美國Kardashians家族猶如港澳的何鴻燊家族,位位千金都是城中熱話,小女兒Kylie Jenner憑創立個人美妝品牌,成為「全球最年輕億萬富翁」;新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐,Kylie也多留在家中,她的Instagram不少美照都是在定中拍攝,同時令她的豪宅曝光。

Kardashians 家族兩個家庭組成,她們是同母異父的姊妹。(khloekardashian@instagram)

Kardashians家族實由兩個家庭組成,媽媽Kris Jenner擁有兩段婚姻,Kardashians是她前夫的姓氏,女兒包括Kim Kardashian、Kourtney Kardashian與Khloé Kardashian,而Kylie Jenner和Kendall Jenner與第二任丈夫誕下的,她們屬同母異父的關係,5位女兒因為真人騷《Keeping Up with the Kardashians》紅遍全球,當中Kim與Kylie 更是在家族中最亮眼與最賺錢。

Kylie Jenner後來居上憑創立個人美妝品牌成為「全球最年輕億萬富翁」。(kyliejenner@instagram)

Kylie入手2億豪宅 能容納20架豪華車的停車場

Kylie Jenner出身名門,但她一早便有生意頭腦,憑自己的名氣加持在18歲時創立了個人美妝品牌「Kylie Cosmetics」,更曾以22歲之齡成為「全球最年輕億萬富翁」,並以10億美元(約78.4億港元)身家擠身全球富豪榜第2057位,過億豪宅、私人飛機都是她日常,她更為2歲的女先Stormi建私人遊樂園,又以「Stormi」推出彩妝系列,是凡人不能想像。

早前,《People》報道,Kylie上月買入一間價值$3,650萬美金(約2億8千萬港元)位於美國洛杉磯Helmby Hills豪宅,佔地15,350平方英尺,據悉該豪宅原先標價$5,500萬美金,後來降價至 $4,500美金,多得與賣家的相識,Kylie以最抵價入手。

你能想像2億豪宅內有甚麼?據《TMZ》報道,豪宅有2間客用套房、7間臥室、14間浴室、廚房、戶外投影幕、家庭影院、酒吧、遊戲間、健身房、專業規格匹克球和籃球場、泳池、警衛室以及容納20架豪華車的停車場,可算是肺炎期間不外出也不成問題,難怪Kylie多了在家的穿搭照,按圖看看Kylie Jenner 穿搭照洩漏2億豪宅裝修 ==>

Kylie也曾經分享她的衣帽間,全都是她的手袋收藏,內藏一個過百萬的Hermès Himalaya Kelly 手袋,按圖看看Kylie Jenner手袋珍藏 ==>

Kim Kardashian當年因成為名媛Paris Hilton的助手而增加曝光率。(kimkardashian@instagram)

Kim 一反浮誇形象 4億入手修道院般豪宅

39歲的姐姐Kim Kardashian一點也不給Kylie弱,Kim年初在家的廚房拍攝了一些照片,引起網民熱論,指她的雪櫃整齊擺放奶類製品(例如杏仁奶、牛奶、燕麥奶)和水,但沒有其他食物,諷刺Kim為保持家裡簡約格調,拍照、出風頭,單一食品如何照顧 4個小孩子,Kim隨即在社交媒體上發布「Kitchen tour」,片中有一張長枱放滿各式各樣的穀類食物和零食,2個放飲品的雪櫃,甚至有1部 frozen yogurt 的機器,食物應有盡有,好比一間餐廳,可算是另類的炫富兼平反。

Kim去年也在美國《Vogue》上公開與丈夫Kanye West的6千萬美元(約4億4千萬港元)的加州豪宅,設計以極簡、灰白色調為主,更自稱是一個小修道院,與她平日浮誇打扮成對比。

按圖看看Kim Kardashian 4億修道院豪宅 ==>