IG拍攝教學｜台名媛孫芸芸親授擺拍技巧　善用書籍帶來不同風格

擁有近百萬人追蹤的台灣名媛孫芸芸，社群影響力驚人，只要一揹最新包款或球鞋，立馬被問翻，而粉絲也熱愛欣賞她隨性自然的時尚大片。

不論是自拍、街拍或隨性慵懶的在辦公室角落拍穿搭，孫芸芸隨手一拍都是時尚大片，不僅展示最新流行趨勢，也將自己的生活態度注入於照片中。