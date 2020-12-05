聖誕好去處｜自助烘焙店如夢幻天堂　純素食譜滿足瘦身嗜甜者？

香港遇上疫情再度來襲，政府又再收緊社交距離措施，限聚令由4人減少至2人聚集、違例罰款也擬提高等，「香港繽紛冬日巡禮」中環皇后廣場亦不會豎立聖誕樹，令到這個屬於聖誕節的12月熱鬧氣氛大減，更難盡興。想與情人或好友們低調而安全歡度聖誕節，不如到自助烘焙店「整蛋糕」吧！

香港近年來開設不少的自助烘焙店，而且不少烘焙店也提供不同程度的食譜，適合烘焙新手。(BYO 自助烘焙 - Bake Your Own@FACEBOOK)

受疫情影響，港府宣布電影院、唱K場所與遊樂場所也分別關閉至另行通知，但市面上的自助烘焙店卻不受此限制之內，仍可以在疫情之下提供一個安心又舒適的環境，讓情人或好友們相聚一下，更可以趁機展現一下自己的廚藝天份，而香港近年來也開設不少的「自助烘焙店」，眾多自助烘焙店也都設備齊全與蛋糕款式多，而以下3間的「自助烘焙店」在市面上也是深受網民們歡迎。

「台灣過江龍」—Home.焙小日子

「Home.焙小日子」是一間由台灣進駐到香港開店的烘焙店。(Home.焙小日子@FACEBOOK)

自助烘焙店「Home.焙小日子」是一間由台灣進駐到香港開店的人氣自助烘焙店，在荃灣、荔枝角與將軍澳也有開設分店。以荃灣店為例，店內佔地1,400呎之外，其提供的烘焙設備數量多也相當完善，入場前有職員作詳細解說後，便提供電子食譜給顧客；食譜款式有的貼近季節研發，共多達50款可供選擇，而當中最吸精的是提供「純素甜品」食譜選擇，適合一些有食物敏感與想瘦身的人士，加上食譜分別劃分不同高中低程度，非常貼心。

另外，最窩心的地方是有關烘焙問題也可請店員幫手解決與「後期加工」，相信可減少烘焙失敗的機會。

▼▼▼按圖看「Home.焙小日子」分店環境▼▼▼

Home. 焙小日子 地址： 荔枝角D2 Place 二期三樓305號 荃新天地二期地下27號舖 唐德街9號 將軍澳中心地下 G42號舖 營業時間：10AM - 10PM （接受Walk-in或網上預先預約）

全香港首間自助烘焙店—Bake Your Own

「Bake Your Own」是全香港第一間的自助烘焙店。(Bake Your Own@FACEBOOK)

「Bake Your Own」在香港的每一間分店也都佔地千呎或以上，而店內佈置雖然不是十分華麗，但卻有種在家烘焙的感覺。烘焙店最吸引的地方除是「不用自己洗碗」外，特別是烘焙店所設計的蛋糕食譜非常出色，例如：家中難以製作的琥珀蛋糕和口味特別的熱情果滴漏蛋糕等。烘焙店亦分設不同區域，如工具區、材料區、焗爐區、攪拌區與冷藏區等，提供的教學片段亦簡潔易明，方便一些從沒有烘焙過的新手。另外，如果想製店內食譜以外的甜品，也可以加錢預約。

▼▼▼按圖看「Bake Your Own」店內環境及特色蛋糕▼▼▼

Bake Your Own 地址： 香港銅鑼灣霎東街15號OLIV 8樓全層 九龍灣宏照道38號MegaBox L2 32-33 香港九龍旺角登打士街56號家樂坊14樓05室 營業時間：11AM - 10PM（最遲7:30PM入場） 接受Walk-in或網上預先預約

閨密烘焙夢幻天堂—Bakebe

Bakebe是一間主打少女風的自助烘焙店。(bakebe_hk@IG)

「Bakebe」創辦人希望打造一個「Affordable Luxury」體驗感覺的自助烘焙店，因此店內設立不少富「少女心」的打卡位，特別是店內主要選用北歐格調的玫瑰金工具，而每一樣材料亦標籤得有條有理。店內更免費提供咖啡、茶或水。在甜品食譜上，共設有16款的食譜，由蛋糕、棒棒蛋糕到馬卡龍亦有提供，而每款甜品也會詳述難度、預計製作時間及價錢。

最後蛋糕甜品製作完成後，更有專人幫忙包裝和將用過的工具放置在洗碗碟機，不過最驚喜的還是如自製甜品最終失敗，「Bakebe」店員會先了解製作時的失敗原因，而客人是有機會可以免費重新製作一個蛋糕，不怕無功而回。

▼▼▼按圖看「Bakebe」店內環境，裝潢充滿少女風，更設有打卡位，蛋糕設計精緻非常IGable▼▼▼

Bakebe 地址： 灣仔軒尼詩道19-21號金鐘商業大廈3樓 尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場二期L1層170號 營業時間：11AM - 10PM (提供網上預先預約) 注意事項：晚上7時半後的預訂，只能製作2.5小時的甜點。

同場加映：【按圖看】除了與情人和好友製作蛋糕外，現時香港也開設不少新式Café店，當中不少Café也令人如置身異地般—港島離島木系Café如置身日本 生酮麵包大熱頌缽咖啡可洗滌心靈？（延伸閱讀）▼▼▼

【按圖看】香港亦有為數不少以「異國風情」為主題的Café，其裝潢佈置甚至可媲美當地的打卡熱點餐廳。想一解「想旅行之苦」的女生，不如像去旅行般悉心打扮一下，去這些「異國感」濃厚的Café感受一下旅行氣息（延伸閱讀）▼▼▼