【唐綺陽每週星座運程】山羊桃花非常旺　水瓶工作有貴人提供意見

木星及冥王星在月底即將合相，面對三月以來爆出的問題，是要好好究責與反省的時候。週四金星逆行開始合相太陽，社交、旅遊、教育等相關話題成為焦點，會有新方案或新架構的出現，事情將逐漸明朗。火星、海王星即將合相，催動身心靈有關的事件，人心容易感到恐慌，當心騙局或謊言的發生。關注受難者的消息，設法採取行動伸出援手，此時期也意味著克服、揭密與病毒相關的事情。