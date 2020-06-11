曾經在韓國樂壇乃至全世界掀起「Girl Crush」風潮的女子天團2NE1，因獨特的音樂風格以及强烈氣勢，吸引世界各地大批粉絲追隨。可惜，獲獎無數的她們於2016年解散，一代重量級女團星途不再。不過自出道以來，2NE1成員的外貌就備受抨擊，更曾經被評為「韓國最醜女團」，前成員朴春的外貌進化史更是最備爭議？

韓國女團2NE1於2009年出道，2016年解散╴被指是「韓國最醜女團」。（2NE1@FB）

朴春外貌再進化 腫成「崩壞充氣娃娃」？

近日，朴春參加韓國舉行的「第56屆大鐘獎」電影頒獎典禮時，外貌及身材又再引起網上熱烈討論。一向擁有婀娜多姿身材的朴春，最新造型露出標誌性雪白大長腿，但是最吸引人眼球的，是那仿佛如氣球般臃腫的上半身，整個人顯得十分魁梧。除此之外，更令人驚嚇的是，朴春本身已經很圓潤的臉變得更加腫脹，雙下巴明顯，不自然以及過分豐滿的腫面看上去十分可怕，許多網民紛紛揣測朴春是否整容過度。

朴春參加韓國電影頒獎典禮外貌及身材成焦點，被疑是整容過度。（insight）

朴春全身「浮腫」驚嚇現身疑是整容過度？（點閱下圖）

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出道後容貌不斷進化？

在2NE1還未解散時，成員朴春已深陷整容爭議，公司曾經公開她未出道的影片，影片中朴春的雙頰瘦削，鼻子也有些扁塌，不過卻透露出一種清秀婉約的氣質。而出道後，朴春的眼睛明顯變大，鼻子也變得更挺拔、更立體，加上圓滾滾的臉蛋，被稱為擁有「像洋娃娃一般」的外貌。雖然面部有明顯變化，不過尚算自然，並同時散發可愛及成熟味道，「娃娃臉」獲得不少粉絲喜愛，人氣居高不下。

朴春出道初期外形看上去仍算順眼自然。（newharoobompark@IG）

「娃娃臉」愈來愈崩壞 再三強調: 「我沒有整容！」

不過到出道後期，朴春的精緻五官再「進化」，有眼尖的網友發現她的鼻頭更加尖削、嘴唇更加豐厚、臉部更加緊綳、妝容也愈化愈濃，臉部表情十分不自然。面對外界不斷的「整容傳聞」與質疑，朴春曾在IG親自回應粉絲留言，表示：「這是我最後一次回答類似的問題，我沒有整容。」還有粉絲維護她指因為朴春本身淋巴有問題，容易導致浮腫。

朴春親自回應整容傳聞，否認自己有動手脚。（newharoobompark@IG）

曾捲入禁藥風波

除了整容爭議之外，曾經讓朴春名氣一落千丈的「禁藥門」事件同樣轟動。當年朴春被揭發從美國郵遞了一種叫做「Adderall」的醫藥品，不過這在韓國被列入禁藥並且劃分為毒品，消息一經曝光後頓時引起外界撻伐，朴春亦陷入吸毒疑雲。後來，她本人接受媒體訪問時澄清由於自己患有注意力缺失症（ADD），需要長期服藥治療，因一時大意不知道在美國為合法藥物的藥品在韓國卻不合法，才會引起爭議，最後韓國檢方在她尿檢中沒有查出任何違禁成分，以無罪論處才平息事件。

回顧朴春臉部的「進化史」：（點閱下圖）

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查看更多朴春生活相：（點閱下圖）

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連公司社長都嫌醜 2NE1成員曾想自殺

2NE1雖然以實力著稱又坐擁大批粉絲，不過背後辛酸卻不為人知，由於成員外貌不算突出，長期受到外界攻擊。她們甚至出了一首名叫《Ugly》的歌曲唱出自己的心聲，表示：「我不漂亮，沒有人愛我，我也希望能變漂亮。」同時也向歌迷傳達不要只關注外表，應該用心聆聽她們歌曲的渴望。

2NE1外貌常年被網民攻擊為「韓國最醜女團」。（2NE1@FB）

離開組合2NE1後，團體内年齡最小的成員Minzy曾接受訪問自爆在作為2NE1成員活動期間，曾患有抑鬱症。當時韓國網民稱「2NE1=醜團」，自己經常受到關於外貌的批評，就連自己經紀公司老闆楊楊賢碩社長也多次批評她「真的長得很醜」，帶給Minzy巨大的精神傷害，因此在活動期間抑鬱症纏身，甚至一度想過自殺。

2NE1前成員Minzy是團内年齡最小的成員，外貌平平不算突出。（2NE1@FB）

「女大十八變」Minzy現在蛻變成美少女：（點閱下圖查看）

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老闆毒舌批評藝人 成名背後辛酸多

管理2NE1的娛樂公司YG Entertainment是「韓國三大經紀公司」，旗下有不少赫赫有名的藝人包括BIGBANG、BLACK PINK、WINNER、IKON等，前老闆楊賢碩因此名聲大振，不過他出名對藝人管理十分嚴苛，毒舌批評引來不少爭議和反感的聲浪。就連G-Dragon也曾被楊社長中傷過，旗下藝人幾乎無一倖免。

YG娛樂公司前老闆楊賢碩以犀利毒舌聞名。(fromyg@IG）

楊社長對藝人的毒舌評價到底有多傷人？（點閱下圖查看）