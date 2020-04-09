英國首相約翰遜感情世界出名「豐富」，其感情婚姻經歷被英國小報爭先恐後地報道，也是民眾津津樂道的八卦新聞。而約翰遜如今的伴侶——未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds），在他上任後便攜手入住唐寧街10號，是首相府歷史上第一對未婚同居的伴侶。

西蒙茲與英國首相約翰遜於去年年底訂婚。（gettyimages）

新冠肺炎衝擊二人幸福生活？

英國首相約翰遜早前確診新冠肺炎令外界震驚，是全球首位確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）的國家級領導人，他確診初期一直留在家中作居家隔離，但10天後因發燒和咳嗽等症狀持續沒有減輕，於4月5日傍晚到倫敦聖托馬斯醫院住院治療，之後因病情惡化轉入重症監護病室。根據BBC報導指，約翰遜病情正在穩步好轉，但仍留在深切護理病室。而正懷孕的女友西蒙茲早前亦在Twitter留言，稱自己也出現病徵，但經在家中休養後，形容病情有所好轉。

約翰遜與西蒙茲年齡相差24年。（gettyimages）

55歲約翰遜和31歲的西蒙茲早於去年底已經訂婚，二人「愛情結晶」預計於初夏出生，但是如今懷孕期間的西蒙茲出現病徵，孕婦感染病毒已是令人十分擔憂。約翰遜早前更因病情急轉直下，而要入院進深切治療部，情況更令人擔憂。二人的身體狀況讓民眾乃至各國元首都表達深切關注，只能祈求二人能早日戰勝病魔，渡過逆境迎接即將出生的嬰兒。

約翰遜得肺炎自拍影片樣子憔悴：

「第一女友」成功收服情場浪子？

回顧二人感情故事，約翰遜和西蒙茲相差24歲，據稱是英國173年以來最年輕的首相「枕邊人」。一襲金髮，面容姣好的西蒙茲散發出一股幹練又自信的氣場，大學畢業後的她進入保守黨擔任公關職務，在政界漸漸嶄露頭角。據悉，西蒙茲和約翰遜已相識多年，她在2012年加入約翰遜競選連任倫敦市長的團隊，當時年僅29歲的她成為保守黨最年輕公關總監。

西蒙茲是英國《獨立報》創辦人之一Matthew Symonds的女兒。（gettyimages）

充滿才幹的西蒙茲一直輔佐於約翰遜左右，兩人有些强勢又直來直往的個性，甚至一度驚動警察。當時，約翰遜正競選英國首相，與女友西蒙茲住在倫敦南部，凌晨時分兩人的爭吵聲驚醒鄰居。鄰居聽到女方大吼：「走開」、「滾出我的家」等字眼，伴隨著撞擊、敲打的吵架聲，鄰居因此報警，事件一度登上報紙頭條。

想必個性絲毫不軟弱的的西蒙茲，才有法子把情場浪子約翰遜「吃得死死的」，行事作風低調的她，在約翰遜於唐寧街10號發表就職演説時，也只是和工作人員站在一側旁觀。就算入住唐寧街成為女主人，對於感情話題的處事作風一直十分低調，從旁扶助約翰遜。

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經歷兩次失敗婚姻 出軌至少三次以上？

與牛津才女的第一段婚姻

情史多多的約翰遜，感情經歷似乎也和他一樣不修邊幅、與頭髮凌亂的形象一般「混亂」。55歲的他經歷過兩次離婚，育有四名兒女，外加一名私生女。約翰遜的第一任老婆是就讀牛津大學時認識的llegra Mostyn-Owen，她是著名藝術史學家William Mostyn-Owen與意大利作家Gaia Servadio的女兒，與約翰遜兩人同為牛津大學的精英。一對年輕的才子佳人愛得轟烈，墜入愛河後於1987年結婚。可惜生性風流的約翰遜，婚後依舊沾花惹草，他認識了英國律師惠勒（Marina Wheeler），導致與Allegra的婚姻只短短維持了六年，就宣告分開。

約翰遜出名情史混亂。（gettyimages）

第二段婚姻維持27年 難逃因出軌分開命運？

離婚後的約翰遜順理成章與英國律師惠勒（Marina Wheeler）在一起，甚至在離婚當年的年底，就與惠勒結婚，婚後兩人育有四個子女。但是，進入第二段婚姻的約翰遜依舊無法老實下來，據悉與惠勒的婚姻生活中，約翰遜至少出軌三次以上，但是惠勒卻對約翰遜的出軌視而不見或選擇原諒。2009年，約翰遜「搭上」藝術顧問Helen Macintyre，更誕下一名私生女。一直被人指控對婚姻不忠的約翰遜，終於在2018年與惠勒分居，還未離婚就與女友西蒙茲同居，有指西蒙茲是介入約翰遜與前妻惠勒的「第三者」。2019年約翰遜與惠勒正式離婚，結束了長達27年婚姻。

約翰遜與前妻惠勒婚姻維持長達27年。（gettyimages）

兒女直斥父親是「自私的混蛋」

情史豐富的約翰遜感情經歷，絕對可以寫成一本拍手叫絕的精彩小説，花花公子的個性導致約翰遜自己的四名子女也直斥他是個「自私的混蛋」。而約翰遜兩度離婚，在任内再娶或破英國紀錄，成為英國250年來第一個在任內成婚的首相。

「一面天才，一面瘋子」

出名説話直率，甚至口無遮攔的約翰遜，擁有聰明絕頂的腦袋，卻也得罪不少人。而現任女友西蒙茲精於與人打交道，在約翰遜身邊助他改變形象，小心翼翼地走在首相「第一女友」之路上。而桀驁不馴的約翰遜與精明幹練的西蒙茲感情之路究竟能走多遠，讓人屏息靜觀……

究竟是約翰遜的髮型凌亂，還是他的感情世界更混亂？

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參考資料：Daily Mail，The Week