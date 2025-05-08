你的戀愛｜韓國首個純女性戀愛綜藝？率先解碼6位成員年齡/職業

【你的戀愛/ToGetHer】提到韓國戀愛綜藝，相信不少人會立即聯想起《換乘戀愛》、《單身即地獄》等人氣實境真人騷。繼全男班的《男人們的戀愛》大獲好評後，作為「韓國版的Netflix」Wavve再下一城，打造出韓國首個全女班的戀愛綜藝－《你的戀愛》，節目由4月25日開始播放，預告片中可見成員都極高顏值，令人不禁好奇後續發展！



《你的戀愛》（ToGetHer）的取名十分浪漫，除了有「在一起」的寓意，更有「爭取她」的美意。據悉節目中安排了8位女成員入住「ToGetHer之家」，在濟州島展開為期一週的同居生活，過程中將透過任務交流、瞭解對方，建立感情之餘亦為韓國綜藝寫下新里程碑，以下將為大家盤點各女成員的資料（持續更新）

韓國首個純女性戀愛綜藝：《你的戀愛》（ToGetHer）(IG@girlsloveinfo)

你的戀愛｜女成員資料1. 金里轅（김리원）

你的戀愛｜女成員資料1. 金里轅（김리원）（IG＠gay._.zip）

以甜美外型示人的金里轅（김리원），Riwon在節目中展現出「E」人特質，個性活潑而幽默，十分願意照顧其他出演者，更揚言自己的理想型是可愛溫柔類型。雖然照顧他人的個性十分亮眼，近日卻因曾從事的大尺度直播以及曾與男性過往的經歷，捲入性向質疑與爭議，節目亦因此停播兩集並進行重新調整。

你的戀愛｜金里轅（김리원）

年齡：不詳

職業：KOL

Instagram：@xinxi_ix



你的戀愛｜女成員資料2. 朴熙榮（박희영）

你的戀愛｜女成員資料2. 朴熙榮（박희영）（IG＠gay._.zip）

外型清冷的朴熙榮（박희영），加上修長、略有肌肉的外形，可以說是節目中的人氣王，頭兩集已收到最多約會紙條！高人氣的原因，莫過於HEE YOUNG擁有奇妙的反差魅力：在人群前相當冷靜、私下卻霸氣十足，看似冷酷的外表下藏甜美笑容。

你的戀愛｜朴熙榮（박희영）

年齡：35歲（1993年生）

職業：紋身師

Instagram：@c0c0abutterkiss



你的戀愛｜女成員資料3. 金瑞妍（김서연）

你的戀愛｜女成員資料3. 金瑞妍（김서연）（IG＠gay._.zip）

略帶狐系面孔的金瑞妍（김서연），幹練的外表下其實是個相當溫柔的姐姐型人格。不單為人可靠，她亦擁有高強工作能力與多樣興趣，在成為知名YouTube 頻道Mnet STUDIO CHOOM 節目製作人（PD）前，她更曾在HYBE娛樂工作！

你的戀愛｜金瑞妍（김서연）

年齡：不詳

職業：知名YouTube 頻道Mnet STUDIO CHOOM Program Director

Instagram：@violetseoyeon



你的戀愛｜女成員資料4. 金珍雅（김진아）

你的戀愛｜女成員資料4. 金珍雅（김진아）（IG＠gay._.zip）

有些人或會覺得充滿知性美的金珍雅（김진아）有些面熟，因為她之前曾出演過《戀愛的滋味》。外表姣好的她，更坦誠自言自己是個雙性戀者，在節目中亦展露相當正確的戀愛觀念。而且她亦相當努力發展自我，不單畢業於延世大學師範學院教育系，更曾出版兩本書。

你的戀愛｜金珍雅（김진아）

年齡：36歲（1994年生）

職業：YouTuber、作家

Instagram：@jinjin.pink



你的戀愛｜女成員資料5. 鄭韓潔（정한결）

你的戀愛｜女成員資料5. 鄭韓潔（정한결）（IG＠gay._.zip）

鄭韓潔（정한결）作為全場年齡最小的成員，GEN Z的勇敢果然不可小看，雖然其他出演者對她有所卻步，她仍展現大方自信的一面，主動向他人表達興趣。除了年齡外，她更是上年出道，藝名為Burn Nightly的創作歌手。

你的戀愛｜ 鄭韓潔（정한결）

年齡：21歲（2006年生）

職業：唱作歌手

Instagram：@burn.nightly



你的戀愛｜女成員資料6. 朴多嬌（박다교）

你的戀愛｜女成員資料6. 朴多嬌（박다교）（IG＠gay._.zip）

提到節目中的話題性，必定要提及這位引發爭議的朴多嬌（박다교）！在節目中她曾坦言自己為了保持單身狀態參加節目，從而選擇與交往多年的前女友分手。看似「渣女」的行為，配上她一臉純慾、親和的臉孔，難怪不少網民都被她的愛情哲學所說服。

你的戀愛｜朴多嬌（박다교）

年齡：22歲（2000年生）

職業：放射科助護

Instagram：@daaxxgyo

