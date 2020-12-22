無懼老師狠評仍將興趣變職業　專業攝影師Olivia：最緊要搵到平衡

有人說一旦將興趣化為職業，你便會事事受制肘，對它從此失去興趣。自14歲便愛上攝影的Olivia Tsang，在攝影界闖蕩多年，與不少明星如張震、Sammi鄭秀文、王陽明和楊文蔚等合作過，她自言對攝影的熱誠從未冷卻：「熱愛一件事情，最重要識得搵職業同興趣嘅平衡。」 透過鏡頭，Olivia不止見盡如雲美女和如畫美景，更看到人生百態，以及肉眼看不見、潛藏深處的美麗。

Olivia Tsang是本地著名造型師及攝影師，經常為高級時裝和珠寶品牌擔任拍攝工作，並與很多明星名模如張震、Sammi鄭秀文、王陽明和楊文蔚等合作。（圖片由受訪者提供）

Olivia第一次上攝影課便被批評

Olivia憶述自小想做畫家，直至14歲在紐西蘭第一次上攝影課，便愛上這門藝術，「但我嗰陣影得唔好，被老師話我影相無focus、無目標、無message。」

她剛開始上攝影課時只是漫無目的地拍，直至Olivia從攝影家Sally Mann和Cindy Sherman得到啟發，發現自己喜歡拍的是經過設計和鋪排的攝影角度，由造型化妝、髮型、人物、燈光、場景都經過考慮，就算是snapshot（隨拍），也喜歡經過思維去處理，「我鍾意每個shot都諗過度過，花時間去較角度同燈光——我係個well planned嘅人。」她頓一頓又笑著補充，「只限工作嘅時候。」

除了技術與經驗，攝影師還要帶備大量攝影器材，體能無疑是女攝影師的障礙。「體能唔夠好只可以帶輕身器材，」她憶述，「剛開始以攝影作為職業嘅時候，用嘅係medium format 菲林相機，當時嘅燈光同埋攝影器材比而家都重很多，我相信嗰陣畀我嘅鍛鍊，令我對攝影有更多嘅尊重，我認為真正熱愛工作，首先自己嘅表現就必須要配得起一個專業嘅身份。」

攝影工作要找到平衡位

將興趣化為職業並不容易，要一直保持熱情更是難上加難，Olivia指出秘訣就是「平衡」。

你要keep住passion，最緊要識得搵平衡位——你做商業攝影、雜誌攝影之餘，仲要搵時間做自己project。

擅長將燈光角度調較得恰到好處的Olivia，在工作上也將「平衡」二字發揮得淋漓盡致，當客戶要求跟模特兒風格迥然不同時，她會找出平衡點；當客戶要求與自己的攝影風格有出入時，她也致力平衡兩方：「香港市場要求攝影師駕馭唔同風格，但我深信每個攝影師都應有自己風格，而且識得完美融入客戶要求嘅相入面。」

Olivia認為工作很多時候都要找到平衡位。（圖片由受訪者提供）

一個人的內在美更珍貴

作為時裝攝影師，Olivia接觸不少高級珠寶和時裝，但她的打扮風格卻非常簡約，平時只會戴另一半送的飾物。

「呢啲飾物style都係timeless同everyday，襯咩都得。」Olivia表示自己工作時較casual，「有重要場合時我都會著吓裙同高跟鞋，但平時做嘢都係T恤牛仔褲多，最鍾意顏色係黑色。」

即使鏡頭下星光熠熠，重視內在的Olivia還是尊崇簡約原始的美。（圖片由景福珠寶提供）

縱然影過無數傾國傾城的巨星和名模，Olivia深信內在美更重要，一個人善良與否，其實可從鏡頭中窺探究竟。

我從鏡頭看到的人愈多，我便愈深信一個人最珍貴的「瑰寶」，往往來自她的善良、同理心和對人的尊重，這些特質都讓人變得更美麗。

Olivia深信內在美使人更美麗。

講到善良，Olivia十分佩服出心出力救助流浪動物的義工，「捐錢係件好易嘅事，但你落手落腳去做，見到啲小動物好慘咁，好難控制情緒。」喜歡小動物的她每年都會捐錢到動物慈善機構，亦有為狗狗拍攝圖集，增加牠們被領養的機會，但感性的她直言每年只能做幾次義工：「因為真係好難處理自己情緒。」