美國Kardashians家族猶如港澳的何鴻燊家族，位位千金都是城中熱話，小女兒Kylie Jenner憑創立個人美妝品牌，成為「全球最年輕億萬富翁」；新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，Kylie也多留在家中，她的Instagram不少美照都是在定中拍攝，同時令她的豪宅曝光。

Kardashians 家族兩個家庭組成，她們是同母異父的姊妹。（khloekardashian@instagram）

Kardashians家族實由兩個家庭組成，媽媽Kris Jenner擁有兩段婚姻，Kardashians是她前夫的姓氏，女兒包括Kim Kardashian、Kourtney Kardashian與Khloé Kardashian，而Kylie Jenner和Kendall Jenner與第二任丈夫誕下的，她們屬同母異父的關係，5位女兒因為真人騷《Keeping Up with the Kardashians》紅遍全球，當中Kim與Kylie 更是在家族中最亮眼與最賺錢。

Kylie Jenner後來居上憑創立個人美妝品牌成為「全球最年輕億萬富翁」。（kyliejenner@instagram）

Kylie入手2億豪宅 能容納20架豪華車的停車場

Kylie Jenner出身名門，但她一早便有生意頭腦，憑自己的名氣加持在18歲時創立了個人美妝品牌「Kylie Cosmetics」，更曾以22歲之齡成為「全球最年輕億萬富翁」，並以10億美元（約78.4億港元）身家擠身全球富豪榜第2057位，過億豪宅、私人飛機都是她日常，她更為2歲的女先Stormi建私人遊樂園，又以「Stormi」推出彩妝系列，是凡人不能想像。

早前，《People》報道，Kylie上月買入一間價值$3,650萬美金（約2億8千萬港元）位於美國洛杉磯Helmby Hills豪宅，佔地15,350平方英尺，據悉該豪宅原先標價$5,500萬美金，後來降價至 $4,500美金，多得與賣家的相識，Kylie以最抵價入手。

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你能想像2億豪宅內有甚麼？據《TMZ》報道，豪宅有2間客用套房、7間臥室、14間浴室、廚房、戶外投影幕、家庭影院、酒吧、遊戲間、健身房、專業規格匹克球和籃球場、泳池、警衛室以及容納20架豪華車的停車場，可算是肺炎期間不外出也不成問題，難怪Kylie多了在家的穿搭照，按圖看看Kylie Jenner 穿搭照洩漏2億豪宅裝修 ==>

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Kylie也曾經分享她的衣帽間，全都是她的手袋收藏，內藏一個過百萬的Hermès Himalaya Kelly 手袋，按圖看看Kylie Jenner手袋珍藏 ==>

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Kim Kardashian當年因成為名媛Paris Hilton的助手而增加曝光率。（kimkardashian@instagram）

Kim 一反浮誇形象 4億入手修道院般豪宅

39歲的姐姐Kim Kardashian一點也不給Kylie弱，Kim年初在家的廚房拍攝了一些照片，引起網民熱論，指她的雪櫃整齊擺放奶類製品（例如杏仁奶、牛奶、燕麥奶）和水，但沒有其他食物，諷刺Kim為保持家裡簡約格調，拍照、出風頭，單一食品如何照顧 4個小孩子，Kim隨即在社交媒體上發布「Kitchen tour」，片中有一張長枱放滿各式各樣的穀類食物和零食，2個放飲品的雪櫃，甚至有1部 frozen yogurt 的機器，食物應有盡有，好比一間餐廳，可算是另類的炫富兼平反。

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Kim去年也在美國《Vogue》上公開與丈夫Kanye West的6千萬美元（約4億4千萬港元）的加州豪宅，設計以極簡、灰白色調為主，更自稱是一個小修道院，與她平日浮誇打扮成對比。

按圖看看Kim Kardashian 4億修道院豪宅 ==>