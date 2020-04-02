鍾欣潼（阿嬌）日前從馬來西亞返港，需進行14天的家居隔離。雖然這段日子未能外出，但阿嬌仍自得其樂，日間於家中做運動、晚上則觀看抖音直播消磨時間，這樣看似普通的生活日常卻透露着阿嬌豪爽大方的消費習慣。

阿嬌日前從馬來西亞返港，需進行14天的家居隔離。但阿嬌仍自得其樂，日間於家中做運動、晚上則觀看抖音直播消磨時間。（IG＠q_gill）

阿嬌早前於馬來西亞拍攝網劇《女法醫JD》，而劇組因疫情問題暫時停工，故阿嬌也隨一眾演員返港並進行14天的家居隔離。在隔離期間，阿嬌不忘利用空閒做運動，並於抖音上分享一段於家中舉啞鈴的影片。然而，網民的重點不在阿嬌，而是落於她所居住的豪宅環境與收納名牌手袋的落地大櫃上。

阿嬌在家居隔離期間不忘利用空閒做運動，並於抖音上分享一段於家中舉啞鈴的影片，而網民的重點落於她所居住的豪宅環境與收納名牌手袋的落地大櫃上。（影片截圖）

名牌手袋對於大部分女生有著無法抗拒的吸引力，阿嬌亦不例外。她在結婚前曾於大S主持的美妝節目《Beauty 小姐》中提到，自己購物從來不看價錢，只要喜歡便會買下來。阿嬌認為，買手袋是為了獎勵自己平日努力工作，是另類的減壓方法。「我喜歡的牌子比較貴，但我是用自己的錢，我那麼辛苦，努力賺錢，不過現在會顧慮到他的感受，我就不敢買。」阿嬌買手袋不看價錢的習慣讓當時的未婚夫賴弘國有所顧慮，雖然兩人財務獨立，但阿嬌因尊重賴弘國，故從那時開始便不再如此放任。

按圖看阿嬌的手袋珍藏：

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阿嬌稱讚內地小鮮肉帥氣 更被指於直播中花費6萬打賞

阿嬌帶給網民的驚喜並不只於奢華的手袋珍藏，有網民發現她於內地演員余衍隆的抖音直播中留言並不斷打賞，更豪爽地付了2萬元點唱。直播期間，阿嬌稱讚余衍隆外貌帥氣，與網民透過留言互動。有網民指阿嬌在余衍隆的直播中共花費了4萬多人民幣（近6萬港幣），而且亦擁有直播管理員的認證，是他的忠實觀眾。

有網民指阿嬌在余衍隆的直播中共花費了4萬多人民幣（近6萬港幣），而且亦擁有直播管理員的認證，是他的忠實觀眾。（微博@小羊環遊記）

研究指女性雖然愛購物 卻比男性擁有較高的理財能力

女生愛購物並不是新鮮事，有網民指阿嬌的消費模式揮金如土，實在誇張。如何妥善理財是一門學問，雖然普遍女生都擁有不多不少的「購物狂」基因，但最近的一項調查卻顯示：女性比男性擁有較高的理財能力。兩性專家Mark Gungor指出，女性與男性的思維方式存在差異。女性能有效利用左、右腦思考；男性則較側重使用負責邏輯計算的左腦，所以在每次消費時，女性往往能透過全面客觀的分析，得到更令人滿意的結果。

舉例說，在購買一件產品前，女性考慮的因素往往更全面。她們會結合產品的客觀資訊，如品牌、用料、原產地等，更會看評語—用家的用後感，再綜合各方考慮來決定這樣產品是否值得購買。相反，男性則只會考慮產品的客觀數據，甚少參考評語，忽略其他用家的建議，故容易出現得物無所用的情況。所以，女生絕對不是盲目購物，每次消費其實也想得清楚，買也買得更精明。

參考資訊：The Independent，Zoovu