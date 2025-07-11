TysonYoshi意大利世紀婚禮大獲好評！解構程氏夫婦二百萬婚禮細節

近日走紅網絡的話題，除了是大家搶演唱會的成果，更是Tyson Yoshi （程浚彥）與老婆Christy 的世紀婚禮，只需story已走紅Threads（脆），引來不少人截圖分享並留下祝福，大讚Tyson Yoshi 是「結婚天花板」、「愛妻號」以及「結婚的藝術指標」。根據之前Tyson 接受訪問稱婚禮預算高達200萬港幣，當中的婚禮細節由 Christy 全權安排，就讓我們一起再次恭喜程氏夫婦，同時回顧這場引人羡慕的世紀婚禮吧！



程氏夫婦甜爆愛情長跑 終修成正果

Tyson Yoshi與老婆Christy相識14年，拍拖超過7年，Tyson 更多次為Christy 寫歌、高調認愛：由2018年的《To My Queen》、2019年的《Christy》，再到求婚歌《Would you be mine?》，2014年更在溫哥華舉行演唱會時公開向女友求婚，粉絲與網友們見證著他們的愛情長跑。這段讓人羡慕不已的愛情長跑，終於在上月（6月19日）修成正果，他們於香港完成大部分儀式：過大禮、中半山新居中完成簽字註冊儀式後， 隨即飛往歐洲舉行海外婚禮。

程氏夫婦甜爆愛情長跑7年多 終修成正果 (IG@tysonyoshi)

程氏夫婦世紀婚禮細節回顧

Tyson Yoshi 世紀婚禮｜婚禮喜帖



為世紀婚禮掀開序幕的，除了Tyson Yoshi 所釋出的爆破婚照，更有一直深受明星名人喜愛的高級婚禮請帖設計品牌SanStation Stationery所打造的婚禮喜帖。充滿藝術感的喜帖，高質感且高貴，更揭示了婚禮的日期將會持續三日，主色調為白配綠色。

Tyson Yoshi 世紀婚禮｜婚禮場地



為完成這場世紀婚禮，他們找來了當地的婚禮規劃師以協助他們，婚禮則於擁有「義大利神秘美景」之稱的 La Foce莊園中舉行，莊園充滿文藝復興風格，從Christy 的婚照中可見白色婚紗配以綠意盎然的莊麗山景，幾何對稱的綠籬花園配以古典石雕為他們的婚禮更添文藝感。

婚禮以白調的歐式風格為主，鮮花以圍邊連綿地擺放，傳統歐式婚禮長檯配以水晶燈與滿天星半圈拱門，令現場氣氛甜蜜且優雅。

Tyson Yoshi 世紀婚禮｜星光熠熠嘉賓



為期三日的婚禮，Tyson曾放話：「包住宿款待親友」，現場亦相當星光熠熠，賓客包括張敬軒、Jeffrey魏浚笙、Serrini、Locker及女友Marf、台灣歌手婁峻碩與太太焦凡凡以及湯令山等人。

Tyson Yoshi 世紀婚禮｜婚禮造型



婚禮會持續三日，全因每日均有不同主題，而細心的Christy更為賓客親友們貼心準備了相應的Dress Code提示：第一日的歡迎派對（Welcome Party）Dress Code 為淺色調的Smart Causal，第二天的婚禮Dress Code 為經典的Black Tie，第三天告別派對（Farewell Brunch）的Dress Code 是活潑Y2K色調的休閒池邊造型。

要求賓客自備多套造型，身為主人家的Tyson與Christy亦沒有馬虎了事，Christy 的多個造型更引來不少好評。第一日歡迎派對（Welcome Party） 中，Christy 以休閒的大波浪披髮，配以香港品牌UNISIMP的珍珠耳環，加上藍色抹胸小禮裙，陽光灑在臉上，有如童話中的公主般優雅。而Tyson 身穿全白休閒開胸襯衣，乘機展露健身成果。

Tyson Yoshi 世紀婚禮｜婚禮造型 (IG截圖)

第二日的婚禮中，Christy 穿上價值港幣七萬的Vivienne Westwood Galaxy 定制婚紗，配以Tiffany Victoria® 鉑金鑲南洋珍珠與經典不敗的婚鞋Jimmy Choo。Tyson罕有地身穿密實黑色西裝，以Jean Schlumberger by Tiffany Bird On A Rock白金鑲藍寶石、藍色托帕石、祖母綠和鑽石腕錶及Sixteen Stone by Tiffany 鉑金和黃金鑲鑽石手鏈帥氣登場，而且為了婚禮更洗去平日經典的黑色指甲。完婚後，兩人戴上與求婚鑽戒相同品牌 Tiffany & Co. 的Sixteen Stone by Tiffany為結婚鑽戒，再次向大眾放閃甜蜜愛情。

Tyson Yoshi 世紀婚禮｜婚禮造型 (IG截圖)

最後的告別派對（Farewell Brunch） 中，Tyson 與Christy 穿上充滿休閒感的服飾，海灘裝束配上陽光明媚，為整個婚禮劃上完美結局。

Tyson Yoshi 世紀婚禮｜婚禮造型 (IG截圖)

Tyson Yoshi 世紀婚禮｜回禮禮物



除了婚禮當中的品味與細節滿滿，Christy 的貼心亦展示在回禮與照顧親友賓客之上，婚禮當日選擇了有「香氛出版社」美稱的Frédéric Malle精緻花束與精美賀禮，當中包括三款Frédéric Malle 傳奇香水、SanStation Stationery的感謝卡以及菲林相機等 ，為大家送上這份充滿心意的回禮。

另外Christy 更為大家送上親手包裹的「Hangover After Recovery Kit」，包辦了清潔用品、膠布以及濕紙巾等用品。