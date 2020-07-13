近日來娛樂圈中喜事連連，不少男星家庭再傳出有二胎的喜訊，包括王祖藍、余文樂、鄭嘉穎都驚喜宣佈老婆懷有第二胎，一家三口即將迎來第二個新生命。升級做二胎爸爸的男星們，一個二個父愛滿溢，展現顧家暖男形象，加倍升級做「曬仔曬女」狂魔！

王祖藍再迎接第二個小公主

王祖藍與李亞男於2015年結婚，相隔三年後，公佈妻子李亞男懷孕消息，後產下可愛B女，兩人升級做新手爸爸媽媽。回顧二人感情之路，可謂迂迴波折，據悉當年王祖藍鍾情於李亞男，卯足全力追求對方，卻被拒絕，王祖藍自爆當時傷心欲絕：「喊到停唔到眼淚。」當時已經打定輸數，更花了三年時間來忘記對方，誰知因緣巧合之下再相遇，發現雙方仍然喜歡對方，便決定發展。

王祖藍與李亞男2015年完婚。(wong_cho_lam@IG)

如今兩人修成正果，更育有可愛女兒Gabby，王祖藍在今年父親節再添喜訊，又再追加多一名B女，組成幸福的四口之家。王祖藍回應大家祝福時表示生第二胎是計劃之内的事，因此喜懷女兒的時機剛剛好，還表示有兩個女兒已經足夠，不希望老婆太辛苦。身為人父，王祖藍忍不住在社交平台上頻頻曬出女兒可愛照片，流露父親對女兒滿滿的寵溺！

王祖藍的大囡長得像誰？（點閱下圖查看）

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余文樂喜獲囡囡 難掩激動心情

38歲香港男星余文樂，2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云「拉埋天窗」，育有一可愛兒子。組織家庭後，男神常常在社交網站上上傳與兒子相關的照片，展現與孩子親密互動，流露溫暖父子情。今年父親節，余文樂再在社交網站上宣佈太太懷有第二胎的喜訊，更表示：

雖然我其實男女都無所謂可是知道是女孩那一刻，突然又很興奮!!!

余文樂透露妻子懷上女胎，一子一女，湊成一個「好」字。余文樂近年來花了不少時間在經營家庭之上，更加出現「幸福肥」，相信女兒出世後，余文樂會再變成一個「曬囡狂魔」！

余文樂宣佈再做爸爸。（ig：lok666）

余文樂公佈太太王棠云懷二胎喜訊：

余文樂變身「曬仔狂魔」：（點閱下圖查看）

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陳凱琳兩年抱兩 鄭嘉穎再做人父

29歲陳凱琳與50歲鄭嘉穎實際年齡相差二十多歲，但二人毫無年齡差距及隔膜，反而越愛越深，越愛越甜蜜，幸福模樣羡煞旁人。兩人2018年在峇里島舉行婚禮，翌年妻子陳凱琳誕下兒子，組成三口之家。婚後，陳凱琳減少演藝活動，將大部份時間放在家庭以及經營自己的生意上，成為稱職的好媽媽及好太太。今年5月20日，二人再宣佈懷上第二胎，不少網民和圈中朋友紛紛送上祝福。

兒子Rafael為兩夫妻帶來不少歡樂，「眼仔碌碌」的精靈模樣十分討喜，爸爸對於兒子當然是寵愛有加，不時在社交網站上分享與兒子的甜蜜互動，十分可愛，同時也讓人期待將來新成員加入後，四口家庭更加幸福的模樣！

鄭嘉穎與陳凱琳於2018年完婚，翌年誕下可愛兒子Rafael。（kevincheng_official@IG）

鄭嘉穎與陳凱琳的仔仔十分可愛：（點閱下圖）