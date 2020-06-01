【唐綺陽每週星座運程】山羊桃花非常旺　水瓶工作有貴人提供意見

知性女生
撰文：
最後更新日期：

木星及冥王星在月底即將合相，面對三月以來爆出的問題，是要好好究責與反省的時候。週四金星逆行開始合相太陽，社交、旅遊、教育等相關話題成為焦點，會有新方案或新架構的出現，事情將逐漸明朗。火星、海王星即將合相，催動身心靈有關的事件，人心容易感到恐慌，當心騙局或謊言的發生。關注受難者的消息，設法採取行動伸出援手，此時期也意味著克服、揭密與病毒相關的事情。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

+14
+13
+12

重要星象：木、冥趨向合相，金星逆行加上合相太陽，火、海即將合相

工作注意：金牛座、雙子座、水瓶座、雙魚座

金牛：迎接新契機，將會帶來新局面

雙子：把小細節處理好，會一戰成名

水瓶：好好發揮創意，有貴人提供意見

雙魚：先做再說，不要想太多

桃花注意：白羊座、獅座子、人馬座、山羊座

白羊：停止自我的方式，因應對方會更好

獅子：桃花被阻礙，原因出在自己身上

人馬：別太固執己見，以免踢走桃花

山羊：兩情相悅，感情運非常旺

財運注意：處女座、天蠍座

處女：擋不住物質的誘惑，想要花錢買快樂

天蠍：生活瑣事花費多，避免刷卡比較好

健康注意：巨蟹座、天秤座

巨蟹：注意睡眠、腦神經、脊椎等問題

天秤：當心工作過勞，要好好休息

【相關文章．按圖率先預覽：【12星座】成日被人飛唔係冇原因　白羊雙魚一發脾氣就講分手▼▼

+9
+8
+7
【心理測驗】忘不了前任　想舊情復熾？一個特徵即揭露復合機率
雙層公寓｜Netflix實境秀看愛情觀　「愛與被愛」是一條算式嗎？
慾罷不能｜Netflix實境秀顛覆現代愛情觀　男生都是"射後不理"？
【性愛教室】讓床事加溫　6個男女身體敏感帶：大腿內側最刺激

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。