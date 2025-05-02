韓國百想藝術大賞2025入圍名單率先看！玄彬、宋慧喬角逐影帝后

韓國「第61屆百想藝術大賞」入圍名單日前正式揭曉，大家心儀的演員有沒有入選呢？「2025第61屆百想藝術大賞」即將在5月5日盛大舉行，今屆可說是百花齊放，先有大熱劇集《苦盡柑來遇見你》獲8項提名。接著細看入圍名單，發現宋慧喬、IU、張娜拉、玄彬、金高銀等人氣大熱演員亦都獲提名，光看這次入圍名單，已讓人期待當日的紅地毯，定是星光熠熠，非常養眼！



「第61屆百想藝術大賞」頒獎典禮將於2025年5月5日晚上8時（韓國時間）盛大舉行，並由韓國JTBC電視台進行全程直播，屆時將揭曉各獎項最終得主，讓人期待！

「2025第61屆百想藝術大賞」電影入圍名單：

《哈爾濱》玄彬（《哈爾濱》劇照）

電影最佳男主角

《晨海的海鷗》尹柱相

《終極對弈》李炳憲

《找死凶宅》李熙俊

《變身機長》曹政奭

《哈爾濱》玄彬

《驅魔黑修女》宋慧喬（《驅魔黑修女》電影花絮）

電影最佳女主角

《戀愛大都會》金高銀

《親密背叛》金錦順

《驅魔黑修女》宋慧喬

《左輪手槍》全道嬿

《窺鏡》曹汝貞

《絕地逃生》具教煥（《絕地逃生》劇照）

電影最佳男配角

《絕地逃生》具教煥

《戰，亂》朴正民

《幸福國度》劉宰明

《辣手警探2》丁海寅

《哈爾濱》趙宇鎮

《黑祭司2：闇黑修女》全余贇（《驅魔黑修女》電影劇照）

電影最佳女配角

《找死凶宅》孔升妍

《非普通家族》秀賢

《左輪手槍》林智妍

《黑祭司2：闇黑修女》全余贇

《變身機長》韓善伙

電影最佳新人男演員

《長孫》姜承鎬

《戀愛大都會》魯尚炫

《驅魔黑修女 》文佑鎮

《下一個是誰》張成范

《戰，亂》鄭星一

電影最佳新人女演員

《聽說》盧允瑞

《窺鏡》朴智賢

《微望》李明荷

《FIGHTING！女孩們》李惠利

《Streaming》河書允

《戀愛大都會》（《戀愛大都會》劇照）

最佳電影

《戀愛大都會》

《左輪手槍》

《長孫》

《戰，亂》

《哈爾濱》

最佳電影導演

《晨海的海鷗》朴利雄

《左輪手槍》吳勝旭

《哈爾濱》禹民鎬

《戀愛大都會》李彥禧

《絕地逃生》李鍾泌

最佳電影新人導演

《她死了》金世輝

《找死凶宅》南東協

《長孫》吳正民

《關於我的女兒》李美朗

《親密背叛》鄭智惠

電影最佳藝術獎

《夢境》朴秉朱（視覺特效）

《辣手警探2》柳尚燮、張漢勝（動作）

《變身機長》李書真（化妝）

《戰，亂》曹英玉（音樂）

《哈爾濱》洪坰杓（攝影）

「2025第61屆百想藝術大賞」劇集入圍名單：

《外傷重症中心》

最佳電視劇

《背著善宰跑》

《玉氏夫人傳》

《如此親密的背叛者》

《外傷重症中心》

《苦盡柑來遇見你》

《苦盡柑來遇見你》朴寶劍（IG：bogummy）

電視劇最佳男主角

《苦盡柑來遇見你》朴寶劍

《背著善宰跑》邊佑錫

《好或壞的東載》李浚赫

《外傷重症中心》朱智勳

《如此親密的背叛者》韓石圭

《苦盡柑來遇見你》IU（IG：dlwlrma）

電視劇最佳女主角

《無聲蛙鳴》高旻示

《正年》金泰梨

《背著善宰跑》金惠奫

《苦盡柑來遇見你》IU

《好搭檔》張娜拉

《魷魚遊戲2》盧載沅（圖片來源：Netflix）

電視劇最佳男配角

《好搭檔》金准韓

《魷魚遊戲2》盧載沅

《外傷重症中心》尹敬浩

《苦盡柑來遇見你》崔代勳

《好或壞的東載》玄奉植

電視劇最佳女配角

《家族計劃》金國熙

《玉氏夫人傳》金才禾

《苦盡柑來遇見你》廉惠蘭

《正年》吳京華

《正年》鄭恩彩

《背著善宰跑》宋健僖（IG@songgeonhee）

電視劇最佳新人男演員

《如此親密的背叛者》金政振

《背著善宰跑》宋健僖

《流氓讀書會》車禹閔

《玉氏夫人傳》秋英宇

《法官大人》許楠儁

《外傷重症中心》賀營（IG@havv_y）

電視劇最佳新人女演員

《苦盡柑來遇見你》金泰妍

《魔女》盧正義

《暴君》趙允秀

《如此親密的背叛者》蔡元彬

《外傷重症中心》賀營

電視劇最佳導演

《苦盡柑來遇見你》金元錫

《照明商店》金熙元

《如此親密的背叛者》宋妍華

《外傷重症中心》李度潤

《正年》鄭知仁

電視劇最佳編劇

《家族計劃》金正敏

《玉氏夫人傳》朴智淑

《背著善宰跑》李施恩

《苦盡柑來遇見你》林恦賰

《好搭檔》崔唯娜

電視劇最佳藝術獎

《黑白大廚：料理階級大戰》李英珠（美術）

《如此親密的背叛者》李貞碩、李德勛（攝影）

《正年》張領圭（音樂）

《流氓讀書會》趙東赫（武打）

《地獄公使2》洪正皓、李勝宰、金大俊、金正明（視覺效果）

男子綜藝人獎

金元勛

DEX

成始璄

申東燁

劉在錫

女子綜藝人獎

李秀智

張度練

池睿恩

吳海嫄

洪真慶

《黑白大廚：料理階級大戰》（圖片來源：Netflix）

最佳綜藝作品

《鋼鐵少女團》

《Stage Fighter》

《大叔的餘生》（秋成勳Youtube節目）

《藉口GO》

《黑白大廚：料理階級大戰》

最佳教育作品

《紀錄片－我的最後歸屬在哪》

《摩登家庭》

《化作風，再次與你》

《學田以及其後的金敏基》

《薩滿：鬼神傳》