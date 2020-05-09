內地KOL李佳琦風格浮誇直接，被他推薦過的唇膏都會瞬間斷貨。日前他邀請了楊冪成為美妝直播的嘉賓，過程中向對方作出了帶性暗示的言論，引起網民反感，最後他為事件道歉平息風波，而楊冪高情商的處理方法意外成為網民焦點。

內地KOL李佳琦日前與楊冪進行直播時發表牽涉性暗示的言論。（微博@李佳琦Austin）

「口紅一哥」李佳琦擁有獨特的推銷手法，最高紀錄是在一分鐘內賣出14,000 支唇膏，一句擁有魔力的「Oh My God，買它！」令他成為內地數一數二的美妝KOL。不少藝人曾應邀成為他的直播嘉賓，而最新的一位嘉賓便是「帶貨女王」楊冪。兩人於直播中試食果凍時，李佳琦在楊冪輕易把果凍吃下時表示：「它還需要口活比較好，不然真的吸不出來。」言論牽涉性暗示，令人無言。其後他欲繼續話題，楊冪則裝作沒聽見轉移話題，巧妙化解尷尬。

外表嬌柔的楊冪實際是個霸氣女生，出道多年飽受網民攻擊。她未有因此而灰心，反而有自己一套應對方法（IG＠yangmifans912）

事件隨即引起網民廣泛討論，李佳琦被指不尊重女性。他於當日的零晨於微博發文道歉：「剛才在直播間裡說了不合適不正確的話，我深感懊悔，對不起。我一定深刻反思，今後更加注意言行。」事件最後得到平息。

霸氣金句為楊冪贏得不少好感

外表嬌柔的楊冪實際是個霸氣女生，出道多年飽受網民攻擊，至令仍被外界質疑曾整容，加上被指責她是導致婚姻失敗的一方，負面新聞一度甚囂塵上。然而，楊冪並未有因此而灰心，反而有自己一套應對方法，霸氣金句為她贏得不少好感。

楊冪常以自嘲應對網民攻擊，如此應對叫網民欣賞。（IG＠yangmifans912）

我不是鈔票，做不到人人喜歡，更何況還有人連鈔票都不喜歡。

楊冪現今已成為內地人氣女星，除了專注於幕前演出，她亦成立了個人工作室，擔當起製片人的工作，實行多棲發展。她曾於一次訪問中直言最初不能理解網上的攻擊言論，不過隨著閱歷增長，自己開始懂得調整心情，嘗試反思被批評是否因為個人的不足，發現問題便加以改善，但若是無理謾罵則一笑置之。

楊冪常以自嘲應對網民攻擊，她於《三生三世十裡桃花》中的露額造型被網民笑指髮綫太高像清朝人，話題更一度登上微博熱門搜尋。她笑言：「請珍惜現在還有頭髮的我，如果你們批評我，我就去植髮。」如此應對叫網民欣賞。

楊冪與劉愷威交往時愛得高調，最後於2018年結束四年婚姻。（IG＠_chinafamous__）

得不到的就不重要，是看清自己，勇於得到，同時，也拒絕內耗，勇於放下。

楊冪與劉愷威於2018年結束四年婚姻，兩人和平分手並將共同撫養女兒「小糯米」。其實自兩人結婚以來，已不斷傳出婚變的消息。傳聞指兩人因忙於工作而聚少離多，而「小糯米」出生後主要由爺爺照顧。回想兩人在最初交往時愛得高調，經常於微博放出甜蜜合照，十二年的年齡差距並沒有成為障礙。

離婚決不是一個容易的選擇，婚姻失敗亦不是人生污點。面對已逝去的感情，楊冪選擇果斷結束。愛得大方磊落，誠實面對失敗，她的勇敢絕對值得學習。

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