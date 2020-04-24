新冠肺炎肆虐，全球籠罩在人心惶惶的陰霾之下，長期留在家中，加上社會恐慌情緒不斷增加，個人負面情緒難免一併湧出。全世界居民除了與病毒作抗爭，恐慌情緒之下，事實上也是一場自我鬥爭。 身處美國的李連杰小女兒Jada，日前在社交平台上分享，自己因憂新冠肺炎導致抑鬱症復發的經歷，藉此鼓勵同樣在家中自我隔離的人們，能夠勇敢面對負面情緒。

李連杰與第二任妻子利智生下兩個美麗女兒。（_jadali_@IG）

李連杰女兒Jada揭重度抑鬱症病史

美國罹患新冠肺炎以及死亡人數一再飆升，當地政府採取嚴格隔離措施，社會上下都籠罩在惶恐與不安之中。對於情緒病纏身，患有抑鬱症的人們，相信這段時間更是一段漫長又煎熬的過程。

李連杰與第二任妻子利智生下兩個女兒，如今已經長成婷婷玉立的少女，大女兒Jane是就讀美國哈佛大學的高材生，而小女兒Jada則就讀名校菲利普斯學院（Phillips Academy）。小千金開設了個人IG帳號，不時分享自己的日常生活，只是燦爛又甜美的笑容之下，竟然隱藏著不為人知的黑暗經歷？

李連杰小女兒Jada自爆因新冠肺炎導致抑鬱症復發。（_jadali_@IG）

日前，Jada在個人IG帳號上上傳了兩張自拍照，並附上長文分享自己的抑鬱症病史。她指出自己有患焦慮症以及嚴重抑鬱症的長期病史，美國爆發疫情後，居家隔離期間令抑鬱症嚴重復發，所幸得到專業幫助，才能渡過難關。Jada表示新冠肺炎焦慮症是真實存在且正在影響人們的心理健康，對於正在經歷焦慮情緒的人們，Jada向有相同遭遇的人喊話：「你並不孤單」，鼓勵他們尋求專業機構幫助，靠力量與意志克服困難。同時，她也呼籲網友要多留意身邊人的心理狀況和情緒，表示「沒有人想獨自經歷這些」。

李連杰小女兒Jada分享自身經歷鼓勵大家不要灰心。（_jadali_@IG）

Jada勇敢分享自身經歷和故事，還標記了不少美國支援情緒輔導的機構，供網友參考，相信能給予處於絕望困境的人們，帶來幫助與希望。Jada在社交平台上總是上傳著陽光又自信的照片，沒想到小小身軀曾承受如此巨大的痛苦。不少網民留下打氣留言，有些網友表示自己也正遭遇同樣經歷，還分享不少自身對抗抑鬱症及焦慮症的方法。

更多Jada日常相片：（點閱下圖查看）

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全面認識「新冠肺炎焦慮症」

新冠肺炎(COVID-19)病毒不但奪走許多寶貴的生命，疫情蔓延全球，導致全世界物資短缺，口罩、消毒液甚至一些日用品都供不應求。為預防病毒在社區傳播，各國實施保持社交距離的措施，各人必須減少社交接觸，最好足不出戶。然而，情況持續下去，對人們的精神狀況亦有所影響，更產生不少情緒問題。

你有否出現過以下狀況？

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根據美國疾病管制與預防中心（CDC）文章，在環境壓力之下，任何人都可能出現情緒問題，因此應該正視自身精神狀況，並且關心身邊人和朋友的情況，幫助他們一起渡過難關。CDC建議在做好自我防疫措施之下，可以讓自己先遠離社交網站或媒體，減少接收負面消息的途徑，讓自己休息一下。

新冠肺炎疫情期間若感覺悶悶不樂，應該及時向身邊人傾訴。（Dustin Belt/Unsplash）

此外，若出現情緒問題，應該及時和信任的人傾訴自己感受，減少獨自面對壓力的孤單及無助感。多了居家時間，可以趁此機會，做一些自己喜歡的事情如運動、烹飪等，有效利用時間，同時有助遠離負面情緒。而本身有精神疾病的人，在這段時間情況可能漸趨惡化，因此應該持續治療和尋求專業機構或網站幫助。除此之外，大家也應該多多關心身邊家人、朋友的心理健康，通過電話或視訊等，了解他們身心狀況，一起努力、積極克服難關！

參考資料：CDC