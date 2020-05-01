400次咖啡（Dalgona Coffee）成為前陣子的熱話與打卡題材，更出現了以綠茶、阿華田等不同材料替代的變奏版本。不過，韓國最近又再衍生左另一熱潮：1000次梳乎厘奄列，只需簡單材料和製作方法就能製造出鬆鬆軟軟的口感，而且賣相同樣IG-able，適合喜歡甜吃與打卡的女生。

400次咖啡只需即溶咖啡粉、鮮奶與砂糖就能完成，透過手打400次製出綿密泡沫，你又有跟上這潮流嗎？先來回顧製作400次咖啡的步驟吧＝＝＞

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如果你已挑戰過400次咖啡，甚或你並不是咖啡的愛好者，不妨挑戰一下進階版：1000次梳乎厘奄列，雖然400次的攪打動作已讓不少女生吃盡苦頭，要攪打1000次聽起來更是不可能的任務，但只要堅持就能弄出一道簡單美味的甜品了，絕對值得付出時間與「手力」！

1000次梳乎厘奄列

韓國不少Blogger都分享了他們的食譜，1000次梳乎厘奄列大概會有兩個不同的製作方法，可按照個人喜歡的口感而選擇。

韓國最近又再衍生左另一熱潮：1000次梳乎厘奄列。（영줌마 YZM@YouTube截圖）

「영줌마 YZM」開始了YouTube Channel將近一年，擁有13,800名訂閱者，雖然訂閱人數並不多，但「영줌마 YZM」所分享的都是輕鬆簡單的菜式與甜品，其教學適合烹飪新手。而是次所教授的1000次梳乎厘奄列亦十分簡易，有興趣的女生絕對可以一試！

【方法一】1000次梳乎厘奄列材料： 雞蛋2隻、牛油、鹽

【按圖看】1000次梳乎厘奄列的製作步驟＝＝＞

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不少網民已於Instagram上打卡了==>

另一擁有48,500名訂閱者的Food Blogger「쿠킹하루 Cooking Haru」同樣愛分享簡單的食譜，不過部份影片則配合ASMR，使其變得更生動。同時，「쿠킹하루 Cooking Haru」亦有分享另一個版本的梳乎厘奄列，將蛋白夾於雞蛋泡沫之中，口感更為豐富，大可看看自己喜歡哪一個版本！

另一個版本的梳乎厘奄列，將蛋白夾於雞蛋泡沫之中，口感更為豐富。（쿠킹하루 Cooking Haru@YouTube截圖）

【方法二】1000次梳乎厘奄列材料： 雞蛋5隻（視乎食用份量而定）、鹽

【按圖看】1000次梳乎厘奄列的製作步驟＝＝＞

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香蕉班戟

如果不想花費力氣，甚或是未能成功完成1000次梳乎厘奄列的女生，或可嘗試一下簡易版：香蕉班戟，完全不需麵粉，只需香蕉與雞蛋兩樣食材，就能製作而成。同樣軟棉棉的口感，卻不用那麼吃力進行1000次攪打動作。

Blogger tales tan就分享了不需麵粉，只需香蕉與雞蛋兩樣食材，就能製作而成的香蕉班戟。（tales tan@YouTube截圖）

基於製作步驟並不繁複，而且所需材料又容易購買得到，故此記者也在家試整了一次。是次亦是首次製作香蕉班戟，跟隨這食譜的步驟的確十分簡易，絕對比400次咖啡、1000次梳乎厘奄列慳力氣，只需將食材攪拌至混合就能輕鬆「落鑊」了。將已混合的香蕉蓉與蛋液混合物煎至金黃色（每邊約1至2分鐘），不過切忌過份心急，否則便會令翻轉的步驟容易失敗，造成「一分為幾」的慘況了。

由於沒有加入麵粉的關係，班戟的口感亦會偏向軟綿，如果喜歡較有咬口的口感，或未必適合你的口味；不過，香蕉班戟充滿濃濃的香蕉味道，十分香口，大家亦可一試。

香蕉班戟材料： 雞蛋1隻、香蕉1隻（視乎食用份量而定）

【按圖看】香蕉班戟的製作步驟＝＝＞