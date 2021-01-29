撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-01-29 13:00

農曆新年將至，不少人開始大掃除執屋清潔家居，要如何收納雜物也是很關鍵的一環。有一位韓國人妻youtuber就分享了一件IKEA的超平價收納神器，不到港幣6元的價錢，就有多個收納用途，性價比極高！

韓國人妻Honeyjubu經常在YouTube頻道上分享收納好物，吸引很多人收看。（Honeyjubu@YouTube截圖）

韓國人妻Honeyjubu的YouTube頻道上的影片，分享了不少收納方法及生活小智慧。。雖然這位韓國人妻不曾露面，但唯美又文青風的畫面，看來十分賞心悅目。例如是深受女生喜愛的IKEA、DAISO等好物推介影片，更有高達過百萬的點擊率，十分受歡迎！最近她又在影片中分享了IKEA的一件隱藏收納神器，不但價錢便宜，而且用途甚多，外觀也簡約有設計感。

IKEA的SUNNERSTA收納小盒用來收納化妝品、護膚品也十分實用，薄荷綠的顔色散發小清新感覺！（IKEA）

韓國人妻Honeyjubu這次介紹的收納神器，是IKEA SUNNERSTA系列的出品。這個看似小小的容器卻有多種隱藏用途，特別是女生用來收納化妝品、護膚品更是十分方便就手，一目了然，而在客廳、廚房以及浴室等都有用武之地，最重要的是它價錢只需要HK$5.9，即使多買用來收納也不會心痛，特別是白色和薄荷綠色的配搭，散發著小清新的感覺，收納同時又可以當作家中裝飾，絕對是收納界的寶藏好物，女生們千萬不要錯過！

▼▼▼【IKEA$5.9收納神器10大隱藏用途，拯救家中雜亂小物！】▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼【IKEA$5.9收納神器有3色選擇，又美又實用值得全部包色！】▼▼▼

▼▼▼【同場加映：女生收納 IKEA人氣收納10大神器 $12小物5大隱藏功用啱放衫?==>IKEA竹碟架5大隱藏用途，女生執屋必備入手一個絕不後悔！】▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

【同場加映：日本主婦IG超強收納法 3種小工具提升空間 飾物化妝品歸位不亂放==>伸縮棍家居收納大法】：（按圖看更多）