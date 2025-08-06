鄺玲玲｜認識這位港泰混血兒6件事：憑GL劇迅爆紅、Dior品牌大使

鄺玲玲是誰？鄺玲玲今年時常出現在各大社交平台，不論出席康城影展、時尚品牌活動、自創品牌等等，總能𣊬間吸引眾人目光。這位泰國女神級演員，是憑藉著泰國GL劇（女同性戀題材劇集）《我們的秘密》迅速在全球人氣上升，而她原來也香港有不少淵源。

鄺玲玲是在香港土生土長，後來去到泰國發展演藝事業。而精通多國語言的她，助她快速走進國際。鄺玲玲的魅力不僅如此，一起來認識她！



鄺玲玲與泰國女演員Orm憑著泰國GL劇《我們的秘密》迅速走紅（IG@los_darlene）

認識鄺玲玲1. 憑著泰國GL劇《我們的秘密》迅速走紅

在2024年鄺玲玲與泰國女演員Orm，合作主演GL劇《我們的秘密》，播出當時不僅在泰國本地反應熱烈，更是在全亞洲掀起追劇熱潮。二人憑著熱門的GL題材、高顏值以及情侶般的般配感，讓劇迷從戲裡追到劇外，收獲大批粉絲。而鄺玲玲也憑著細膩的演技，詮釋了角色各個階段的掙扎，同時她還為該劇獻唱插曲《Eventually, I'm Hurt》，讓粉絲對她的認識更深。

鄺玲玲與Orm再度合作GL劇《Only You》（IG@linglingkwong）

認識鄺玲玲2. 鄺玲玲與Orm再度合作GL劇《Only You》

鄺玲玲與Orm的人氣，並沒有因為劇集宣傳期結束而減少，更吸引不少品牌注意，廣告及代言合作不斷。泰國電視台乘勢再度開拍，以鄺玲玲與Orm為主角的GL劇《Only You》。新作於日前（18/7）正式播出，成功延續前作《我們的秘密》的成功，在多國的串流平台收視率登頂。

鄺玲玲創立個人品牌「Always Wonder」 （IG@alwayswonder.co）

認識鄺玲玲3. 鄺玲玲創立個人品牌

鄺玲玲在時尚方面，亦是有一番個人見解，在2024年9月，創立了個人服飾品牌「Always Wonder」。品牌所推出的品項眾多，包括品牌標誌的T-shirt、棒球帽、髮圈、手袋等，大部分都會由她親自演繹，拍攝宣傳照，使得不少產品都是甫推出即火速售罄。

此外，今年（2025年)5月鄺玲玲更與Orm，攜手創立品牌「Lo’s Darlene」，宣布同時推出了首飾系列，以月亮與太陽為靈感推出一系列首飾。鄺玲玲更與Orm更一同拍攝產品宣傳照，使得光是預售已經反應熱烈。

鄺玲玲是土生土長的香港人（IG@linglingkwong）

認識鄺玲玲4. 土生土長的香港人

鄺玲玲說得一口流利廣東話，原來她是土生土長的香港人。鄺玲玲於1995年在香港出生，父親是香港人，母親則是泰國東北部的加拉信府，幼時居住於觀塘區秀茂坪邨，在香港讀書成長。直至17歲，才隨家人移居泰國，初時她完全不會泰文，是花不少時間學習泰文及適應新環境。憑著超強語言能力，最終不僅精通廣東話及泰語，還練出一口流利英語和普通話。精通4國語言的鄺玲玲，使她現在更輕鬆走進國際市場。

鄺玲玲參加選美比賽奪得冠軍開啟演員之路（IG@linglingkwong）

認識鄺玲玲5. 參加選美比賽 奪得冠軍開啟演員之路

鄺玲玲的顏值非常高，擁有立體深邃的五官、168cm的高䠷身型以及緊緻姣好的身材，加上她的明媚的笑容，美得讓人移不開視線。這樣優越的外在條件，也成為她踏入演藝圈最大的助力。她在2018年，從孔敬大學畢業後，參加了在泰國孔敬府舉辦的年度「考宣光小姐」（Miss Khao Suan Kwang）比賽，並成功獲得冠軍。其後，更成功簽約泰國第3電視台，正式展開演員之路。

鄺玲玲早前成為Dior品牌大使（IG@linglingkwong）

認識鄺玲玲6. 備受不同品牌喜愛

鄺玲玲擁有亮麗外表及時尚觸覺，能不同風格的造型，且能展現她獨有的個人魅力，吸引到不少品牌注意。從她個人社交平台Instagram可見，她時常與不同奢侈品牌合作，早前更成為Dior品牌大使，時尚表現力整佳。

除了時尚方面，鄺玲玲於日前更成為韓國人氣美妝品牌HERA的首位泰國品牌大使，於宣傳照中，換上韓風美妝造型的她，同樣美不勝收。