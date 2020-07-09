由金秀賢主演的新劇《雖然是精神病但沒關係》最近大受歡迎，睽違5年等來的金秀賢回歸新作果然沒有讓粉絲失望。劇中除了金秀賢備受矚目之外，女主角徐睿知也成為了話題人物，從她的高冷外貌到華麗衣品無一不被人討論，人氣頂盛。不過人紅自然事非多，最近更有韓媒爆出徐睿知的黑歷史。

徐睿知因為《雖然是精神病但沒關係》而備受關注，成為了最近的熱門人物。(《雖然是精神病但沒關係》劇照)

徐睿知曾和金秀賢交往 三角關係錯綜複雜

韓國資深記者金龍浩擁有15年娛樂採訪經驗，最近他在自己開設的YouTube頻道上揭露了徐睿知的過去，引發網友熱議。金龍浩指出徐睿知和金秀賢在劇中親密的行為看似非常自然，而且總是散發著曖昧的氣氛，其實都是有原因的。他爆出徐睿知其實在拍這套戲之前就已經和金秀賢交往過，可是金秀賢當兵後，徐睿知便和他分手了，之後交了新男朋友，正正就是金秀賢的表哥李沙朗。李沙朗不但兼任導演和製作人，他還和金秀賢在2017年一起成立了經紀公司Gold Medalist，而徐睿知就是在和金秀賢交往時被對方推薦而成為旗下藝人。

有資深記者指出徐睿知和金秀賢在拍戲之前就已經交往過。(theswoonnetflix@IG)

現實如韓劇荒誕前女友成為了「表嫂」?

眾所周知金秀賢和表哥李沙朗感情十分要好，兩人還一起居住。金龍浩表示李沙朗和徐睿知的戀情在韓國演藝界也是公開的秘密，直到現在還在一起，前女友成為了表哥的現女友，就像韓劇劇情一樣荒誕。

徐睿知和金秀賢分手後便和他的表哥李沙朗在一起，兩人的戀情已是韓國演藝圈公開的秘密。(Naver namu)

徐睿知私下愛耍大牌 當自己是全智賢？

除了複雜的三角關係之外，金龍浩還爆料指徐睿知的真實性格就跟電視劇中的高文英一樣傲慢。雖然個性很有魅力，但卻很喜歡耍大牌，喜歡受到全場的注目。徐睿知在拍攝《雖然是精神病但沒關係》之前只是一個小有名氣的女星，但是她卻要求巨星般的待遇，傲慢的個性引起很多劇組的不滿。韓國資深記者金龍浩表示：「明明等級和全智賢差很遠，卻要求跟全智賢一樣，全智賢都沒有她那麼高傲。」公開地對徐睿知的為人表達不滿。

韓國記者爆料徐睿知個性很有魅力，但卻很喜歡耍大牌，喜歡受到全場的注目。(goldmedalist_official@IG)

李準基力撐：徐睿知真實性格平易親人 是個愛笑的女孩

有網友卻為徐睿知抱打不平，表示金龍浩的說法全部都是口說無憑，沒有實質的證據可以說明，只是一味地抵毀徐睿知，毫無說服力。反而曾經和徐睿知合作拍攝《武法律師》的男星李準基則對她有很高的評價，稱讚徐睿知外表看起來很難親近，但相處後就會發現她很活潑開朗，而且平易近人，一點架子都沒有。

曾經和徐睿知合作拍攝《武法律師》的男星李準基則對她讚不絕口，表示她私下其實平易近人。(Twitter@seo_yea_ji)

徐睿知有望成一線女星:(按圖看更多)

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徐睿知人紅是非多? 身材外貌成阻礙

徐睿知除了擁有美貌外，也是一個實力派女星，她的精湛演技有目共睹，出道7年已經演出過不少戲劇作品，在《救救我》、《花郎》、《武法律師》等等的演技都超出水準，是一個會搶走主角光芒的女配角。不過大眾卻經常把注意力放在她的外貌和身材上，徐睿知因此感到十分無奈，還向經紀公司表示感到很有壓力，希望大眾更關注她的演技和劇情本身，而不是集中在她的外表上。可見相比起外在，徐睿知是個更注重個人能力和表現的專業演員。

今年30歲的徐睿知私下活潑又愛笑，笑起來天真得像個少女一樣，完全不像踏入30歲的熟女。(Twitter@seo_yea_ji)

至於徐睿知的真實個性跟她的外表恰恰相反，看似冷酷又難以接近的徐睿知其實私底下活潑又愛笑，而且很有愛心，經常在社交網絡分享小動物的照片，閒暇時間還會到動物收容所做義工。網友更透露一件徐睿知的好人好事，精通西班牙文的徐睿知知曉自己尊敬的前輩演員「國民爺爺」李順載要去西班牙旅行，特意為他寫了一份西班牙的韓文拼音筆記，讓前輩出國也能順利溝通，是個細心又體貼的女孩，這樣的徐睿知和金龍浩描述的完全是截然不同，不過比起演員的花邊新聞，關注她們的作品對她們來說才是最好的回饋。

徐睿知十分喜歡小動物，私下愛心爆棚:(按圖看更多)