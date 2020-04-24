新冠肺炎肆虐，全球籠罩在人心惶惶的陰霾之下，長期留在家中，加上社會恐慌情緒不斷增加，個人負面情緒難免一併湧出。全世界居民除了與病毒作抗爭，恐慌情緒之下，事實上也是一場自我鬥爭。
身處美國的李連杰小女兒Jada，日前在社交平台上分享，自己因憂新冠肺炎導致抑鬱症復發的經歷，藉此鼓勵同樣在家中自我隔離的人們，能夠勇敢面對負面情緒。
李連杰與第二任妻子利智生下兩個美麗女兒。（_jadali_@IG）
李連杰女兒Jada揭重度抑鬱症病史
美國罹患新冠肺炎以及死亡人數一再飆升，當地政府採取嚴格隔離措施，社會上下都籠罩在惶恐與不安之中。對於情緒病纏身，患有抑鬱症的人們，相信這段時間更是一段漫長又煎熬的過程。
李連杰與第二任妻子利智生下兩個女兒，如今已經長成婷婷玉立的少女，大女兒Jane是就讀美國哈佛大學的高材生，而小女兒Jada則就讀名校菲利普斯學院（Phillips Academy）。小千金開設了個人IG帳號，不時分享自己的日常生活，只是燦爛又甜美的笑容之下，竟然隱藏著不為人知的黑暗經歷？
李連杰小女兒Jada自爆因新冠肺炎導致抑鬱症復發。（_jadali_@IG）
日前，Jada在個人IG帳號上上傳了兩張自拍照，並附上長文分享自己的抑鬱症病史。她指出自己有患焦慮症以及嚴重抑鬱症的長期病史，美國爆發疫情後，居家隔離期間令抑鬱症嚴重復發，所幸得到專業幫助，才能渡過難關。Jada表示新冠肺炎焦慮症是真實存在且正在影響人們的心理健康，對於正在經歷焦慮情緒的人們，Jada向有相同遭遇的人喊話：「你並不孤單」，鼓勵他們尋求專業機構幫助，靠力量與意志克服困難。同時，她也呼籲網友要多留意身邊人的心理狀況和情緒，表示「沒有人想獨自經歷這些」。
李連杰小女兒Jada分享自身經歷鼓勵大家不要灰心。（_jadali_@IG）
Jada勇敢分享自身經歷和故事，還標記了不少美國支援情緒輔導的機構，供網友參考，相信能給予處於絕望困境的人們，帶來幫助與希望。Jada在社交平台上總是上傳著陽光又自信的照片，沒想到小小身軀曾承受如此巨大的痛苦。不少網民留下打氣留言，有些網友表示自己也正遭遇同樣經歷，還分享不少自身對抗抑鬱症及焦慮症的方法。
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Hey everyone, I hope you’re all safe where you are! Despite the lighthearted selfies, this is a more serious message that you can feel free to skip. I’m so incredibly grateful to be in a position where I’m safe and secure during such an uncertain time. It’s important for me to acknowledge my privilege. Isolation has really taken a toll on my mental health. I’ve had a long history with anxiety and major depression, and I’m currently experiencing a pretty bad relapse, something I thought I had left in the past. I am lucky enough to have access to professional help. I want to use this space to let you all know that if you’re experiencing anything similar, you’re not alone. Mental issues like COVID-19 anxiety are real and valid. There are many good crisis hotlines and websites to turn to if you have access to the internet. I believe in your strength and your ability to get through this. If you’re not experiencing any of this, please check in on your friends and loved ones and make sure they’re doing okay because no one should go through this alone. #mentalhealthmatters
更多Jada日常相片：（點閱下圖查看）
全面認識「新冠肺炎焦慮症」
新冠肺炎(COVID-19)病毒不但奪走許多寶貴的生命，疫情蔓延全球，導致全世界物資短缺，口罩、消毒液甚至一些日用品都供不應求。為預防病毒在社區傳播，各國實施保持社交距離的措施，各人必須減少社交接觸，最好足不出戶。然而，情況持續下去，對人們的精神狀況亦有所影響，更產生不少情緒問題。
你有否出現過以下狀況？
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）文章，在環境壓力之下，任何人都可能出現情緒問題，因此應該正視自身精神狀況，並且關心身邊人和朋友的情況，幫助他們一起渡過難關。CDC建議在做好自我防疫措施之下，可以讓自己先遠離社交網站或媒體，減少接收負面消息的途徑，讓自己休息一下。
新冠肺炎疫情期間若感覺悶悶不樂，應該及時向身邊人傾訴。（Dustin Belt/Unsplash）
此外，若出現情緒問題，應該及時和信任的人傾訴自己感受，減少獨自面對壓力的孤單及無助感。多了居家時間，可以趁此機會，做一些自己喜歡的事情如運動、烹飪等，有效利用時間，同時有助遠離負面情緒。而本身有精神疾病的人，在這段時間情況可能漸趨惡化，因此應該持續治療和尋求專業機構或網站幫助。除此之外，大家也應該多多關心身邊家人、朋友的心理健康，通過電話或視訊等，了解他們身心狀況，一起努力、積極克服難關！
參考資料：CDC