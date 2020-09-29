IG拍攝教學｜台名媛孫芸芸親授擺拍技巧　善用書籍帶來不同風格

撰文：VOGUE Taiwan
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擁有近百萬人追蹤的台灣名媛孫芸芸，社群影響力驚人，只要一揹最新包款或球鞋，立馬被問翻，而粉絲也熱愛欣賞她隨性自然的時尚大片。
不論是自拍、街拍或隨性慵懶的在辦公室角落拍穿搭，孫芸芸隨手一拍都是時尚大片，不僅展示最新流行趨勢，也將自己的生活態度注入於照片中。
最近開始嘗試拍短影片分享自己的搭配和辦公室等，更貼近粉絲，最近更因為粉絲們留言發問美照如何拍，並敲碗擺拍教學，孫芸芸親自錄了一段影片，不藏私地教大家擺拍該注意的重點，更示範好幾種不同風格，現在就來看孫芸芸都怎麼拍IG大片吧！
孫芸芸親自教學如何擺拍IG網紅美照（按圖了解）▼▼▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：不藏私公開！孫芸芸親自教學IG擺拍美照，誠實說：「封面好看的書很重要！」】