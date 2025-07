TysonYoshi意大利世紀婚禮大獲好評！解構程氏夫婦二百萬婚禮細節

近日走紅網絡的話題,除了是大家搶演唱會的成果,更是Tyson Yoshi (程浚彥)與老婆Christy 的世紀婚禮,只需story已走紅Threads(脆),引來不少人截圖分享並留下祝福,大讚Tyson Yoshi 是「結婚天花板」、「愛妻號」以及「結婚的藝術指標」。根據之前Tyson 接受訪問稱婚禮預算高達200萬港幣,當中的婚禮細節由 Christy 全權安排,就讓我們一起再次恭喜程氏夫婦,同時回顧這場引人羡慕的世紀婚禮吧!



程氏夫婦甜爆愛情長跑 終修成正果

Tyson Yoshi與老婆Christy相識14年,拍拖超過7年,Tyson 更多次為Christy 寫歌、高調認愛:由2018年的《To My Queen》、2019年的《Christy》,再到求婚歌《Would you be mine?》,2014年更在溫哥華舉行演唱會時公開向女友求婚,粉絲與網友們見證著他們的愛情長跑。這段讓人羡慕不已的愛情長跑,終於在上月(6月19日)修成正果,他們於香港完成大部分儀式:過大禮、中半山新居中完成簽字註冊儀式後, 隨即飛往歐洲舉行海外婚禮。

程氏夫婦甜爆愛情長跑7年多 終修成正果 (IG@tysonyoshi)

程氏夫婦世紀婚禮細節回顧

Tyson Yoshi 世紀婚禮|婚禮喜帖



為世紀婚禮掀開序幕的,除了Tyson Yoshi 所釋出的爆破婚照,更有一直深受明星名人喜愛的高級婚禮請帖設計品牌SanStation Stationery所打造的婚禮喜帖。充滿藝術感的喜帖,高質感且高貴,更揭示了婚禮的日期將會持續三日,主色調為白配綠色。

Tyson Yoshi 世紀婚禮|婚禮場地



為完成這場世紀婚禮,他們找來了當地的婚禮規劃師以協助他們,婚禮則於擁有「義大利神秘美景」之稱的 La Foce莊園中舉行,莊園充滿文藝復興風格,從Christy 的婚照中可見白色婚紗配以綠意盎然的莊麗山景,幾何對稱的綠籬花園配以古典石雕為他們的婚禮更添文藝感。

婚禮以白調的歐式風格為主,鮮花以圍邊連綿地擺放,傳統歐式婚禮長檯配以水晶燈與滿天星半圈拱門,令現場氣氛甜蜜且優雅。

Tyson Yoshi 世紀婚禮|星光熠熠嘉賓



為期三日的婚禮,Tyson曾放話:「包住宿款待親友」,現場亦相當星光熠熠,賓客包括張敬軒、Jeffrey魏浚笙、Serrini、Locker及女友Marf、台灣歌手婁峻碩與太太焦凡凡以及湯令山等人。

Tyson Yoshi 世紀婚禮|婚禮造型



婚禮會持續三日,全因每日均有不同主題,而細心的Christy更為賓客親友們貼心準備了相應的Dress Code提示:第一日的歡迎派對(Welcome Party)Dress Code 為淺色調的Smart Causal,第二天的婚禮Dress Code 為經典的Black Tie,第三天告別派對(Farewell Brunch)的Dress Code 是活潑Y2K色調的休閒池邊造型。

要求賓客自備多套造型,身為主人家的Tyson與Christy亦沒有馬虎了事,Christy 的多個造型更引來不少好評。第一日歡迎派對(Welcome Party) 中,Christy 以休閒的大波浪披髮,配以香港品牌UNISIMP的珍珠耳環,加上藍色抹胸小禮裙,陽光灑在臉上,有如童話中的公主般優雅。而Tyson 身穿全白休閒開胸襯衣,乘機展露健身成果。

Tyson Yoshi 世紀婚禮|婚禮造型 (IG截圖)

第二日的婚禮中,Christy 穿上價值港幣七萬的Vivienne Westwood Galaxy 定制婚紗,配以Tiffany Victoria® 鉑金鑲南洋珍珠與經典不敗的婚鞋Jimmy Choo。Tyson罕有地身穿密實黑色西裝,以Jean Schlumberger by Tiffany Bird On A Rock白金鑲藍寶石、藍色托帕石、祖母綠和鑽石腕錶及Sixteen Stone by Tiffany 鉑金和黃金鑲鑽石手鏈帥氣登場,而且為了婚禮更洗去平日經典的黑色指甲。完婚後,兩人戴上與求婚鑽戒相同品牌 Tiffany & Co. 的Sixteen Stone by Tiffany為結婚鑽戒,再次向大眾放閃甜蜜愛情。

Tyson Yoshi 世紀婚禮|婚禮造型 (IG截圖)

最後的告別派對(Farewell Brunch) 中,Tyson 與Christy 穿上充滿休閒感的服飾,海灘裝束配上陽光明媚,為整個婚禮劃上完美結局。

Tyson Yoshi 世紀婚禮|婚禮造型 (IG截圖)

Tyson Yoshi 世紀婚禮|回禮禮物



除了婚禮當中的品味與細節滿滿,Christy 的貼心亦展示在回禮與照顧親友賓客之上,婚禮當日選擇了有「香氛出版社」美稱的Frédéric Malle精緻花束與精美賀禮,當中包括三款Frédéric Malle 傳奇香水、SanStation Stationery的感謝卡以及菲林相機等 ,為大家送上這份充滿心意的回禮。

另外Christy 更為大家送上親手包裹的「Hangover After Recovery Kit」,包辦了清潔用品、膠布以及濕紙巾等用品。