都一個模樣、一副身材,欠缺獨特性的女生又怎能算是美?近年來,時尚界的一群大碼模特兒正逐漸崛起,肉感女生也擁有追求時尚的權利,不同尺碼的女生也有她們專屬的美麗。

按圖看Jill Kortleve的工作照:

+ 4 + 3 + 2

濃眉大眼的Jill Kortleve充滿著異國風情,極具個人特色。來自荷蘭的Jill Kortleve毅然搬到紐約發展,在成為模特兒的初期,她曾強逼自己減肥,限制了自己做很多想做的事。「我花了大約22年的時間才知道自己可以控制自己的生活。我在工作中做出了一個重大決定,那就是不再關注體重。」憑藉自信與獨特的五官,獲得H&M、Zara、Fenty Beauty等品牌相繼欣賞,而當中她在2018年為Alexander McQueen於巴黎時裝週行騷,成為了Jill Kortleve事業上的一個重大里程碑。

對於自己可以成為Chanel模特兒的一份子,Jill Kortleve以「美夢成真」來形容自己的心情。她以自身的經歷,鼓勵大眾擁抱真實的自己,「如果你認為自己不符合大眾對美的標準,那是沒有問題的,女生也可以擁有小腹。」Jill Kortleve對自我的肯定實在值得女生學習。

【按圖看】T台上的Jill kortleve型格硬朗,私下其實是個趣怪開朗的女生: