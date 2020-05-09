【母親節】自幼學畫學琴，直到一天，突被告之母患癌，溫室小花遇到情天霹靂。18歲那年開始，一星期七天都教畫，時常彎腰教畫常常要看跌打，無怨無悔只為開畫室回報媽媽栽培。

母親患上大腸癌，與病魔奮戰8年，畫室在母親離世前開將，與未婚夫在病床上給母親奉茶。Fani說：「自從媽媽患病以來，我就有一種感覺，今日唔知聽日事，所以更要活好每一天，每作一個決定，我都會想：『我老了會不會後悔？』」本着這信念努力，畫廊由工廈到屋邨商場，最深刻體會是：「凡事有好壞，與其想媽媽已不在，不如想她曾經就在這兒、見證與參與。」

Fani：「除了媽媽，也十分感激爸爸的支持與裁培。」（龔嘉盛攝）

母親暪騙患癌病情 中醫揭穿：「你們要多疼愛媽媽！」

訪問當天，是一個早晨，在翻新過後的屋邨商場內，有一間小畫室。落地玻璃把陽光引進、灑落在一幅又一幅的畫上，有些完成了的，有些只作到一半，便擱在畫架上。 許樂婷 （Fani）指，那畫到一半的是她的，還未完成着色。旁邊伴着一起合作的丈夫Mil，與抱在懷中的女兒，她把開創畫室，交錯她母親與病魔奮戰8年的故事攤放開來。

18歲那年，鋼琴老師經營的琴行，邀請她開班教授小朋友畫畫，是她開畫室的開端；同年，她媽媽確診患上大腸癌。（龔嘉盛攝）

Fani自7歲開始學畫，自言小時候十分好動，媽媽為了讓她安定下來，便安排她畫畫。她師承一對來自上海的老畫家夫婦，教學方法十分傳統嚴謹，卻不減Fani對畫畫的興趣，一畫便是十多年，18歲那年，鋼琴老師經營的琴行，邀請她開班教授小朋友畫畫，是她開畫室的開端；同年，她媽媽確診患上大腸癌。

Fani回憶，有一晚凌晨，是母親突然入院，進了急症室，當時還是照樣上學，到翌日放學到醫院探望，才知道是癌症。當時，母親安慰，不過小事，做做手術就會康復了，Fani也沒有多想，直到一次與姐姐陪媽媽看中醫，中醫跟她們說：「你們要多疼愛媽媽，末期了。」Fani到那一刻才知道，原來病情這樣嚴重，立即淚流滿面。

Fani由一個看到心頭好便會嚷着要爸媽買，又從不會被推卻的女兒，變成一個會說：「不是吧？一件T－shirt憑甚麼賣數百元？」的女生。（龔嘉盛攝）

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迫使溫室小花成長：「我會想起我媽有多堅強，但我就要有多堅強。」

於是，Fani由一個看到心頭好便會嚷着要爸媽買，又從不會被推卻的女兒，變成一個會說：「不是吧？一件T－shirt憑甚麼賣數百元？」的女生。Fani回憶，媽媽自確診到第二年，癌細胞已擴散至子宮、淋巴與肺部等等，她形容當時她放學就到醫院，十分忙碌，又十分迷惘，不知將來去向。一天媽媽的親戚約她吃飯，說：「你不如停學吧，姐姐（在外國留學）也立即返回香港，一起幫補家計。」Fani當時不懂回應，只是低低的「哦」了一聲。但她卻不想讓父母親知道，在醫院樓下大哭了一場，拭乾眼淚，抹淨臉孔，到病房探望。

世界變了樣，但Fani卻比從前更清楚自己目標，那不只是她的興趣，還是媽媽對她的栽培。於是，修讀英文的Fani沒有為了生計而選擇一份安穩工作，只是由18歲那年開始，便十分努力地畫，十分努力地教。她早上上學，下課就教畫，回家就準備教材，星期六、日也是教畫。畢業後，她星期一至五爸爸公司幫忙，星期六、日便教畫畫，一星期工作七天，就這樣維持了8年，努力積蓄。她分享：

因為是教小朋友，時時要彎下身體。18歳己開始看跌打，最嚴重時候，每隔數天便去看，現在也時不時要去。 Fani

但她說：「是母親打開我畫畫的世界，為何我要放棄？」

「非典型」媽媽人生觀畢生受用Fani回憶，母親是一位「非典型」媽媽，女兒會考在即，會跟她說：「溫甚麼書？陪我逛街！」即使患病，不想一家愁雲慘霧。Fani回憶媽媽當時說：「OK啦，打針吧。」還會打麻雀，十分樂觀。因此，即使Fani內在是波濤洶湧，表面也要樂觀開朗，但媽媽的病程浮浮沉沉，她形容：「整個人就似是沉了下去，做甚麼都神不守舍，時時會想：今晚會發生甚麼事？明晚醫生又會說甚麼？」但她反思：

我會想起我媽有多堅強，但我就要有多堅強。因為她打化療針很辛苦⋯⋯我有多辛苦？ Fani

她說：「在家中，我一定不能當倒下的那位，我要更加努力去做好每一件自己的事。」

Fani一手創立Platform Art Jamming Studio在工廈開始，花費三、四十萬，Fani直說：「那已是我所有積蓄。」（龔嘉盛攝）

「凡事有好壞，與其想媽媽已不在，不如想她曾經就在這兒、見證與參與。」

前後十年以來，努力儲蓄，不買樓開「舖頭」。Fani在2016開公司，由工廈開始，到今年「轉戰」地舖。

開將畫室，花費三、四十萬，Fani直說：「那已是我所有積蓄。」但畫室開將，媽媽十分高興，邀請朋友到訪，又一起畫畫，為女兒感到十分驕傲。三個月後，媽媽再次入院，醫生跟Fani與家人說：「這次真的捱不到了。」Fani憶述：「媽媽十分辛苦，而我完全沒有辦法。」當時她每天進出醫院，與媽媽一起籌備婚禮，希望始媽媽活下去的動力。到後來，Fani與丈夫在病房中給給奉茶，媽媽後來也沒有出院。

媽媽走後，Fani第一次回到畫廊，不能擺脫一個想法：「媽媽明明就在那兒，坐在那兒畫畫，現在卻不見了，我好掛住她坐在那兒的時光，我媽已經離開了。」泣不成聲，不能停止，朋友卻安慰說：「你應該想，幸好她曾在這兒。」Fani形容，那時明白：

凡事有好壞，與其想媽媽已不在，不如想她曾經就在這兒、見證與參與。 Fani

即使悲傷還是不能自己，聽到一、兩句歌詞，勾起回憶便會哭泣，而她指，畫畫與教畫不是負擔，而是出口，她說：「畫畫是逃離空間，自己一個，就可以放肆地流眼淚。教小朋友畫畫，他們也似小天使，我十分喜歡。」

Fani在香港的畫室有二，分別在太古與長沙灣。朋友質疑：「傻了嗎？」她卻想：

自從媽媽患病以來，我就有一種感覺，今日唔知聽日事，所以更要活好每一天，每作一個決定，我都會想：「我老了會不會後悔？」作了決定，就決不會覺得這是犧牲。現在疫症肆虐，我們天天都似是在燒錢，是困難，但我捱得住，因為想起了媽媽的堅持。 Fani

最後，說到有關媽媽最深刻的回憶，她笑說：「應該是她大叫『衰女！』」