社交媒體「抖音」(Tik Tok)近年爆紅，至從推出海外版，就紅至歐美、日本國家，獲得不少國際名人藝人熱捧，用戶量驚人！吸引不少女性用戶拍下視頻，希望成為網紅用戶們，周不時都會興起不同抖音TikTok挑戰，之前辣妹機上「舔馬桶」武漢肺炎挑戰就是其中之一，影片一出亦立即傳出回響。抖音TikTok尚有很多玩命挑戰！

【肺炎挑戰 女生不要亂舔！】

抖音濾鏡、美肌深受一眾女生歡迎，努力經營自己的抖音平台，載歌載舞。不少女生透過抖音展示自己，接受不同火紅挑戰，希望得到別人對她的讚美和注意，更加想藉此一夜成名！美國就有一名少女，拍下一條影片上載至抖音，就火速爆紅，飛越國際！女生們，舌頭不要亂伸喔！

發起Coronavirus Challenge的網紅Ava，IG上都坐擁17.1萬位追蹤者（Instagram@avalouiise）

美國辣妹網紅Ava Louise之前在抖音（Tik Tok）上發起關於新冠肺炎的一項挑戰（Coronavirus Challenge）。飛機上的廁所細菌多多，她在影片中竟然伸出舌頭「舔馬桶坐墊」，再嘟嘴做出勝利手勢。

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

影片一出轟動全球，在網上瘋傳，累積超過59萬人次觀看，引起大批網民對她的行為評撃、砲轟。隨即抖音TikTok公司亦將影片下架。事後Ava於自己的Youtube頻道進行公開回應，不過態度卻十分囂張。

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【破顱者挑戰在玩命！女孩脊柱嚴重受傷！】

抖音TikTok不時有年青人想出有趣、創意的挑戰，當中不少女生會接受挑戰，從而引人注意，但小心又危險又瘋狂的陷阱！其實早於年初，抖音TikTok就瘋傳「破顱者挑戰」(Skull breaker Challenge)！挑戰者要三人一組然後並排，左右兩人先跳起，引導中間的人跳起，旁邊二人就趁機絆倒他，中間的人就會整個向後摔倒在地，頭部著地。分分鐘導致頭破血流，對頭部和脊柱造成嚴重傷害，更有可能死亡！後來挑戰更演變成惡作劇，讓抖音TikTok有大量挑戰影片廣泛瘋傳！

意大利紅十字會Croce Rossa Italiana di Mascalucia都hasgtag #skullbreakerchallenge，拍片諷刺「破顱者挑戰」的危險性。(TikTok@crimascalucia)

抖音TikTok的威力更加進入校園學童，引起全球家長注意，令一眾媽媽為之憂心！據《華盛頓郵報》報導，曾經有一名13歲美國男孩在學校被惡作劇，之後亦受傷送入醫院。其餘兩位雖然尚未成年，卻被指控三級的嚴重攻擊。另外《BBC》報導英國都曾有女孩在挑戰後嚴重脊柱受傷，對於女孩而言是一個很大的打擊！抖音TikTok針對「破顱者挑戰」的危險性，最終發出警告，直指相關惡作劇視頻會造成嚴重傷害，因而刪除了相關內容！

【倒鹽挑戰：食光一樽鹽？】

當玩命挑戰結束後，抖音隨即又興起另一個瘋狂挑戰！就是直接將一大樽鹽倒入口中的「倒鹽挑戰」（THE SALT CHALLENGE）！不少挑戰者因為吃下大量的鹽，產生嘔心感，最後都抵抗不了而紛紛吐了出來！根據食物安全中心，如果攝取過多的鈉（鹽）會增加患高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險！世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於一平茶匙鹽）。倒鹽挑戰簡直在威脅健康，甚具危險性！

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【抖音低智又無聊？知名巨星都玩，卻不敵少女！】

當倒鹽挑戰影片一出，就引起藝人李綺雯的關注！她曾經發出IG Story評擊抖音：「又係抖音！tiktok抖音令人智商下降，點解成日叫人唔好分享抖音片，就係因為佢嘅出片同睇片都係呢啲人，分享就是助長！」，她又批評：「不停播放低智、無聊、通俗的短片，不停把俗不可耐的內容播放給用戶。這種像毒品一樣，不停輸送短暫快樂instant gratification，很多小孩子因此上癮，影響腦部發展。」

原來藝人李綺雯一直有留意抖音的挑戰，更加為之憤怒。（@le.e.man）

的確，抖音的影片不難望見少男少女的年青用戶，就連TikTok最受歡迎的用戶都不足18歲！由於部分兒童用戶出現過度沉迷的問題，抖音於上年年尾發放消息，為13歲以下的用戶提供了有限體驗，允許家長為子女設下級別阻止、限制，以確保子女接受健康資訊。

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世界衛生組織World Health Organization(WHO) (Tikyok@who )

抖音確實不少具危險性的挑戰，不過在疫情之中，抖音都出現一些有趣的活動。越南「洗手歌」越南舞者Quang Dang為配合越南衛生部，而創作「洗手舞」製成短片，上載於抖音海外版，迅速風靡全球，引起舞潮。正因為新冠病毒疫情在全球持續擴散，就連世界衛生組織（WHO）都在月初加入Tiktok，上載官方短片傳遞正確資訊。

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對於一眾抖音TikTok用戶而言，快速瀏覽有趣、創意的影片，然後跟隨抖音TikTok的潮流，都會願意接受不同挑戰。確實當中有不少可愛，風趣的玩法，不過抖音TikTok挑戰層出不窮，女生們記得要自我衡量，思想後果。

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