4月好去處｜女生打卡/展覽/工作坊：尖沙咀Y2K粉紅背景、畢加索展

4月好去處｜來到4月即將迎接夏天，是時候到處走逛，享受精彩充實的日子。由於4月有著不少假期，故不妨趁休息的時候，欣賞香港各地的風光和展覽。以下精選一系列4月好去處，能夠打卡之餘，又可為日常充電。



4月好去處｜女生打卡/展覽/工作坊：尖沙咀 「Dress up@LCX」

每當看到色彩繽紛的景點，都會令人活力充沛。LCX帶大家沉醉於粉紅泡泡的氛圍中，不僅設置可愛Y2K場景打卡，同時展示多個時尚及美妝品牌的單品，實在是少女們的理想家居，值得打卡留念。同場設有「時尚週末工作坊」，將有專業導師教授頭髮造型技巧，亦可動手作小飾品。

4月好去處｜「Dress up@LCX」

日期：即日起至2025年4月13日

地點：尖沙咀海港城LCX



4月好去處｜尖沙咀 「Dress up@LCX」(品牌提供)

4月好去處｜女生打卡/展覽/工作坊：西九文化區 香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

立體主義畫家畢加索的畫作，素來吸引各地人士前往觀賞，M+藉著「藝術三月」，特別設展展現畢加索在1890年末至1970年初的傑作。聯手巴黎國立畢加索藝術館共同策劃，對方借出60件藝術品放於西展廳展示，包括《雜技演員》（L’Acrobate，1930）、《海邊的人像》（Figures au bord de la mer，1931）及《朝鮮大屠殺》（Massacre en Corée，1951）等，並與亞洲藝術家作品同場擺放。

我們讓亞洲藝術家的作品與畢加索的傑作展開對話，藉此頌揚他們的創作。 M+博物館館長華安雅

4月好去處｜香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

日期：2025年3月15日至7月13日

開放時間：周二至四及週末 - 10:00–18:00；周五 - 10:00–22:00；周一休館（最後入場時間為閉館前30分鐘）

地點：M+西展廳

票價：HK$240（正價）；HK$120（特惠）：HK$300-480（大小同樂）



4月好去處｜畢加索作品。（M+官網）

4月好去處｜女生打卡/展覽/工作坊：啟德體育園「啟植未來．綠色市集」

近年提倡環保的重要性，啟德體育園將於4月4日至6日舉辦綠色市集，匯聚逾50個本地永續品牌，提供有機農產、天然護膚品和精緻手作等，讓大家認識到環保與日常的聯繫。同時場地融合環保藝術，超級適合打卡留念。

4月好去處｜「啟植未來．綠色市集」

日期：2025年4月4日至4月6日

開放時間：周五及周 - 12:00–20:00；周六 - 11:00–19:00

地點：啟德體育園中央廣場(香港九龍承啟道38號)

票價：免費



4月好去處｜啟德體育園「啟植未來．綠色市集」(品牌提供)

4月好去處｜女生打卡/展覽/工作坊：銅鑼灣利園二期「Art of Specialties」

有否想過沉甸甸的鐵，也能予人輕逸感覺？本地藝術家Anton Poon便透過與RIMOWA合作企劃，設計出一系列經典鋁鎂合金藝術裝置，向大家展示金屬的輕逸美態。門口擺放名為《Go With The Flow》的雕塑，靈感源自1969年專為存放低音提琴、大提琴及小提琴而設的樂器箱，並糅合鉛筆屑的自然形態，將重達50公斤的鋁鎂合金，化成優雅及充滿層次藝術的傑作。

4月好去處｜「Art of Specialties」

日期：即日起至4月23日

地點：銅鑼灣利園二期G04A-B & 104-105號舖



4月好去處｜銅鑼灣利園二期「Art of Specialties」(品牌提供)

4月好去處｜本地藝術家Anton Poon (品牌提供)

4月好去處｜女生打卡/展覽/工作坊：鰂魚涌K11 ATELIER《再見梵高—光影體驗展》

如果提到知名的藝術家，定必出現梵高。記得當年的《梵高在世多感官體驗展》，透過投影方式呈現梵高畫作，提升港人對沉浸和互動式藝術的興趣。隨著這方面的藝術發展，今次再度推出《再見梵高—光影體驗展》，相信會有更多驚喜，令人更為期待。展覽透過先進的AI科技，展示《向日葵》、《星夜》及《麥田群鴉》等約3,000件作品和影像。

4月好去處｜《再見梵高—光影體驗展》

開放日期：2025年3月10日起 早上11時到晚上8時 （最後入場時間：7:30pm)

地點：香港鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER 2樓 (K11 HACC)



4月好去處｜鰂魚涌K11 ATELIER《再見梵高—光影體驗展》(品牌提供)

4月好去處｜女生打卡/展覽/工作坊：鰂魚涌「ArtisTree Selects: The Jewel System」

宇宙奧秘令人著迷，ArtisTree邀請現居英國的藝術家Sara Shakeel，展開一場藝術與浩瀚宇宙的對談，將虛擬概念轉化為實體藝術裝置展覽。Shakeel將豐富的南亞文化背景和回憶，透過水晶寶石編織敍事，並與身在巴基斯坦的80人團隊合作，按可持續發展的模式，搜集逾390萬件水晶，再以古老工藝技術，全人手縫製出不同的神話故事和太陽系，藉此宣揚擁抱自然生態及傳承人類傳統的核心價值。

4月好去處｜ArtisTree「ArtisTree Selects: The Jewel System」

開放日期：2025年3月22日至2025年4月27日

地點：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓ArtisTree

