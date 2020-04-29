周揚青早前透過社交平台發文，釐清與羅志祥的關係，並對男方的背叛行為作出指控，獲得不少名人網民支持。羅志祥因被公開惡行而聲名掃地，而周揚青亦不打算讓事件就此告一段落。她所以如此霸氣，全因一直堅持做自己，加上富二代背景加持，絕對自信得起。

周揚青一直堅持做自己，加上富二代背景加持，絕對自信得起。（IG＠gracechowwwww）

無懼批評 自己人生自己做主

網紅周揚青一向個性大膽自信，對於網上流傳整容前的舊照均大方回應。她的身形與五官於整容前後對比甚大，但她自言即使在自己最胖的時候都從沒覺得自己醜過，整容只是為了讓自己的人生變得更好。曾有網民向她請教如何可以提升自信，她卻直言這種自信是天生的：「是誰打擊我都不會覺得自己不好的那種神之自信。」她無懼批評，堅信「自己人生自己做主」，不論在事業還是愛情，她也以這種態度看待。

按圖看周揚青的自信網紅照：

富二代出身 身價以百億計算

周揚青因與羅志祥交往而廣為人知，而事實上她於內地是名富有名氣的網紅，微博追蹤者超過900萬人。內地有媒體報導她的父母是隱形富豪，爸爸擁有軍方背景，而且任職國企總理，身家豐厚。富二代出身的周揚青跟何家千金何超蓮與G.E.M.成為閨密，不時於社交平台分享聚會照片。

富二代出身的周揚青跟何家千金何超蓮與阿嬌等名人成為閨密，不時於社交平台分享聚會照片。（IG＠gracechowwwww）

她高中輟學後被父親送到英國唸書，回流後展開網紅生活。家境富裕的她注重生活享受，經常於社交平台上分享旅行與美食照。從周揚青的穿搭照可發現她特別鐘情鮮艷亮麗的顏色，同時擁有不少以Hermès為主的名牌手袋。她又公開自己的衣帽間與名錶珍藏，各式各樣的炫富招來網民批評。

按圖看周揚青的名牌珍藏：

+ 6 + 5 + 4

對於網民的惡意言論，她貫徹霸氣作風，以一句「我用Birkin裝榴槤，Gucci裝大閘蟹！」做出完美的回擊。比起外貌與家世，她獨特的個性更令人難忘。面對整容、富二代、前度出軌的輿論並不容易，如果自信就是支撐她走過所有難關的力量，這樣獨立的女生不是更值得欣賞嗎？