日專家教鑑別出軌渣男6特質：收入高低　手機多未讀訊息也關事﹖

前Hotcha成員張惠雅（Regen）早前在ViuTV節目《吃掉前男友》分享到自己是「渣男磁石」，17歲時就經歷前度出軌問題，以至往後戀愛也愛得小心翼翼。同是嘉賓的小儀也分享每段戀情都被出軌、林欣彤更曾跪求出軌前度。現今世代出軌偷食事件可謂屢見不鮮，想提防自己受情傷被背叛，其實可從伴侶身邊的生活習慣或態度，找到蛛絲馬跡。

前Hotcha成員張惠雅（Regen）早前在ViuTV節目《吃掉前男友》分享到自己是「渣男磁石」，17歲時就經歷前度出軌問題，同埸嘉賓之一的小儀也同樣地分享自己被出軌的經歷。(《吃掉前男友》截圖)

出軌背叛是戀愛關係的致命傷，有些人更因伴侶出軌偷食而對愛情失去信心，不想錯愛渣男，不如了解一下日本電視節目《ホンマでっか！？ＴＶ》一集名為「如何識別一個出軌男？被騙和被愛的丈夫之間的區別」特輯，節目更邀請7位不同界別的專家剖釋出軌渣男特質，想減少錯付終身機會的女生，不如好好了解以下六個「渣男特質」來鑑別會出軌男性的特質吧！

▼▼▼【按下圖了解】鑑別「出軌渣男」的六個特質▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼【按圖看】女星黃智雯亦曾經歷過前度出軌，但她最後仍收獲屬於自己的幸福—黃智雯曾揭前度出軌即分手 與現任相愛8年少傳緋聞：曖昧很煩▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

▼▼▼【按圖看】雖然前度出軌很可怕，但愛情總是有美好的一面：—日單身女出pool心機招數15式 居家視像展現反差萌輕易俘虜男生?

▼▼▼【按圖看】想出Pool的「心機招數」：【職場篇】及【多人視像聚會篇】-展現反差萌令同事對你更有好感▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

資料來源：節目《ホンマでっか！？ＴＶ》