韓國美妝品牌推薦2025｜8大必買：AMUSE、Muzigae Mansion、fwee

韓國美妝品牌推薦2025｜每次去到韓國旅遊，在購物清單必定有韓國彩妝或護膚品。韓國美妝品牌不僅有品項豐富、質量好，再加上精緻的包裝，讓人忍不住一件接一件地入手。這次「01女生」集合了多個韓國人氣美妝品牌，包括fwee、Muzigae Mansion、coralhaze等等，下次去韓國旅行可以參考一下！



韓國美妝品牌推薦1. AMUSE

AMUSE是韓國純素美妝品牌，以「I AM Your LIFESAVER」作為品牌宗旨，提供一系安全又高質的化妝品。產品都是有著充滿活力的色彩及可愛包裝，迅速備受韓國女生喜愛。AMUSE人氣單品定必是水光唇釉和氣墊粉底，前者以其光澤感和持久度受到廣泛好評，能使雙唇變得豐盈水潤；而氣墊粉底質地輕薄透氣，提供自然的妝感，是許多韓國女生的日常必備。

韓國美妝品牌推薦1. AMUSE（IG@amuse）

韓國美妝品牌推薦2. fwee

韓國人氣品牌fwee，長期於Olive Young熱賣排行榜上，品牌理念是「Smile Like fwee」，帶來一系列讓女生們使用時都能露出笑容的產品。當中以唇頰兩用膏最受歡迎，可用於唇部和面頰，質感如布丁般柔軟，輕易推開打造出自然的妝容。品牌更會贈送鑰匙扣，可將唇頰兩用膏變成手袋掛飾。

韓國美妝品牌推薦2. fwee（IG@fwee_makeup）

韓國美妝品牌推薦3. coralhaze

coralhaze是韓國小眾彩妝品牌，提供各種時尚彩妝產品，讓女生們可以打造出自然且充滿活力的妝容。品牌以鎖扣造型唇釉最為受歡迎，甫推出即在各社交平台洗版不斷。這款果汁唇釉有著獨特的鑰匙鎖扣設計，輕旋開鎖即可取出唇釉刷頭，輕輕一刷便能呈現果水般的甜美光澤感，兼具高保濕效果。

韓國美妝品牌推薦3. coralhaze （IG@coralhaze_beauty）

韓國美妝品牌推薦4. Muzigae Mansion

Muzigae Mansion由韓國設計師創立，產品堅持素食純天然，為女生們帶來一系列可放心使用的彩妝。品牌靈感來自「a new point of view」一些生活中容易被忽視的事物，打破固有想法重新創造。品牌以「透明顏料冰塊唇釉系列」最為受歡迎，唇釉質地滋潤且不顯唇紋，並有著獨特的透明顏料包裝，以及多達32款色調供選擇，迅速成為女生們的愛用物之一！

韓國美妝品牌推薦4. Muzigae Mansion（IG@muzigae_mansion）

韓國美妝品牌推薦5. CLIO

CLIO是在1993年由一群專業化妝師成立的美妝品牌，由一群專業化妝師，為女生們提供一系列的專業且易駕馭的彩妝。而且品牌經常與不同品牌合作，推出限家聯名產品，吸引到更女生們注意和購買。而品牌的Kill Cover系列的氣墊粉餅和遮瑕產品，能夠有效隱藏毛孔、泛紅、暗瘡等等瑕疵，提供自然的妝感，備受女生們喜愛。

（IG@clio_official）

韓國美妝品牌推薦6. LUMMIR

LUMMIR是由資深的韓國女團化妝師iseul成立，名字是源自拉丁文的「lucent」，有著「閃耀、發光」之意，以波粼及其各時間所發出的顏色作為靈感，貫穿至所有產品設計之中，讓每位女生無論何時何地亦可綻放光彩。品牌以身體高光Flash Pot Highlighter最為受歡迎，採用軟滑的油性基底製成，具有珠光與凝膠質地，順滑水潤地融入於肌膚，徒手即能輕易打造雙倍光澤感。

韓國美妝品牌推薦6. LUMMIR（IG@lummir_makeup）

韓國美妝品牌推薦7. HERA

HERA先由Jennie代言，再由Stray Kids Felix和港泰混血演員鄺玲玲加入成為代言人，成功使品牌讓更多人認識。產品涵蓋了化妝品和護膚品，包括氣墊粉底、粉底液、唇膏、眼影盤等。其中以絲絨霧面唇釉，最為受歡迎，提供多種色調且適合亞洲女性膚色，妝感輕盈及延展性高，很值得入手。

韓國美妝品牌推薦8. rom&nd

rom&nd是韓國長期熱門的美妝品牌，以高品質但價格相宜而大受歡迎。產品涵蓋範圍廣，包括唇膏、眼影、胭脂等。其中持久水潤唇釉是品牌一直熱賣的產品，有著持久度高、顯色、水潤光澤及保濕度高的特性，加上色調選擇多﹐讓女生們能輕易找到心儀的顏色。