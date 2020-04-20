【唐綺陽每週星座運程】冥王星逆行將有大事發生　雙魚不要靠直覺

太陽、天王星即將合相，大眾對於金錢議題特別有感，政府推出與金融、民生相關方案，方案需要保有彈性，才能因應突發狀況。冥王星停滯期，使得嚴峻的情勢有稍緩的跡象，開始回顧、檢討體制，針對問題做出改善處理。周末冥王星將逆行，是重整腳步的時刻，對於體制的改革，將在六月進行第二波的影響，請大家提高警覺。

工作注意：白羊座、巨蟹座、處女座、水瓶座

白羊：面對外在情勢，要拿出專業能力

巨蟹：對於上頭的指令，接得住就贏了

處女：過去累積的信用，會幫助加分

水瓶：當回應不如預期，請保持平常心

桃花注意：金牛座、獅子座、天蠍座、山羊座

金牛：是時候好好評估這段感情了

雙子：有戲劇性的桃花出現

天蠍：平時的表現會影響桃花的機會

山羊：遇到熱烈追求，喜不喜歡自己決定

財運注意：天秤座、雙魚座

天秤：抓緊小額支出，手不能太鬆

雙魚：要看清楚，別太隨興或太靠直覺

健康注意：獅子座、人馬座

獅子：鍛鍊有成，身體狀況有好轉的跡象

人馬：當心精氣神流失，請好好重視健康

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】