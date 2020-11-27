「雞排妹」鄭家純近日在社交媒體上分享家居整理法，不僅是房間整理心得，也是「人生斷捨離」的分享。

雞排妹鄭家純公開家居照 8個方法「輕鬆斷捨離」?



「雞排妹」鄭家純一直敢言，深受港台男女歡迎。近日，鄭家純就在社交媒體上分享她的家居整理心得，照片中她的家整齊得令人羨慕，她指自己是一個「輕鬆斷捨離」的人，但家中長年維持得似酒店房間。

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整理家居看人生 籲結婚必須選「同類人」

鄭家純沒有推祟只有「斷捨離」才是值得過的生活，剛好相反，她一再提醒誠實面對自己的重要，更寫道：「如果雜物堆積能給你安全感，不喜歡東西被別人碰等等，若想結婚，請直接放飛自我，找一個懂你，不會想改變你的另一半，不要委屈自己多年後再爆炸。」

大至生活依靠、小至家務交雜費，我們多少都幻想過，自己做不到的，伴侶來幫手就好，人總有想懶的時候。鄭家純的提醒，其實不過是一個老掉牙的道理，硬是要勉強，對你對他都沒幸福，相處如是，相愛如是。只不過實踐斷捨離時，更叫人看清這個道理。

「雞排妹」鄭家純一直敢言，近日，鄭家純就在社交媒體上分享她的家居整理心得，她指自己是一個「輕鬆斷捨離」的人，但家中長年維持得似酒店房間。（雞排妹ili鄭家純@Facebook）

《二月廿九》吳海昕也奉行簡約主義生活：四面白牆才算活得瀟灑

除了鄭家純鄭家純外，《二月廿九》中飾演女主角的吳海昕也曾在社交媒體上分享，指自己《無痛斷捨離》簡直就是她的寫照。早在5年前已開始簡約主義生活，時刻抱著四面白牆才算活得瀟灑的優越感，更指自己有如主角Aokbab一樣，清理物品的時候就像個女魔頭，快速、狠心、絕情。



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