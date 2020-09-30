内地電視劇收視女王孫儷和鄧超是人人羡慕的模範夫妻，孫儷經常都會在微博上分享一家四口的日常趣事，她的家庭生活幸福又美滿。最近她上傳了一張和同父異母妹妹的溫馨合照，殊不知原來孫儷擁有一個悲慘的童年，而她和「妹妹」之間也有一段感人過往......

孫儷有一個同父異母的19歲妹妹孫艷，雖然不是同一個媽媽所生，但是兩人情同親生姐妹。（孫儷@微博）

雖然孫儷如今事業家庭兩美滿，但是原來她的童年卻過得十分拮据。孫儷曾經在過去的訪談中憶述童年往事，她最深刻的記憶就是小時候父母經常吵架，在她12歲那年，父母決定離婚，而孫儷被法院判給了母親，而兩人每個月只能收到父親給的2000元贍養費，年紀輕輕卻很懂事的孫儷抱住哭泣的媽媽說：「我以後不會結婚，我們兩個人一起過吧！」小時候的孫儷已很喜歡跳舞，爲了幫她繳交學跳舞的費用和養家，媽媽白天在百貨公司當銷售員，晚上兼職做清潔工人，生活十分艱難。

孫儷從小就和母親相依爲命，父親在她很小的時候就和母親離婚，母女兩人生活十分艱苦。（娛GG@微博）

孫儷成名後選擇放下恩怨 原諒父親

看到母親如此辛苦，孫儷心裏暗自發誓，長大後有一定要讓母親過上好日子，而她心裏對父親的怨恨就更加深。艱苦的童年讓孫儷的個性變得刻苦勤奮，因此在她進入娛樂圈後，憑著一股幹勁，她在20歲那年以《玉觀音》的安心一角走紅，也賺到了人生的第一桶金，她第一時間就在上海買了房子送給母親，然後通過人脈找到了父親，知道了他已經再婚並組織了新家庭，還有一個女兒叫孫艷，他們開了一間雜貨店，生活過得困苦。

孫儷曾經去偷看過父親，她看到了年老的父親和繼母還要坐在店裏招攬客人，積存在心裏多年的怨恨瞬間煙消雲散，剩下的只有思念和心疼。而孫儷的媽媽也一直囑咐她要照顧爸爸，鄧超的一番話更點醒了她：「父女之間有什麼過不去的？天下沒有哪個父親不愛自己女兒的，你爸那樣做肯定有他的難處，你如果和他這樣較勁，將來後悔的一定是你。」懂得放下仇恨，才能擁抱人生的幸福。其後孫儷漸漸釋懷選擇了原諒父親，有指她更送了一套房子給父親，至於和同父異母的妹妹孫艷更是情同親生姐妹。孫儷其實自小一直很渴望能有個妹妹，生活此後也多個人陪伴。

孫儷對於過往的恩怨選擇了放下，把同父異母的妹妹孫艷當作親生妹妹一樣照顧。（孫儷@微博）

孫儷和同父異母的妹妹孫艷感情深厚：（按圖看更多）

對同父異母的妹妹疼愛有加 悉心為其未來入行「鋪路」

今年已經19歲的妹妹孫艷考上了北京電影學院，即將離開上海的她特意到孫儷拍戲的片場跟她道別，雖然是同父異母，但是孫儷對這個妹妹疼愛有加，從小就看著她長大，因此和親生的姐妹一樣感情深厚。

孫艷跟孫儷一樣熱愛戲劇，因此從小孫儷就爲她開始鋪墊演藝之路，製造了很多演出的機會，當時只有8歲的孫艷曾經在孫儷的《后宮甄嬛傳》中客串過親妹妹一角，而早前熱播的現代劇《安家》中，孫儷更特意推薦孫艷飾演少女版的她，事事都會為妹妹安排打點。平常孫儷一有空閒的時間就和孫艷相聚逛街遊玩，姐妹情深。網友紛紛稱讚孫儷寬容大度，能夠放下過往的恩怨，以德報怨，用愛去化解所有的仇恨，一笑泯恩仇並不容易，孫儷的行徑讓人敬佩。

孫艷從小看著妹妹長大，一有空閒的時間二人就會相聚逛街遊玩，姐妹情深。（ESELLAYA@微博）

19歲的孫艷清純可人，和孫儷長相各有特色：（按圖看更多）

研究：有兄弟姐妹的人的生活比獨生子女更好

根據英國特蒙特福大學（De Montfort University）和愛爾蘭阿爾斯特大學（Ulster University）進行的一項研究顯示，發現擁有兄弟姐妹的人比起獨生子女生活更加美好。是次研究一共調查了571名年齡在17到25歲的年輕人，發現擁有姐妹的人比起其他獨生女生活更加平衡，和家人之間擁有較良好的溝通，她們的家庭更加和諧有凝聚力。另外研究還發現當研究對象是來自破碎或者單親家庭的時候，相較之下父母離異之後會更加珍惜彼此，也會互相扶持，成爲彼此的精神支柱。

資料來源：De Montfort University