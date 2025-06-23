網紅必買瘦身神器！ 4星期減2KG？即睇NMN助你減肥又逆齡

減肥永遠是夏天最熱門的話題，但節食太辛苦，運動又沒時間？很多人渴望一種「躺平式」的減肥方法，期望呼吸也可以瘦，這夢想隨着減肥科技不斷突破，躺着減肥已經不是夢！有多年醫療服務品牌兼Liposomal NMN專家，創新結合具瘦身功效的益生菌和NMN的配方，破天荒帶來「一粒雙效」的懶人減肥神器Life Young Liposomal NMN SS+，讓大家實現躺着瘦！短短 4 週內可減掉 2KG，幫你養成易瘦體質，達到瘦身又逆齡的效果！



Life Young Liposomal NMN SS+ 一粒雙效，瘦身逆齡同步達成！

Life Young Liposomal NMN SS+ 一粒雙效的秘密，就在於它結合了 Liposomal NMN 和專利瘦身益生菌 ，猶如為細胞注入「Booster」，加強燒脂及瘦身成效及持久度，令你由內到外煥發年輕活力！以凍齡美貌及完美身材見稱的張曦雯 KELLY 服用 Life Young Liposomal NMN SS+ 後，亦大讚其瘦身及逆齡效果顯著，即使工作再忙碌，都能輕鬆保持最佳狀態，更成為產品代言人，親身力證產品功效！

NMN竟成為瘦身新潮流？

NMN（煙醯胺單核苷酸）是人體內合成 NAD+（煙醯胺腺嘌呤二核苷酸）的關鍵前體。NAD+ 可被視為細胞的「能量燃料」，如同電動汽車一樣，要有電才能驅動各種關鍵功能。研究顯示，高水平的 NAD+ 有效促進脂肪代謝，並透過改善身體機能幫助控制體重！但隨著年齡增長，體內的 NAD+ 水平會逐漸下降，50 歲時 NAD+ 的含量僅為 20 歲時的一半，導致新陳代謝減慢、身體容易「積油」、「積水」，容易疲倦、肌肉鬆弛等老化現象，因而導致脂肪堆積，難以控制體重，變了「易肥體質」。

兩王相遇 2025最新減肥黑科技

因此，補充 NMN 可提升體內 NAD+ 水平，如同為細胞補充能量，重啟細胞活力。Life Young洞察到這個特點，鑽研將NMN結合瘦身益生菌的新配方，帶來「一粒雙效」的Life Young Liposomal NMN SS+：加入專利瘦身益生菌 PRONULIFE® FitStay 則促進脂肪燃燒，阻截脂肪吸收、去油、去水；並透過NMN 提升 NAD+ 水平，提升細胞能量，促進新陳代謝，加強瘦身機能！兩大高端科技成分結合，對阻截脂肪吸收、促進排毒去脂的效果更顯著，輕鬆養成「易瘦體質」，同時有效提升活力、強化肌肉，讓你重拾青春活力！

每天忙到爆，哪有時間運動和護膚？許多 KOL 也面臨同樣困擾，即使努力減肥，有些部位還是好難減！幸好他們發現了 Life Young Liposomal NMN SS+，輕鬆實現瘦身和逆齡，效果驚人！

益菌存活率94% 腸道吸收超班

Life Young Liposomal NMN SS+ 具有兩大優勢，構成極具實力的「一粒雙效」創新配方：引入諾貝爾導入技術Liposomal NMN，直入細胞突破吸收極限至90%以上，大大提升 NAD+ 水平近6倍，促進細胞修復與新陳代謝。而其 PRONULIFE® FitStay 專利瘦身益生菌則採用三層凍晶乾燥技術，確保益菌活性極高，即使在服食後 7 小時仍能維持 94.1% 的高存活率，於市場上實屬罕見，能有效阻截脂肪吸收、促進排毒去脂，從而打造易瘦體質。

臨床驗證：4星期減2KG，脂肪吸收減28%

來自台灣的專利配方 PRONULIFE® FitStay 專利瘦身益生菌，蘊含四大燒脂益菌，能有效減少脂肪吸收，提升運動表現。而Life Young Liposomal NMN SS+的成效經臨床驗證，每天2粒，連續4星期，8位實驗者服用四周後平均減重2公斤，相比沒有服用的實驗者重了1公斤，體重變化相差多達3公斤。11位實驗者服用四周後平均減重2%，而20位實驗者服用八周後平均減低2% BMI。

數據顯示，沒有食瘦身益生菌的人士體重增加1kg，相反有進食的瘦身益生菌的人士，就成功減重2kg ，兩者差距達3kg。

另外研究亦可見，服食Fitstay瘦身益生菌成功令脂肪吸收量減少28%，相比少油、正常飲食及服食單一益生菌的組別更有效控制脂肪吸收。

瘦身功效

專利瘦身益生菌能針對8大瘦身需求：

• 去油 減脂：減少脂肪吸收，促進脂肪分解。

• 減腩 減吋：針對腹部脂肪，塑造緊實線條。

• 排毒 清宿便：改善腸道健康，促進排便順暢。

• 減磅 降食慾：減少零食渴望，控制熱量攝取。

逆齡功效

Liposomal NMN 能提升NAD+水平，帶來6大逆齡效果：

• 抗衰老：修復DNA，減慢老化速度。

• 增膠原：改善皮膚彈性，減少皺紋。

• 抗氧化：含SOD超強抗氧化劑，抗氧化能力達8000倍。

• 強記憶：提升認知能力，增強專注力。

• 易入睡：改善睡眠質素，助你精神充沛。

• 強免疫：增強抵抗力，減少生病機會。

不論年齡，都能擁有理想體態！即睇真實用家見證：

Coco, 25歲，文職工作者

「我好懶做運動，又成日食零食，試過好多減肥方法都無效。朋友推介我試Life Young Liposomal NMN SS+，食咗4星期，腰圍細咗2吋，成個人輕咗2KG！皮膚仲有光澤咗，唔再暗沉，真係好驚喜！獨立鋁箔排裝好方便，帶出街都唔怕唔衛生。」

Maggie, 45歲，雙職媽媽

「自從生完BB後，肚腩同體重就減唔落，仲要日日忙家庭同工作，無時間照顧自己。Liposomal NMN SS+真係救星！食咗一個月，肚腩明顯細咗，成個人輕盈咗，連頭髮都甩少咗。精神同專注力都返晒嚟，工作效率高咗好多，推薦畀所有忙碌嘅媽媽！」

Ken, 40歲，銷售經理

「30歲後開始有啤酒肚，成日坐Office，運動又唔夠，試過好多方法都減唔到。太太買咗Liposomal NMN SS+畀我試，食咗4星期，腰圍減咗1.5吋，體能同精神都好咗，運動後恢復得更快！而家我都推介畀同事一齊試。」

立即行動！6月限定優惠

想體驗逆齡與瘦身的雙重奇效？Life Young 現正推出多款夏日「躺平瘦身Combo」， Liposomal NMN SS+ 搭配多種補充劑組合，從根源針對問題由內瘦身，長期打造易瘦體質，即刻到官網選購！

另外，如果想每天精神充沛，Life Young另有「NMN 18000 醒神配方」，助你全日保持活力！立即瀏覽Life Young官網了解更多資訊及選購，開啟你的逆齡瘦身之旅！

Life Young Health壹森健康Liposomal NMN SS+ 21000 60粒

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（資料及相片由客戶提供）